Las Noches del Patrimonio desbordan la noche cordobesa: gladiadores, castratis, Averroes y Cervantes

Si el objetivo de las Noches del Patrimonio -un evento celebrado de manera simultánea en todas las Ciudades Patrimonio de España- era que los cordobeses y los turistas experimentaran, escucharan, recorrieran, bailaran, redescubrieran y compartieran el escenario del centro histórico y sus monumentos, podría decirse que se ha cumplido el objetivo.

Lo único complicado, un año más, fue elegir, ya que con un programa tan denso en el que se solaparon por horario algunos espectáculos no hubo más remedio que seleccionar e ir a tiro hecho. Apostando por algunas propuestas en detrimento de otras, la experiencia permitió disfrutar de la calidez nocturna de la ciudad, de su historia y su presente, y del tránsito de ir de un sitio a otro.

Eso sí, muchos se quedaron con las ganas de disfrutar de algunas actividades, al estar completo el aforo desde mucho antes del comienzo del espectáculo. "Estamos entrenados en Córdoba, donde parece que todo es el mismo día", bromean diciendo José Luis y Mari Carmen que salen de los Jardines de Orive sin haber podido asistir a la propuesta de ópera.

José María y Lucía, estudiantes de Agrónomos y Diseño, proponen a la organización poner más pases, eventos más distribuidos y una mayor participación del sector privado en la cita. "Como queríamos verlo todo nos hemos tenido que organizar antes de salir de casa", comentan mientras esperan en la cola para ver un entremés de Cervantes cuando una chica de la organización advierte de manera inequívoca: "Hay aforo para 100 espectadores, no van a poder entrar, se lo digo para que no se hagan ilusiones".

Bares y restaurantes hacen su agosto en septiembre porque parece haber gente para todo. Vasos de plástico para refrescar los paseos por la Judería, donde una puede toparse con el mismísimo Averroes o con una despedida de soltera de chicas de Pilas e Hinojos disfrazadas de patitos.

Más de cien personas hacen cola en la plaza del Potro para ver los entremeses de Cervantes. / CÓRDOBA

Segunda jornada dedicada al Patrimonio

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura, cerró anoche la segunda de las jornadas dedicadas a repensar el patrimonio histórico desde la óptica de la experiencia colectiva con numerosa asistencia de público que desbordó las previsiones en algunas propuestas. De hecho, la convocatoria del viernes (la cita incluía este año por primera vez dos noches) no deslució la jornada del sábado que contaba, además, con algunos platos fuertes como la coreografía de Antonio Ruz.

Acertadamente el coreógrafo cordobés y director de la Normal había titulado su montaje Liminal, un término latino que alude al umbral, y había elegido la Puerta del Puente para representar esta intervención de danza contemporánea evocando la transición entre dos espacios, no solo físicos, dos estados.

Colas para acceder a la Posada del Potro. / Chencho Martínez

Diez bailarines, la mayoría de ellos cordobeses, la música electrónica en directo de Aire y el diseño de iluminación de Pedro Serrano articularon una propuesta, que su autor sitúa, «entre la performance, la improvisación y la instalación cinética». La Puerta del Puente sirvió, por tanto, para atravesar el umbral de una noche en la que no faltaron propuestas teatrales, representantes históricas, flamenco, ópera o pintura, y en la que se pudieron visitar los principales monumentos gracias a su apertura excepcional y gratuita.

Un programa, tres experiencias

Un año más, la programación de las Noches del Patrimonio se articuló en torno a tres experiencias complementarias: Abierto Patrimonio (visita de monumentos y museos), Vive Patrimonio (actividades culturales en el casco para todos los públicos) y Escena Patrimonio, que este año llevaba por título Genealogías compartidas, «una invitación a descubrir cómo la danza contemporánea y las artes vivas pueden activar nuevas formas de leer, habitar y proyectar el Patrimonio Mundial».

