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140 años de la Cámara de Córdoba: "Sirvió para crear conciencia del ser empresario"

De crear cultura empresarial a impulsar la internacionalización: los expresidentes José Luis Vilches, Luis Carreto y María Dolores Jiménez recorren algunos de los hitos de la institución

140º Aniversario de la Cámara de Comercio de Córdoba

140º Aniversario de la Cámara de Comercio de Córdoba

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Inauguración de la sede el 29 de julio de 1955 / Córdoba

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Ciento cuarenta años dan para ver cambiar una provincia, su economía y hasta la forma de entender qué significa ser empresario. La Cámara de Comercio de Córdoba celebra este aniversario y quienes la presidieron en etapas decisivas recuerdan algunos hitos.

Luis Carreto, expresidente de la Cámara de Comercio de Córdoba.

Luis Carreto, expresidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. / CÓRDOBA

Para Luis Carreto, una de sus grandes aportaciones fue «crear conciencia del ser empresario». Recuerda que, cuando estuvo al frente de la institución, buena parte de las empresas cordobesas eran pequeños negocios familiares y muchos empresarios no eran conscientes de su aportación a la economía. De ahí surgieron iniciativas como la Cátedra de Empresa Familiar de la UCO, pensada para facilitar el relevo generacional.

José Luis Vilches, expresidente de la Cámara de Comercio de Córdoba.

José Luis Vilches, expresidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. / CÓRDOBA

José Luis Vilches vivió otro momento clave: el debate sobre la continuidad de las cámaras ante la aparición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Participó en la negociación de la nueva regulación defendiendo que ambas estructuras eran «distintas y complementarias». Aquella labor le valió la Medalla de Oro del Consejo Superior de Cámaras.

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