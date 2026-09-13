Incidencias en la red
Agenagua anuncia un nuevo corte de suministro en Las Jaras este domingo para reparar una avería en la red
La compañía responsable del abastecimiento en la urbanización cordobesa recomienda realizar reservas de agua antes de las 19.00 horas ante el corte necesario para arreglar el problema de suministro
Agenagua, la empresa que gestiona el agua de la urbanización de Las Jaras, volverá a cortar el suministro este domingo, 13 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, para proceder al vaciado de la red de abastecimiento de la urbanización. Se trata de una operación necesaria para acometer la reconstrucción integral del tramo afectado por una avería, que ha provocado cortes intermitentes desde el viernes.
La empresa ha informado a los vecinos de que la interrupción del suministro será progresiva y no se producirá al mismo tiempo en todas las viviendas. Algunas podrán seguir disponiendo de agua mientras quede agua en las conducciones que las abastecen. No obstante, disponer de suministro durante este proceso, advierte Agenagua, no significará que la reparación haya finalizado ni que el servicio se haya restablecido.
En Las Jaras, el suministro de agua sigue haciéndolo una empresa privada, aunque el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía han impulsado un proyecto para procurar el abastecimiento público como sucede en el resto de barrios de Córdoba.
Nueva EDAR de Las Jaras
El pasado 30 de marzo, Emacsa informó de que ya había finalizado la redacción del proyecto de agrupación de vertidos y de la nueva EDAR de Las Jaras, que se ha remitido a la Junta para su aprobación, financiación y ejecución porque la infraestructura está declarada de interés autonómico. Asimismo, la administración andaluza inició el mayo la tramitación de las expropiaciones urgentes para llevar agua a Cerro Muriano y Las Jaras.
Cabe recordar que la obra supera los 15 millones de euros y permitirá conectar Cerro Muriano con la red principal de Emacsa. Se trata de una infraestructura relevante para Las Jaras porque hará posible posteriormente llevar agua de la red municipal hasta las urbanizaciones de la Sierra.
Problemas por la antigüedad
Mientras que avanzan los proyectos públicos, no obstante, continúa habiendo problemas con el suministro en la urbanización si bien este verano no ha sido malo en ese sentido. En su último mensaje, la empresa Agenagua alerta de que la actuación presenta una elevada complejidad técnica debido a "la antigüedad y al mal estado de las conducciones", así como a la ausencia de válvulas de seccionamiento que permitan aislar el tramo averiado. Estas circunstancias obligan a vaciar la red y dificultan tanto la ejecución de los trabajos como la posibilidad de establecer de antemano su duración.
Durante los trabajos realizados estos días, que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, la empresa no logró reparar la avería pese a los intentos. Por eso, tras las comprobaciones realizadas sobre el terreno, se decidió acometer ahora la reconstrucción completa del tramo afectado.
Desde Agenagua se señala que la demora en la intervención no se ha debido a "dejadez o falta de atención, sino a las dificultades técnicas y al deterioro de las instalaciones". La empresa explica además que la decisión de no acometer estos trabajos durante agosto tuvo en cuenta la elevada afluencia de personas en la urbanización y el riesgo de provocar una interrupción del suministro durante un periodo cuya duración no podía garantizarse. Según indica, las comprobaciones realizadas durante la última intervención confirmaron la complejidad de los trabajos prevista entonces.
Por último, Agenagua advierte de que no puede garantizar de antemano el éxito de la intervención ni fijar un plazo preciso para el restablecimiento del suministro, debido al estado de la red y a las dificultades que puedan surgir durante los trabajos.
Por este motivo, se recomienda a los vecinos que hagan una reserva de agua para cubrir sus necesidades esenciales antes de las 19.00 horas. La empresa asegura que pondrá todos los medios a su alcance para resolver la avería y que informará de la evolución de los trabajos y de la reposición del servicio.
Hacemos Córdoba llevará la situación de Las Jaras al Pleno
Hacemos Córdoba llevará al próximo Pleno municipal los problemas de abastecimiento de agua en Las Jaras, después de que la urbanización haya sufrido un nuevo corte del suministro. La coalición reclama al Gobierno de José María Bellido que concrete qué actuaciones se han ejecutado hasta ahora, cuáles siguen pendientes y qué calendario maneja para solucionar definitivamente el problema.
El último corte se produjo el pasado 10 de septiembre, cuando numerosas viviendas permanecieron sin agua potable desde aproximadamente las 14.00 horas debido a una avería en la red. Según trasladaron públicamente los propios vecinos, la empresa gestora, Agenagua, se encontraba a la espera de recibir una pieza para acometer la reparación. La falta de suministro, señalan, dificultó durante horas tareas básicas como beber, cocinar, asearse o utilizar los sanitarios.
Hacemos Córdoba critica que los problemas persistan pese a los compromisos anunciados en los últimos años. «No es de recibo que en 2026 siga sin existir una solución estable para un problema que los vecinos llevan años denunciando», sostiene la coalición, que reprocha al Ayuntamiento que los cortes continúen formando parte de la realidad de la urbanización.
La formación recuerda que en febrero de 2024 se anunció un preacuerdo entre el Ayuntamiento y los representantes vecinales para abordar las deficiencias de abastecimiento y saneamiento de Las Jaras. Meses después, en junio de ese año, Emacsa anunció que asumiría la gestión del ciclo integral del agua de la urbanización, con el horizonte de 2027 para la prestación efectiva e íntegra del servicio.
«Han pasado más de dos años desde aquellos anuncios y los vecinos siguen abriendo el grifo y encontrándose con que no sale agua», lamenta Hacemos Córdoba, que atribuye la situación a una «falta de gestión y de respuestas» por parte del Gobierno municipal.
El proceso planteado por Emacsa incluía distintas actuaciones estructurales, entre ellas una nueva estación depuradora, la conducción desde el nuevo depósito de Los Villares hasta Las Jaras y la adecuación de las redes e instalaciones necesarias para garantizar el abastecimiento.
Una pregunta en el próximo Pleno
Ante esta situación, Hacemos Córdoba preguntará en el Pleno qué trabajos se han realizado desde los anuncios de 2024, cuáles continúan pendientes y qué plazos concretos existen para que Emacsa asuma definitivamente la prestación del servicio.
«Queremos saber dónde está el cronograma que se anunció, qué se ha hecho y qué queda por hacer. Y, sobre todo, queremos que el Ayuntamiento diga a los vecinos cuándo van a dejar de sufrir cortes y van a tener un servicio de agua con las mismas garantías que cualquier otro vecino de Córdoba», señala la coalición.
Hacemos Córdoba reclama al Ayuntamiento que dé una solución definitiva a la situación y considera insuficientes los anuncios realizados hasta ahora. «Los vecinos no necesitan otro anuncio ni otra fecha sobre el papel. Necesitan que cuando abran el grifo salga agua», concluye.
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