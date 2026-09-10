Sucesos
Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba
El fuego se ha originado a las 15.00 en el terreno de la empresa Solanas
Todos los efectivos del parque central del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba se encuentran trabajando en sofocar un aparatoso incendio en plena capital cordobesa. En concreto, las llamas se han originado en Poniente Sur, en la avenida del Aeropuerto justo en los terrenos de la chatarrería Solanas, a pocos metros de las pistas deportivas del Fontanar y del Hospital Quirón.
Según la información facilitada por el SPEIS, el incendio ha surgido a eso de las 15.00 dentro del recinto, pero sin afectar, en principio, a ninguna de las naves de la empresa de chatarra Solanas, especializada en la gestión de residuos. Un fuego que los bomberos catalogan de virulento y cuya gran columna de humo negro se ha podido observar desde distintos puntos de la capital cordobesa.
Los servicios de extinción de incendios de Córdoba trabajan desde pasadas las 15.00 en sofocar las llamas sin conocerse todavía las causas. Al lugar de los hechos han acudido también diferentes efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de un helicóptero del Infoca que ha colaborado en las labores de extinción.
- La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
- Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
- Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
- Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
- Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
- La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
- La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente