La actualidad del lunes 14 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El inicio del curso en Secundaria, Bachillerato y FP; el 140º aniversario de la Cámara de Comercio y nuestra entrevista con Miguel Peris, premio Comercio del Año de Córdoba, marcan el inicio de la semana
Más de 75.000 estudiantes comienzan mañana martes sus clases en Secundaria, Bachillerato y FP en la provincia de Córdoba. Mientras que ha descendido levemente el número de matrículas en los dos primeros casos, la Formación Profesional sigue en pleno crecimiento, con 14 nuevas titulaciones públicas este curso 2026-27. Es la noticia que da comienzo a una semana que tiene otros dos focos informativos. Primero, la Cámara de Comercio, institución que está de enhorabuena, ya que cumple 140 años de vida junto a las empresas. Segundo, nuestra entrevista con Miguel Peris, premio Comercio del Año de Córdoba 2026, quien explica que los negocios locales “no tienen que resignarse” y tienen que “salir a pelear y a proponer”.
- Más de 75.000 alumnos cordobeses empiezan las clases este martes en un curso en el que la FP toma impulso
- De los comercios de 1886 a las ‘startups’: 140 años de la Cámara junto a las empresas de Córdoba
- Miguel Peris, Comercio del Año de Córdoba 2026: «El comercio local no tiene que resignarse, tiene que salir a pelear y a proponer»
Además, destacamos estas otras noticias:
Educación
- La Formación Profesional crece y se consolida en Córdoba: una nueva residencia, más plazas y mayor demanda empresarial
- Los sindicatos exigen "recuperar el poder adquisitivo perdido" de los docentes en Córdoba
Córdoba ciudad
- 140 años de la Cámara de Córdoba: "Sirvió para crear conciencia del ser empresario"
- Investigar para avanzar: la apuesta de la Diputación de Córdoba por el talento científico del Imibic
Provincia
- La Diputación de Córdoba trasladará al Instituto Provincial de Bienestar Social al barrio de Arroyo del Moro
- El PP de Córdoba exhibe su “unidad” local ante el próximo año electoral en un acto con Elías Bendodo
- La Feria de Ganado de Lucena se afianza con 80 cabezas en la antigua estación
Deportes
- Isma Ruiz, el último bastión del Córdoba CF en medio de la tormenta
- El Córdoba CF firma el segundo peor arranque defensivo de toda su historia profesional
- Enric Mas gana la Vuelta y devuelve la ilusión al ciclismo español
Andalucía
- Dos heridos en un incendio en Málaga que obliga a confinar Benahavís y moviliza a 105 bomberos y 22 medios aéreos
Internacional
- Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
- La Guardia Civil de Córdoba registra en ocho meses casi tantos depósitos de armas como en todo 2025
- Inmaculada Román, directora de la cárcel de Córdoba: 'La introducción de sustancias y objetos prohibidos a través de drones es un desafío
- La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
- El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
- Una salida legal ante la insolvencia: un empresario de Córdoba queda liberado de 37.257 euros de deuda
- El Seprona esclarece el incendio que calcinó 189 hectáreas de Cerro Muriano (Córdoba) y obligó a desalojar a casi 300 personas
- Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba