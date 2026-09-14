Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 14 de septiembre de 2026

Noche europea de los investigadores

Actividad ‘Patios de ciencia’

Microencuentro titulado Entendernos, donde se abordarán las dificultades que surgen cuando no se domina una lengua extranjera y cómo el idioma puede pasar de ser una barrera a convertirse en un puente. Investigadores y ciudadanía conversarán sobre el papel de los especialistas lingüísticos para favorecer la comunicación y la inclusión de colectivos vulnerables, tanto en las aulas como en otros espacios de integración social.. Imprescindible reserva previa.

CÓRDOBA. Casa patio de Córdoba. El lugar se indicará al hacer la reserva. 20.30 horas.

Muestra

‘Lo que queda entremedias’

Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoEspaña, que presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula. Esta edición, alineada bajo el lema Después de todo, ofrece un enfoque crítico sobre las dinámicas del post-conflicto, la resiliencia y la memoria.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, quien fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.