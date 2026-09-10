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Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba

El fuego se ha originado a las 15.00 en el terreno de la empresa Solanas

Aparatoso incendio en la avenida del Aeropuerto

Aparatoso incendio en la avenida del Aeropuerto

A. J. González

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Alejandro Balsera

Alejandro Balsera

Todos los efectivos del parque central del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba se encuentran trabajando en sofocar un aparatoso incendio en plena capital cordobesa. En concreto, las llamas se han originado en Poniente Sur, en la avenida del Aeropuerto justo en los terrenos de la chatarrería Solanas, a pocos metros de las pistas deportivas del Fontanar y del Hospital Quirón.

Virulento incendio en la avenida del Aeropuerto

Virulento incendio en la avenida del Aeropuerto

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Los bomberos sofocan las llamas en la chatarrería Solanas / A. J. González

Según la información facilitada por el SPEIS, el incendio ha surgido a eso de las 15.00 dentro del recinto, pero sin afectar, en principio, a ninguna de las naves de la empresa de chatarra Solanas, especializada en la gestión de residuos. Un fuego que los bomberos catalogan de virulento y cuya gran columna de humo negro se ha podido observar desde distintos puntos de la capital cordobesa.

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Los servicios de extinción de incendios de Córdoba trabajan desde pasadas las 15.00 en sofocar las llamas sin conocerse todavía las causas. Al lugar de los hechos han acudido también diferentes efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de un helicóptero del Infoca que ha colaborado en las labores de extinción.

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