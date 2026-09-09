Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros

Un error en una firma digital ha acabado convertido en uno de los principales argumentos de una abogada condenada en Córdoba para intentar anular ante el Tribunal Supremo el procedimiento por la apropiación de 156.630 euros de una herencia familiar. La sala de lo Penal ha rechazado el recurso y ha empleado términos especialmente contundentes para descartar que el simple hecho de que un magistrado firmara por equivocación una sentencia en cuyo juicio no había intervenido pudiera invalidar la resolución.

La sentencia del Tribunal Supremo, fechada el pasado 29 de julio, desestima el recurso de casación presentado por la letrada contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que había confirmado, a su vez, la condena impuesta por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba por un delito de apropiación indebida.

La acusada había recibido el encargo de gestionar una herencia familiar debido precisamente, según recogen los hechos probados, a su condición de «letrada en ejercicio». Su madre y tres tías, todas ellas de edad avanzada y sin conocimientos precisos sobre estas operaciones, le otorgaron un poder especial para realizar las gestiones bancarias necesarias.

En febrero de 2015, la abogada retiró de una cuenta bancaria 156.630 euros, destinados a ser repartidos entre su madre y dos de sus tías (la otra se hallaba incapacitada judicialmente). La Audiencia consideró probado que el dinero no fue entregado a sus propietarias, sino que la acusada se apropió de esa cantidad y la incorporó a su patrimonio.

La condena fue de tres años y seis meses de prisión, nueve meses de multa con una cuota diaria de 20 euros y la inhabilitación especial para ejercer como abogada durante el tiempo de la condena. Además, debía indemnizar con 156.630 euros a las perjudicadas o a sus herederos.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

«Un tortuoso proceso mental»

Entre los siete motivos planteados ante el Supremo, el primero se centraba en una singular incidencia ocurrida con la sentencia de la Audiencia de Córdoba. Uno de los tres magistrados que efectivamente había asistido al juicio, deliberado y votado la resolución fue sustituido por error en el encabezamiento digital por el nombre de otro magistrado de la misma sección que no había intervenido.

Al pasar la resolución al sistema de firma electrónica, ese segundo magistrado acabó firmándola por error. Detectada la equivocación, los tres jueces que realmente habían formado el tribunal dictaron posteriormente un auto para rectificarla. Sin embargo, la defensa trató de vincular ese episodio con una vulneración del derecho al juez o tribunal predeterminado por la ley.

El Supremo descarta la tesis con especial dureza: «Detectar en esta prosaica secuencia una afectación del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley exige un alambicado y tortuoso proceso mental».

La sala distingue entre dictar una sentencia y firmarla, y subraya que quienes presenciaron el juicio fueron los mismos magistrados que deliberaron y adoptaron la decisión. Por eso considera que el error producido durante la gestión informática de las firmas no afecta a la validez del juicio ni del fallo.

Es más, en su fallo plantea que «si lo que sostiene la recurrente —que no parece, desde luego, dado lo estrambótico e inverosímil que resulta— es que uno de los magistrados fue suplantado por otro [...] estaríamos en otro escenario en el que ya no bastaría manejar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal: sería necesario abrir también el Código Penal».

La Audiencia deduce testimonio a la abogada

Los restantes motivos del recurso incidían, entre otras cuestiones, en las relaciones familiares entre la acusada y las perjudicadas, la valoración de las pruebas, la presunción de inocencia, la denegación de determinadas periciales y la decisión de la Audiencia de deducir testimonio por un presunto delito de falso testimonio contra una tercera persona, y asimismo contra la acusada por la presentación en juicio de un documento falso y por la proposición y presentación de la citada testigo.

Precisamente, otro de los aspectos más llamativos del procedimiento aparece al analizar cómo explicó la acusada el destino del dinero. Según recoge el Supremo, la abogada sostuvo inicialmente que había entregado los 156.630 euros a una de sus tías y aportó posteriormente un documento para tratar de acreditarlo.

Sin embargo, la supuesta receptora negó en una declaración anticipada haber recibido esa cantidad. A ello se sumó una prueba pericial que concluyó que la firma del recibí no era auténtica, además de la declaración de un hermano de la acusada y una grabación de audio que, según la resolución, corroboraba que ella había reconocido haberse quedado con el dinero. La defensa también ha sostenido que la querella es una estrategia para eludir el pago de los honorarios profesionales devengados por la recurrente.