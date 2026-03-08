Marián Aguilar: «La igualdad no es una bandera ideológica, es una responsabilidad compartida de toda la sociedad»

Bajo el lema '8 de marzo, Conciliación y Corresponsabilidad: el tiempo importa', la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué mensaje pretenden transmitir?

El mensaje que queremos trasladar es claro: la igualdad real se construye desde la vida cotidiana, desde cómo organizamos nuestro tiempo, nuestras responsabilidades familiares y nuestros cuidados. La conciliación y la corresponsabilidad son hoy uno de los grandes retos de nuestra sociedad. No se trata solo de hablar de igualdad, sino de hacerla posible en el día a día de las familias, facilitando que mujeres y hombres puedan desarrollar su proyecto personal, familiar y profesional en igualdad de oportunidades. Desde el Ayuntamiento de Córdoba defendemos una visión serena, integradora y útil de las políticas de igualdad, alejadas de enfrentamientos ideológicos y centradas en mejorar la vida de las personas.

Además, queremos recordar que la igualdad no se trabaja únicamente el 8 de marzo. Desde la Delegación de Igualdad desarrollamos políticas y programas durante todo el año, acercando estas iniciativas a los barrios y barriadas periféricas de la ciudad a través de nuestras promotoras de igualdad.

«La igualdad es un proceso continuo que requiere compromiso institucional y social»

La programación que se ha diseñado para el 8M se desarrolla durante todo el mes de marzo, ¿qué actos y actividades incluye?

La programación se ha diseñado con un enfoque participativo y transversal, implicando a distintas delegaciones municipales, asociaciones y colectivos de la ciudad. Durante todo el mes se desarrollan actividades culturales, educativas y de sensibilización: conferencias, talleres, cinefórum, exposiciones, actividades deportivas y representaciones teatrales que abordan distintos aspectos relacionados con la igualdad. Entre las actividades destacan jornadas de reflexión sobre los cuidados, talleres de salud y bienestar para mujeres, la II Carrera 8M dedicada a la corresponsabilidad y diversas iniciativas culturales en centros cívicos, bibliotecas y distritos de la ciudad. El objetivo es que el 8 de marzo sea también un espacio de participación ciudadana y reflexión colectiva sobre cómo avanzar hacia una sociedad más corresponsable e igualitaria.

Más allá de la programación, ¿qué estrategias lleva a cabo la Delegación de Igualdad para que la conciliación sea efectiva durante el resto del año?

Es muy importante subrayar que la igualdad se trabaja durante todo el año. Uno de los pilares fundamentales del trabajo de la Delegación de Igualdad es la labor de las promotoras de igualdad, que desarrollan su actividad en los barrios y en las barriadas periféricas de Córdoba. Su trabajo permite acercar las políticas de igualdad a la ciudadanía, colaborar con asociaciones vecinales, centros educativos y colectivos sociales, e impulsar actividades formativas y de sensibilización. Gracias a este trabajo de proximidad podemos detectar necesidades reales en cada distrito y promover acciones que faciliten la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades. Nuestro enfoque es claro: políticas útiles, cercanas y que respondan a la realidad cotidiana de las familias cordobesas.

«La igualdad se construye cada día con respeto, corresponsabilidad y compromiso colectivo»

A día de hoy, ¿cuál cree que es el mayor reto o desafío al que se enfrentan las mujeres en materia de igualdad?

Uno de los grandes retos sigue siendo lograr una conciliación real entre la vida laboral, familiar y personal. Aunque se han producido avances importantes, muchas mujeres continúan soportando una mayor carga en las tareas de cuidado y en la organización familiar. Por eso es fundamental seguir fomentando la corresponsabilidad y promover una distribución más equilibrada de estas responsabilidades. También es importante seguir trabajando en educación en valores de igualdad, en la eliminación de estereotipos y en la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. La igualdad es un proceso continuo que requiere compromiso institucional y social.

¿Qué mensaje enviaría a los cordobeses sobre la importancia del 8M y de conseguir una igualdad equitativa?

El 8 de marzo es una fecha para reflexionar sobre el camino recorrido y sobre los retos que aún tenemos por delante. Desde el Ayuntamiento de Córdoba queremos trasladar un mensaje de unidad y responsabilidad compartida. La igualdad no es una cuestión de unos u otros, sino un objetivo común que beneficia al conjunto de la sociedad. Por eso invitamos a toda la ciudadanía a participar en las actividades programadas y a seguir construyendo una ciudad donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. La igualdad se construye cada día con respeto, corresponsabilidad y compromiso colectivo, y desde el Ayuntamiento de Córdoba seguiremos trabajando los 365 días del año para avanzar en esa dirección.