Nadie espera encontrar esto en un pueblo de Córdoba: un viaje a la Prehistoria gracias a una ruta senderista de 6 kilómetros

Desde los caminos rurales que parten del entorno universitario de Belmez, es posible emprender un viaje en el tiempo y transportarse 5.000 años atrás. Tras la aparente calma que rodea a este municipio del valle del Guadiato, se esconden las huellas de los primeros pobladores de esta zona de la provincia de Córdoba.

El recorrido avanza entre antiguos trazados, zonas agrícolas y enclaves arqueológicos que explican cómo se estructuró la vida en este territorio desde sus orígenes, conectando el núcleo urbano de la localidad con vestigios que han sobrevivido desde la Prehistoria.

Un paisaje que guarda la memoria más antigua del Guadiato

La ruta discurre por un entorno modelado por el tiempo y la geología. Sierra, río y dehesa conviven en un equilibrio que ha permitido conservar algunos de los testimonios más antiguos de ocupación humana en el norte de Córdoba.

Castillo de Belmez. / SALAS / EFE

Desde el recorrido se reconocen algunos de los grandes hitos del paisaje: el río Guadiato como eje natural, las elevaciones que lo flanquean y, a lo lejos, el perfil del territorio que ha sido ocupado de forma continuada desde la Prehistoria hasta época medieval. No es un paisaje vacío, sino la imagen de un lugar habitado durante milenios.

El primer gran hallazgo: el Dolmen de Casas de Don Pedro

Uno de los momentos más impactantes de la ruta aparece casi de forma inesperada en el camino. El Dolmen de Casas de Don Pedro es uno de los conjuntos megalíticos mejor conservados del norte de la provincia de Córdoba. Su estructura, formada por grandes ortostatos de piedra, conserva la esencia de los rituales funerarios del Neolítico y el Calcolítico.

Dolmen de Casas de Don Pedro, en Belmez. / Córdoba

En su interior se han documentado enterramientos y ajuares que incluyen herramientas de sílex, cuentas de collar y objetos metálicos, testimonio directo de las primeras comunidades agrícolas del territorio.

Un segundo enclave oculto entre caminos rurales

A unos kilómetros del primer dolmen, el camino continúa entre huertas y tramos de dehesa hasta alcanzar otro punto clave de la ruta: el entorno de la Fuente del Corcho.

Entorno de la Fuente del Corcho. / Córdoba

Aunque hoy se encuentra en un entorno natural y rural de gran belleza, este lugar ha sido históricamente un punto de referencia para la vida local. Su conexión con el agua y el paisaje lo convierte en un espacio de uso continuo, donde la naturaleza y la actividad humana han convivido durante siglos. Muy cerca del camino se localiza el segundo gran vestigio prehistórico del recorrido, un dolmen que, aunque menos visible en el paisaje inmediato, forma parte esencial del conjunto arqueológico del área.

El entorno de Belmez, un territorio donde la Prehistoria sigue presente

La importancia de esta ruta no está solo en sus monumentos, sino en el contexto que los rodea. El valle del Guadiato conserva una densidad arqueológica excepcional, con asentamientos que abarcan desde el Neolítico hasta épocas históricas más recientes.

Dolmen de la Casa del Don Pedro. / Araceli Cristo Ropero/UCO

En este entorno, la sierra, el río y los cerros aislados han actuado como testigos de la evolución humana. Algunos de estos puntos elevados han sido ocupados de forma continua, convirtiéndose en referencias estratégicas, defensivas y simbólicas a lo largo de los siglos.

Caminar por Belmez: una experiencia entre historia y paisaje

La ruta no requiere imaginar la historia: la muestra directamente. Desde los caminos rurales que parten del entorno universitario de Belmez, el recorrido avanza entre antiguos trazados, zonas agrícolas y enclaves arqueológicos que explican cómo se estructuró la vida en este territorio desde sus orígenes.

Lo que hace especial este recorrido no es solo su valor arqueológico, sino el contraste. Un entorno rural aparentemente cotidiano que esconde algunos de los testimonios más antiguos de la presencia humana en la provincia.