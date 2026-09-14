Más de 75.000 alumnos cordobeses empiezan las clases este martes en un curso en el que la FP toma impulso

Después de que 59.212 alumnos comenzaran el curso escolar en Infantil (3 a 6 años), Primaria (6 a 12 años) y Educación Especial en Córdoba, el próximo martes 15 de septiembre será el turno de "los mayores". Más de 75.000 alumnos iniciarán sus estudios en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, así como Artes Plásticas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza. El día 21 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 7.219 estudiantes.

En concreto, serán 75.525 los estudiantes que iniciarán las clases este martes. Esto significa que habrá 291 alumnos menos que los 75.821 del curso 2025-2026. Según la Consejería de Desarrollo Educativo, en este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado "debido a la bajada de la natalidad". Tal y como indican las cifras de la Junta, habrá 1.816 estudiantes menos en la provincia con respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, la cifra más alta en un curso de toda la serie.

Auge de la FP

Mientras disminuye la oferta educativa en Primaria y Secundaria por el descenso de la natalidad, los estudios de Formación Profesional (FP) crecen año tras año. La oferta de FP para el curso 2026-2027 puesta en marcha por Educación en Córdoba abarca un total de 19.950 plazas de nuevo ingreso, la cifra más alta alcanzada hasta la fecha. En comparación con las 18.195 ofertadas en el curso 2025-2026, las plazas han aumentado en un total de 1.755 en tan solo un año. Y en comparación con el 2019, la oferta de FP ha aumentado en casi un 60% según destaca la Consejería como ejemplo del peso que ha ganado este sistema educativo en los últimos años.

Del total de la oferta formativa, 250 plazas son de nueva creación y 1.515 corresponden a la ampliación de puestos escolares en ciclos formativos ya existentes en la oferta modular virtual. De hecho, la Junta de Andalucía ha aumentado para este curso la plantilla docente con 1.216 nuevos profesionales con el objetivo de dar respuesta a la ampliación de la oferta en Formación Profesional.

Para el curso 2026-2027, la provincia contará con 418 ciclos formativos y cursos de especialización, dentro de una oferta global de 3.833 enseñanzas en Andalucía. En total, se incorporan 14 nuevas autorizaciones, que incluyen un grado básico de Tapicería y Cortinaje, que se podrá cursar en el IES Nuestra Señora de la Estrella de Villa del Río y un grado superior de Coordinación Emergencia y Protección Civil para personas adultas en el IES Galileo Galilei en la modalidad de FP Virtual.

Formación profesional de Mecanizado, automoción y soldadura en el IES Zoco. / AJGONZALEZ / COR

Entre los nuevos grados superiores de Formación Profesional (cinco en total) también se van a impartir el de Automatización y Robótica Industrial en el IES Maimónides e IES Ingeniero Juan de la Cierva (Puente Genil); el de Mantenimiento Electrónico en el instituto La Fuensanta; el de Automoción en el centro educativo Emilio Canalejo Olmeda, de Montilla; y el de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en el instituto Antonio Galán Acosta de Montoro.

La nueva oferta incluye cuatro grados medios: Atención a Personas en Situación de Dependencia en IES Averroes de la capital cordobesa; Mantenimiento Electromecánico en el instituto Profesor Tierno Galván (La Rambla); Peluquería y Cosmética Capilar en el IES Dionisio Alcalá Galiano (Cabra); y Soldadura y Calderería en instituto Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo. También se impartirán tres nuevos cursos de especialización: Tecnología y gestión quesera en el IES La Jara (Villanueva de Córdoba); Coordinación del personal en reuniones profesionales, congresos, ferias, exposiciones y Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados, ambos en el instituto Gran Capitán de Córdoba.

Enfoque industrial y tecnológico

Con esta nueva oferta, Córdoba gana presencia en ramas clave como la industria, la automoción, la tecnología y la industria alimentaria, en una FP más adaptada a la realidad productiva y a las oportunidades de empleo de cada comarca. La programación se enmarca en la apuesta por un modelo formativo "conectado con el empleo" y alineado con los sectores productivos emergentes de la provincia, entre ellos la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), pues parte del crecimiento de la FP en Córdoba responde a la necesidad de perfiles técnicos vinculados al desarrollo de la BLET y a la implantación de nuevas empresas en la provincia. En este contexto se refuerzan enseñanzas como el Grado Superior de Mantenimiento Electrónico (IES La Fuensanta) y el de Automatización y Robótica Industrial (IES Maimónides), considerados perfiles clave en la transformación industrial y tecnológica del territorio.

Como destaca la propia Consejería de Educación, en Córdoba, casi la mitad de los titulados en FP encuentra empleo al año de finalizar sus estudios. Un porcentaje que aumenta al 54% en los grados superiores. Son más de 3.000 las empresas de la provincia que colaboran con la FP Dual dentro de una red andaluza que supera los 85.000 convenios con el tejido empresarial.