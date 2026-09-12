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Reportaje

«Es un arte impresionante»: el enganche convierte Córdoba en un museo al aire libre

La exhibición ecuestre reúne a expertos y familias en una jornada centrada en la defensa de las tradiciones, donde el mantenimiento de los atalajes antiguos cobra un especial protagonismo

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

«Limonera, tronco, cuartas, tresillo, postillón, guarnición». Seis palabras que esta mañana han dejado de sonar extrañas en Córdoba. La ciudad se ha convertido este sábado en un auténtico museo al aire libre del enganche, con carruajes históricos, caballos de distintas razas y cocheros y acompañantes vestidos con sus mejores galas recorriendo las calles ante la mirada de cordobeses y visitantes.

Uno de los puntos de mayor interés han sido los Jardines de la Agricultura, donde los caballos debían realizar determinadas paradas y movimientos ante la atenta mirada del jurado. Quienes tampoco perdían detalle eran los numerosos curiosos que se acercaron a seguir el certamen. Algunos se lo encontraron por casualidad, como la familia Rincón, que acudió con su hijo Andrés, de cuatro años. «Nos los hemos encontrado de casualidad y se han detenido. Se queda embobado mirando los caballos», cuentan mientras observan al pequeño con la boca abierta.

Los carruajes de tradición recorren Córdoba

Los carruajes de tradición recorren Córdoba

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Los carruajes de tradición recorren Córdoba / Manuel Murillo

Afición ecuestre

Otros, como Carmen Serrano y Pepe Herrero, una pareja de octogenarios, aseguran ser aficionados a este mundo, aunque este año «no sabíamos que era hoy». Para ellos, acudir a los jardines es una forma de «apoyar la cuna del caballo» y de contemplar algo «muy bonito y muy típico». De manera similar opina Leonor, sentada bajo un árbol en el centro de la plaza. «Mejor no se puede estar», dice, antes de añadir que «me gustan mucho los caballos, me quedo pasmada mirándolos» y que verlos «me recuerda a esas ferias en el centro».

Pilar García y su amiga Aurora comparten esa admiración y aseguran que es «un arte impresionante, desde los atalajes —el conjunto de arneses— hasta los coches», pasando, por supuesto, «por el andar de los caballos y su porte», dicen mientras fotografían una y otra vez a los animales.

Los carruajes de tradición recorren Córdoba

Los carruajes de tradición recorren Córdoba / Manuel Murillo

Patrimonio sobre ruedas

Para los cocheros, la cita también es especial. Eduardo Cruz, llegado desde Portugal, participa por primera vez: «Es la primera vez que venimos y nos ha gustado bastante. Es un recorrido muy bonito». Para él, los kilómetros no pesan cuando se trata de disfrutar de una afición de la que destaca la «defensa de las tradiciones, la convivencia» y la preservación de carruajes como el suyo, de finales del siglo XVIII.

Jaime Ocaña, de Mijas (Málaga), también se estrena en el certamen y cuenta con ilusión que pasear por Córdoba «es un placer entre calles tan bonitas». Su coche, de 1840, se utilizaba para la caza, lleva arreos típicos andaluces de cabecera y, asegura, tiene «mucha preparación detrás».

Los carruajes de tradición recorren Córdoba

Los carruajes de tradición recorren Córdoba / Manuel Murillo

Y es que en este mundo todo, hasta el color de las ruedas, tiene un significado. Así lo explica Juan María Giménez, de Cerro Muriano, que participa con un tresillo —dos caballos en tronco y un tercero delante como guía— y atalajes de guarnición de 1890 restaurados. El coche data de 1853 y es un calèche cubierto, utilizado por las familias adineradas de la época para protegerse de la lluvia. Los tres caballos, por supuesto, son «pura raza española», recalca con orgullo.

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Rafael Tejada también lleva un tresillo, aunque en este caso con un break de caza francés de 1885 restaurado. Mientras sienta a su nieto en el coche, cuenta que fue su abuelo quien le transmitió la afición por este mundo y que para él es un «orgullo» llevar un vehículo como este, «un patrimonio que tenemos que cuidar».

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