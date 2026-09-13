Agenagua anuncia un nuevo corte de suministro en Las Jaras este domingo para reparar una avería en la red

Agenagua, la empresa que gestiona el agua de la urbanización de Las Jaras, volverá a cortar el suministro este domingo, 13 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, para proceder al vaciado de la red de abastecimiento de la urbanización. Se trata de una operación necesaria para acometer la reconstrucción integral del tramo afectado por una avería, que ha provocado cortes intermitentes desde el viernes.

La empresa ha informado a los vecinos de que la interrupción del suministro será progresiva y no se producirá al mismo tiempo en todas las viviendas. Algunas podrán seguir disponiendo de agua mientras quede agua en las conducciones que las abastecen. No obstante, disponer de suministro durante este proceso, advierte Agenagua, no significará que la reparación haya finalizado ni que el servicio se haya restablecido.

Urbanizacion de Las Jaras, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

En Las Jaras, el suministro de agua sigue haciéndolo una empresa privada, aunque el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía han impulsado un proyecto para procurar el abastecimiento público como sucede en el resto de barrios de Córdoba.

Nueva EDAR de Las Jaras

El pasado 30 de marzo, Emacsa informó de que ya había finalizado la redacción del proyecto de agrupación de vertidos y de la nueva EDAR de Las Jaras, que se ha remitido a la Junta para su aprobación, financiación y ejecución porque la infraestructura está declarada de interés autonómico. Asimismo, la administración andaluza inició el mayo la tramitación de las expropiaciones urgentes para llevar agua a Cerro Muriano y Las Jaras.

Cabe recordar que la obra supera los 15 millones de euros y permitirá conectar Cerro Muriano con la red principal de Emacsa. Se trata de una infraestructura relevante para Las Jaras porque hará posible posteriormente llevar agua de la red municipal hasta las urbanizaciones de la Sierra.

Problemas por la antigüedad

Mientras que avanzan los proyectos públicos, no obstante, continúa habiendo problemas con el suministro en la urbanización si bien este verano no ha sido malo en ese sentido. En su último mensaje, la empresa Agenagua alerta de que la actuación presenta una elevada complejidad técnica debido a "la antigüedad y al mal estado de las conducciones", así como a la ausencia de válvulas de seccionamiento que permitan aislar el tramo averiado. Estas circunstancias obligan a vaciar la red y dificultan tanto la ejecución de los trabajos como la posibilidad de establecer de antemano su duración.

Durante los trabajos realizados estos días, que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, la empresa no logró reparar la avería pese a los intentos. Por eso, tras las comprobaciones realizadas sobre el terreno, se decidió acometer ahora la reconstrucción completa del tramo afectado.

Emacsa lleva agua a Las Jaras durante uno de los cortes del suministro. FRANCISCO GONZÁLEZ / CÓRDOBA

Desde Agenagua se señala que la demora en la intervención no se ha debido a "dejadez o falta de atención, sino a las dificultades técnicas y al deterioro de las instalaciones". La empresa explica además que la decisión de no acometer estos trabajos durante agosto tuvo en cuenta la elevada afluencia de personas en la urbanización y el riesgo de provocar una interrupción del suministro durante un periodo cuya duración no podía garantizarse. Según indica, las comprobaciones realizadas durante la última intervención confirmaron la complejidad de los trabajos prevista entonces.

Por último, Agenagua advierte de que no puede garantizar de antemano el éxito de la intervención ni fijar un plazo preciso para el restablecimiento del suministro, debido al estado de la red y a las dificultades que puedan surgir durante los trabajos.

Por este motivo, se recomienda a los vecinos que hagan una reserva de agua para cubrir sus necesidades esenciales antes de las 19.00 horas. La empresa asegura que pondrá todos los medios a su alcance para resolver la avería y que informará de la evolución de los trabajos y de la reposición del servicio.