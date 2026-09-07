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Una salida legal ante la insolvencia: un empresario de Córdoba queda liberado de 37.257 euros de deuda

El juzgado Mercantil exonera obligaciones pendientes con la Seguridad Social, el Ayuntamiento de Córdoba y Hacienda, originadas por cotizaciones de autónomo, el impuesto de vehículos y una deuda tributaria

Tesorería General de la Seguridad Social en Córdoba.

Tesorería General de la Seguridad Social en Córdoba. / AJ González

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Una deuda de 37.257 euros queda atrás para un empresario de Córdoba. Un auto de la sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Córdoba ha concedido a este profesional la exoneración del pasivo insatisfecho, dentro del mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad. La resolución, dictada en el marco de un concurso, declara además concluido el procedimiento.

Las cantidades exoneradas corresponden a deudas con administraciones: la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Ayuntamiento de Córdoba y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La mayor parte de la deuda se había generado de forma progresiva entre 2018 y 2024, aproximadamente, por cotizaciones impagadas a la Seguridad Social derivadas de la actividad como autónomo y de responsabilidades empresariales. Estas obligaciones habían dado lugar a procedimientos administrativos de apremio.

A ella se sumaba una deuda con el Ayuntamiento de Córdoba correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2021, que había desembocado en un procedimiento de apremio y embargo de vehículos. El tercer crédito era una deuda tributaria con Hacienda, correspondiente al ejercicio 2020, sobre la que se había iniciado un embargo de cuentas bancarias.

El juez aprecia la buena fe del deudor

El auto señala que ningún acreedor solicitó el nombramiento de administrador concursal ni se opuso a la petición de exoneración. Tras examinar la documentación aportada, el magistrado concluye además que no ha quedado desvirtuada la buena fe del deudor, uno de los requisitos necesarios para acceder a este mecanismo.

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La solicitud de Segunda Oportunidad ha sido instada por el abogado José Rafael Palomino, representante del empresario beneficiado por la resolución. El procedimiento permite, bajo los requisitos establecidos en la legislación concursal, que una persona física insolvente pueda quedar liberada de determinadas obligaciones a las que no puede responder.

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