Este año se contó también con dos desfiles históricos que dieron mucho color y ambiente a las calles del centro: uno de la guardia pretoriana de Linares acompañando al emperador Octavio Augusto y a su esposa Livia Drusila en un desfile cortesano y militar por las calles de Corduba; y un segundo desfile que recreó el paso de los restos mortales de Fernando el Católico en su traslado hacia Granada, que puso en escena la Compañía Entre toros y caballos con la música del cuerpo de trompetas barrocas y atabales del CSM de Jaén.

Lucha de gladiadores, en la plaza del Museo Arqueológico. / CHENCHO MARTÍNEZ

Representaciones históricas

Como la programación estaba pensada para todos los públicos y edades, los más pequeños apostaron por las representaciones históricas como la lucha de gladiadores, en la plaza Jerónimo Páez (la gente se congregó hasta la Cuesta de Pero Mato) a cargo de la asociación de recreación histórica Ulpia Aelia, que hi; y por las justas a pie, los duelos de caballeros medievales que la Compañía Doctrina Lúdica representó en el foso de la Torre de la Calahorra. María, una de las espectadoras que se había acercado a la plaza del Arqueológico, lamentó que los actores no contaran con micrófono lo que dificultaba la audición.

En el Museo Arqueológico, y una vez que se marcharon los gladiadores, fue el momento del flamenco con un recital a cargo del cantaor manchego y ganador de la Lámpara Minera el año pasado, Gregorio Moya, que estuvo acompañado a la guitarra por Paco Cortés.

Ópera y pintura en Orive

No fue este el único concierto de la noche, ya que en el Palacio de Orive, los amantes de la ópera pudieron disfrutar de Il Primo Uomo (el primer hombre), con la voz del contratenor Manuel Ruiz acompañado por el conjunto instrumental historicista Íliber Ensemble. Bajo la dirección musical de Darío Tamayo y la puesta en escena de Antonio Ruz, los asistentes pudieron escuchar arias de Scarlatti, Händel y Vivaldi, que pusieron en valor «no solo la belleza y el virtuosismo técnico del barroco, sino también el impacto emocional y dramático».

Cerca de allí, en la Sala Orive, se hicieron dos funciones de Tableaux vivants, para los que había colas desde una hora antes del comienzo. El espectáculo de Mojo de Caña dirigido por Dora de Maio, transportó al espectador al universo pictórico de Julio Romero de Torres, dando vida a 14 pinturas de las más representativas de su legado. La combinación de teatro, música en directo (violín y guitarra) y efectos lumínicos convirtió cada escena en una estampa viva que gustó mucho al público asistente.

La oferta musical se completó con un concierto en el Museo de Bellas Artes, donde se pudo disfrutar de Romancero andalusí, «un evocador viaje sonoro al corazón de nuestro pasado medieval, donde cristianos, musulmanes y judíos intercambiaron melodías, instrumentos y cantos». La propuesta la llevó a escena Sephardica, el grupo de música histórica formado por Emilio Villalba, Sara Marina, Irene Arévalo y Patry Cruz.

Un momento del concierto Romancero andalusí. / CHENCHO MARTÍNEZ

Entremeses de Cervantes, en la Posada del Potro

A un paseo de Orive, en la Posada del Potro, uno de los lugares cervantinos de Córdoba, fue el escenario magníficamente elegido para acoger la representación de dos entremeses fechados en 1615: El retablo de las maravillas y El juez de los divorcios. El aula de Teatro Rafael Álvarez el Brujo de la Universidad de Córdoba fue la encargada de la representación de las dos piezas cómicas de Cervantes.

Representación sobre la figura de Averroes, junto a su estatua, en la segunda Noche del Patrimonio. / Chencho Martínez

Los cordobeses y los visitantes también pudieron acercarse a la figura de otro cordobés ilustre, Averroes, gracias a la representación que de él hizo Elia Sánchez, de Teatro Avanti. La obra partía de una pregunta interesante: ¿Qué ocurriría si el filósofo cordobés del siglo XII apareciera en pleno siglo XXI? En el monólogo se reflexionaba sobre asuntos como la razón, el conocimiento, la ciencia, la educación, la religión y la convivencia, desde una perspectiva histórica con guiños a la actualidad. Como ven, hubo para todos los gustos.