140 años de la Cámara de Córdoba: "Sirvió para crear conciencia del ser empresario"

Ciento cuarenta años dan para ver cambiar una provincia, su economía y hasta la forma de entender qué significa ser empresario. La Cámara de Comercio de Córdoba celebra este aniversario y quienes la presidieron en etapas decisivas recuerdan algunos hitos.

Luis Carreto, expresidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. / CÓRDOBA

Para Luis Carreto, una de sus grandes aportaciones fue «crear conciencia del ser empresario». Recuerda que, cuando estuvo al frente de la institución, buena parte de las empresas cordobesas eran pequeños negocios familiares y muchos empresarios no eran conscientes de su aportación a la economía. De ahí surgieron iniciativas como la Cátedra de Empresa Familiar de la UCO, pensada para facilitar el relevo generacional.

José Luis Vilches, expresidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. / CÓRDOBA

José Luis Vilches vivió otro momento clave: el debate sobre la continuidad de las cámaras ante la aparición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Participó en la negociación de la nueva regulación defendiendo que ambas estructuras eran «distintas y complementarias». Aquella labor le valió la Medalla de Oro del Consejo Superior de Cámaras.

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María Dolores Jiménez marcó un hito al convertirse en la primera mujer en presidir una cámara en la España peninsular y la única que ha ostentando este cargo, hasta la fecha, en la Cámara de Córdoba. De su etapa destaca el impulso al comercio exterior, con programas que llevaron a empresas y al nombre de Córdoba «a cualquier parte del mundo». A estos testimonios se ha intentado sumar el del expresidente Ignacio Fernández de Mesa, con quien este periódico ha tratado de contactar sin obtener respuesta hasta el momento.