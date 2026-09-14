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La actualidad del lunes 14 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El inicio del curso en Secundaria, Bachillerato y FP; el 140º aniversario de la Cámara de Comercio y nuestra entrevista con Miguel Peris, premio Comercio del Año de Córdoba, marcan el inicio de la semana

Un aula del instituto Ángel de Saavedra.

Un aula del instituto Ángel de Saavedra. / Manuel Murillo

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Más de 75.000 estudiantes comienzan mañana martes sus clases en Secundaria, Bachillerato y FP en la provincia de Córdoba. Mientras que ha descendido levemente el número de matrículas en los dos primeros casos, la Formación Profesional sigue en pleno crecimiento, con 14 nuevas titulaciones públicas este curso 2026-27. Es la noticia que da comienzo a una semana que tiene otros dos focos informativos. Primero, la Cámara de Comercio, institución que está de enhorabuena, ya que cumple 140 años de vida junto a las empresas. Segundo, nuestra entrevista con Miguel Peris, premio Comercio del Año de Córdoba 2026, quien explica que los negocios locales “no tienen que resignarse” y tienen que “salir a pelear y a proponer”.

Además, destacamos estas otras noticias:

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