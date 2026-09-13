El tiempo
Sol pleno y sin lluvias en los últimos coletazos del verano: esta es la previsión de la Aemet y la fecha fijada para un cambio en el tiempo
Esta es la previsión meteorológica de Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Córdoba parece vivir un verano eterno y aún quedan días de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la estabilidad en su pronóstico y avisa que las temperaturas de las próximas horas seguirán siendo "plenamente veraniegas", con sol pleno y nula previsión de lluvia. La tendencia se mantendrá durante unos días antes de la bajada de temperaturas que ya tiene fecha. ¿Será la definitiva?
Según la previsión de la Aemet, el tiempo seguirá siendo este sábado similar a días anteriores y también será muy parecido en los próximos días. En Córdoba capital se esperan cielos despejados y unas temperaturas cálidas aunque no extremas que oscilarán entre los 17 y los 37 grados.
De hecho, la Aemet ha informado que la próxima semana se presenta con "condiciones plenamente veraniegas", es decir, "temperaturas altas para la época del año y muy pocas lluvias".
La Aemet ha avisado que estas temperaturas están "por encima de lo normal para la época del año" en la que nos encontramos.
Por lo pronto, este domingo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 18º y 34º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 33º.
El tiempo en el inicio de una nueva semana
La estabilidad continuará mañana lunes en el inicio de la nueva semana con cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur por la tarde.
Los termómetros se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 18º y 33º, en Pozoblanco entre 17º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 33º.
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