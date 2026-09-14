Más de 75.000 estudiantes comienzan mañana martes sus clases en Secundaria, Bachillerato y FP en la provincia de Córdoba. Mientras que ha descendido levemente el número de matrículas en los dos primeros casos, la Formación Profesional sigue en pleno crecimiento, con 14 nuevas titulaciones públicas este curso 2026-27. Es la noticia que da comienzo a una semana que tiene otros dos focos informativos. Primero, la Cámara de Comercio, institución que está de enhorabuena, ya que cumple 140 años de vida junto a las empresas. Segundo, nuestra entrevista con Miguel Peris, premio Comercio del Año de Córdoba 2026, quien explica que los negocios locales “no tienen que resignarse” y tienen que “salir a pelear y a proponer”.

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