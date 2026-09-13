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Epílogo de la Feria del Valle

La Feria de Ganado de Lucena se afianza con 80 cabezas en la antigua estación

El Ayuntamiento lucentino y la Sociedad Ecuestre Los Cabales destacan el «éxito» de una actividad de «referencia»

Asistentes a la Feria de Ganado de Lucena.

Asistentes a la Feria de Ganado de Lucena. / Manuel González

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Manuel González

Manuel González

Lucena

El entorno de la Vía Verde del Aceite y la antigua estación aunaban este domingo a un concurrido público de varias comarcas cercanas durante el desarrollo de la decimonovena edición de la Feria de Ganado de Lucena. Organizada por la Sociedad Ecuestre Los Cabales, con la colaboración del Ayuntamiento, ha logrado en los últimos años «estabilizarse» en unas 80 cabezas de ejemplares de animales, alcanzado una consolidación resaltada por Rafael Corral, en su último año al frente del colectivo promotor.

Desde primera hora de la mañana, tras la clausura de la Feria Real de Nuestra Señora del Valle consumada la madrugada anterior, un «gran ambiente familiar» se imponía para contemplar a burros, caballos, yeguas, potros o mulos, afirmaba la edil de Fiestas Araceli Rodríguez. Además, los asistentes acudieron a la demostración de labores agrícolas antiguas como el arado o la trilla.

Asistentes a la Feria de Ganado de Lucena.

Asistentes a la Feria de Ganado de Lucena. / Manuel González

Un "éxito rotundo"

Javier Pineda, concejal de Agricultura, en su intervención, quiso significar que esta actividad «sigue siendo un éxito rotundo», mencionando, por ejemplo, «el entorno» idóneo para su celebración.

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Asistentes a la Feria de Ganado de Lucena.

Asistentes a la Feria de Ganado de Lucena. / Manuel González

La recuperación de las tradiciones y la conservación de los orígenes se funden en una Feria de Ganado, alzada como «referente» en el conjunto del centro de Andalucía, aseveraba Rafael Corral, incidiendo en la dificultad de abanderar este objetivo desde un municipio que, actualmente, carece de un flujo ganadero de trascendencia. La jornada transcurría entre instantes de convivencia y la entrega de premios para las diferentes categorías y, relativos, del mismo modo, a los paseos de Enganches y Caballos sucedidos en el recinto ferial.

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