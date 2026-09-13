Efectivos aéreos y terrestres del Infoca intervienen en un incendio declarado en el campo de tiro de El Vacar

Mediados de septiembre y los incendios continúan marcando la actualidad en Córdoba. Efectivos del Infoca intervienen este domingo en un fuego declarado en la zona de El Vacar, junto a la N-432.

Según ha informado el servicio autonómico de extinción, el incendio se declaró a las 15.17 horas en un campo de tiro situado en este entorno y que, en los primeros minutos, se acercó hacia la carretera Córdoba-Badajoz. Aunque se trata de una zona en la que el Infoca no suele actuar, hasta el lugar se desplazaron dos helicópteros semipesados, 41 bomberos forestales, dos técnicos de Medio Ambiente, tres camiones autobomba y dos técnicos de Operaciones, además de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

El incendio quedó controlado pasadas las 17.00 horas.