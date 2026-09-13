El secreto de la torre de la Mezquita-Catedral de Córdoba: así es la joya histórica oculta que solo podrás ver dentro

Desde hace siglos domina el perfil de Córdoba. Sus 54 metros de altura hacen que la torre campanario de la Mezquita-Catedral sea visible desde numerosos puntos del casco histórico, convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. Aunque estuvo cerca de dejar de serla, es la construcción más alta de la ciudad. Sin embargo, lo más sorprendente de esta construcción no está en la altura, sino en lo que oculta en su interior.

Tras sus muros se conserva una parte esencial de la historia de Córdoba: los restos del antiguo alminar islámico que marcó el esplendor de la ciudad durante el Califato. Una construcción del siglo X que quedó integrada dentro de la torre cristiana y que todavía hoy puede contemplarse durante la visita al campanario.

El alminar de la gran mezquita de Córdoba, un símbolo de poder

La torre actual es, en realidad, el resultado de varias épocas superpuestas. Antes de que existiera el campanario que conocemos, en este mismo lugar se levantaba el alminar de la gran mezquita de Córdoba, mandado construir por Abderramán III en el siglo X, cuando la ciudad era una de las capitales más importantes del mundo medieval.

Vista de la torre campanario y del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba. / EUROPA PRESS

Aquel alminar tenía una función fundamental: desde allí se realizaba la llamada a la oración y se proyectaba la imagen de poder del nuevo Califato. Con una altura cercana a los 47 metros, era una de las construcciones más destacadas del conjunto religioso y podía verse desde buena parte de la ciudad.

La conquista cristiana y la nueva imagen de la torre

Tras la conquista cristiana de Córdoba en 1236, el antiguo alminar no desapareció. Como ocurrió con otros espacios de la Mezquita, fue adaptado a los nuevos usos religiosos y pasó a convertirse en campanario. Durante siglos continuó cumpliendo esa función hasta que un terremoto en 1589 dañó gravemente su estructura.

La solución elegida fue sorprendente: en lugar de derribar completamente la antigua torre islámica, se decidió construir una nueva estructura alrededor de ella. Así nació la torre campanario actual, que funciona como una especie de envoltura de piedra que protege en su interior los restos del antiguo alminar.

Restos del antiguo alminar islámico dentro de la torre de la Catedral de Córdoba. / Córdoba

El proyecto fue desarrollado por Hernán Ruiz III, encargado de levantar el cuerpo de campanas, aunque la torre continuó transformándose durante los años siguientes con nuevas intervenciones. Más tarde se añadieron el cuerpo del reloj y la parte superior coronada por la escultura de San Rafael, obra de Pedro de la Paz y Bernabé Gómez del Río.

Un diálogo entre culturas: de la torre cristiana al minarete islámico

El resultado es una construcción única: una torre cristiana que conserva en sus entrañas una pieza de la Córdoba islámica. Un diálogo entre dos épocas que no se aprecia desde fuera y que solo aparece cuando el visitante entra en su interior.

Vistas desde el campanario de la Catedral de Córdoba. / Córdoba

Los 194 escalones que llevan hasta la parte más alta no solo conducen a una de las mejores vistas del casco histórico. Durante el ascenso permiten acercarse a las huellas de una arquitectura que ha sobrevivido a cambios de religión, guerras, terremotos y siglos de transformaciones.

Hoy, las campanas siguen marcando el ritmo de la vida de la Catedral, igual que otras generaciones hicieron antes con el antiguo alminar. Pero entre esos muros permanece una memoria más antigua: la de la Córdoba califal, cuando la ciudad era uno de los grandes centros de conocimiento, cultura y poder del mundo.

Vista aérea del Patio de los Naranjos. / Europa Press

La torre que parece una sola construcción es, en realidad, la suma de muchas historias. Y esa es precisamente la razón por la que sigue siendo uno de los rincones más fascinantes de la Mezquita-Catedral.