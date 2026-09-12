La Guardia Civil de Córdoba registra en ocho meses casi tantos depósitos de armas como en todo 2025

Córdoba ha registrado en apenas ocho meses prácticamente tantos depósitos de armas como en todo 2025. Entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de este año, la Guardia Civil contabilizó 4.446 depósitos en las cinco Intervenciones de Armas y Explosivos de la provincia, tan solo 21 menos que los 4.467 registrados durante todo el ejercicio anterior. La cifra mantiene además la tendencia al alza respecto a 2024, cuando se contabilizaron 3.160, de manera que entre aquel año y 2025 los depósitos crecieron alrededor de un 41,4%. De mantenerse el ritmo registrado hasta septiembre, 2026 podría cerrar con alrededor de 6.700 depósitos, más del doble de los contabilizados dos años antes.

En este punto, cabe precisar que un depósito no implica necesariamente que el arma haya sido incautada por la comisión de un delito. Las armas pueden quedar a disposición de su titular o de la autoridad judicial o administrativa por motivos muy distintos, desde la caducidad de una licencia o el fallecimiento del propietario hasta una entrega voluntaria, una revocación, un hallazgo o una actuación policial. La duración de cada depósito, precisa la Guardia Civil, «depende de las circunstancias particulares del caso» y puede oscilar desde varios días o meses, en la mayoría de las ocasiones, hasta varios años cuando el arma queda a disposición judicial.

La Guardia Civil distingue además entre intervención u ocupación, consignación y depósito. La primera puede producirse, por ejemplo, cuando un arma se porta ilegalmente en espacios públicos o cuando, aun contando con licencia, se retira temporalmente para prevenir un delito o un riesgo para personas o bienes. La consignación se produce en el ámbito de una investigación penal, cuando el arma se recoge y custodia como posible prueba del delito, mientras que el depósito responde a los distintos supuestos previstos en el Reglamento de Armas.

Depósito de armas de la Guardia Civil de Córdoba / A.J. GONZÁLEZ

La caducidad de la licencia es, según la Guardia Civil, la causa más frecuente por la que un arma acaba depositada en una Intervención de Armas y Explosivos. Le siguen la entrega voluntaria para chatarra y la denegación o revocación de la licencia, mientras que en menor medida aparecen los depósitos motivados por el fallecimiento del titular y otros supuestos. Cuando el arma queda a disposición de su propietario, este tiene un año para regularizar su situación. Transcurrido ese plazo, puede ser destinada a chatarra. En cambio, cuando queda a disposición de una autoridad judicial o administrativa, permanece depositada hasta que esta determine su destino.

Armas ilegales

El cuerpo no dispone de un desglose que permita determinar qué tipo de arma es el más habitual entre las intervenidas ni en qué contextos se producen más actuaciones. La razón es que «no toda arma intervenida termina siendo depositada» en una Intervención de Armas y Explosivos y, cuando lo hace, el motivo del depósito tampoco permite identificar necesariamente qué actuación policial lo originó. La Guardia Civil señala, en cualquier caso, que no detecta un aumento de armas ilegales o no documentadas en Córdoba.

Un agente sostiene un arma del depósito de la Guardia Civil. / A.J. GONZÁLEZ

El cuerpo apunta a que sí se han localizado, aunque de forma «muy residual» en Córdoba, armas modificadas ilegalmente. Entre las prácticas detectadas se encuentran transformaciones de carabinas o pistolas de aire comprimido para que puedan alojar y disparar munición real, un fenómeno que, según la Guardia Civil, ha experimentado un incremento significativo en la provincia de Cádiz. En Córdoba, un arma corta depositada recientemente y puesta a disposición judicial «podría haber sufrido» una modificación para convertirla de semiautomática en automática, aunque el propio cuerpo puntualiza que corresponde a las unidades investigadoras determinarlo finalmente.

Las armas y la caza

También existen modificaciones destinadas a facilitar la ocultación del arma, aunque no son frecuentes. Es el caso de escopetas de caza a las que se recortan la culata y los cañones para «reducir sustancialmente su tamaño y ser portadas de modo más discreto». En otros supuestos no se manipula directamente el arma, sino que se le acoplan dispositivos ilegales, como silenciadores en rifles de caza, una práctica vinculada principalmente al furtivismo.

No obstante, desde el Instituto Armado apuntan que, aunque la actividad cinegética se desarrolla principalmente con armas de fuego y durante su práctica puede producirse una «intervención, ocupación o incluso consignación del arma», esto no ocurre normalmente «como consecuencia de la comisión de las típicas infracciones administrativas» relacionadas con la caza, como podría ser incumplimientos de las medidas de seguridad o de documentación. En estos casos se formula la correspondiente denuncia administrativa y el arma permanece en poder de su propietario.