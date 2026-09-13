El PP de Lucena exhibe su “unidad” local ante el próximo año electoral en un acto con Elías Bendodo

Un encuentro de trabajo celebrado en Lucena ha reactivado la estrategia local y provincial del Partido Popular ante una “fase decisiva” por las citas electorales municipal y nacional del próximo año, tal y como manifestó el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina. Alcaldes y portavoces, algunos de ellos futuros candidatos, de las poblaciones mayores de 20.000 habitantes de la geografía cordobesa participaron en un acto presidido por Elías Bendodo, vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP; y Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía.

En presencia del alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, Molina enarboló el poder local actual de su partido, con la hegemonía en el 70% de los ayuntamientos cordobeses. De igual modo, significó la relevancia de “consolidar” proyectos en diferentes municipios y recuperar otras alcaldías al representar “una alternativa seria”. Seguidamente, Antonio Repullo reivindicó “la unidad” exhibida por el PP frente a las fracturas de otras organizaciones políticas.

Elías Bendodo: Pedro Sánchez está "atornillado" con "la mentira y las trampas"

Desde el PP remarcaron que la provincia de Córdoba resultará determinante en las próximas elecciones generales y Elías Bendodo afirmó que Pedro Sánchez continúa “atornillado” en la Moncloa escudándose en los ataques, “la mentira y las trampas”, haciendo alusión a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, a las causas judiciales de “su entorno”, al intento de “amañar” las elecciones y al “déficit” en la gestión.

Elías Bendodo, este domingo en un acto del PP en Lucena. / Manuel González

Además, Bendodo responsabilizó al Gobierno central por la falta de vivienda en España y ha asegurado que la "falta de suministro energético, competencia del Ejecutivo central, está bloqueando miles de viviendas". Bendodo aseguró que el Gobierno de España está obstaculizando la construcción de vivienda en lugar de facilitarla y expuso que solo en Málaga, 25.000 viviendas "permanecen paralizadas" por la falta de energía.

Añadió que en materia de vivienda, el Gobierno de Pedro Sánchez comete "un doble error", ya que "prometió 200.000 viviendas y no ha construido ninguna", y además "impide que las administraciones que sí quieren construir puedan hacerlo". "Mientras la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, el Gobierno central ni hace ni deja hacer", apostilló Bendodo.

Antonio Repullo pide "defender Andalucía desde cada ayuntamiento"

Por su parte, el secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, fijó como objetivo en este curso político "defender Andalucía desde cada ayuntamiento" y que empieza por reclamar "una financiación justa", porque "ningún andaluz puede valer menos que otro español".

Antonio Repullo, este domingo en un acto del PP en Lucena. / Manuel González

También defendió la necesidad de "estar al lado de Ceuta" y criticó que el PSOE-A y sus socios hayan impedido "un debate en el Parlamento" sobre esta cuestión, si bien "no podrán silenciar a los ceutíes ni romper los vínculos familiares, económicos y sociales" que unen Ceuta con Andalucía, señaló Repullo.

Asimismo, reclamó al Gobierno de España "los medios necesarios contra el narcotráfico, las mafias y el crimen organizado" y expuso que los alcaldes "conocen las consecuencias sobre el terreno" y lo que necesitan son "policías, guardias civiles, recursos y coordinación".