De los comercios de 1886 a las ‘startups’: 140 años de la Cámara junto a las empresas de Córdoba

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba cumplirá este miércoles 16 de septiembre 140 años acompañando a los empresarios y empresarias en los grandes cambios económicos, sociales y tecnológicos. Nacida en 1886 como una libre asociación con 204 socios, quedó constituida oficialmente el 29 de octubre como corporación pública bajo la presidencia de Rafael López Amigo, impulsor del asociacionismo empresarial cordobés.

«140 años es mucho tiempo. Es prácticamente la historia económica moderna de Córdoba. Cuando la Cámara se funda en 1886, lo hace porque un grupo de comerciantes y empresarios cordobeses entendieron que unidos podían defender mejor sus intereses y modernizar la provincia. Desde entonces, hemos estado en todos los momentos clave», describe Antonio Díaz, presidente de la institución. Ese acompañamiento al tejido productivo queda resumido, detalla, en los siguientes hitos: «hemos estado en la transformación del comercio tradicional, en el impulso a nuestra industria, en la salida al exterior de nuestro aceite, de nuestro cobre, de nuestra joyería. Hemos estado en las crisis y en los momentos de crecimiento».

Inauguración de la sede el 29 de julio de 1955 / Córdoba

Su trayectoria ha estado ligada a presidencias que han ido adaptando la institución a cada época: Rafael López (1886-1899); Carlos Carbonell y Morand (1899-1917); Manuel Rodríguez (1917-1931); Juan de la Cuesta (1931-1936); José Castanys (1936-1962); José Molleja (1962-1980); Enrique Lovera (1980-1987); José Luis Vilches (1987-1991); Patricio Godino (1991-1998); José Adame (1998-2000); Luis Carreto (2001-2006); María Dolores Jiménez (2006-2010); Ignacio Fernández de Mesa (2010-2019) y Antonio Díaz, que preside asimismo la Confederación de Empresarios de Córdoba.

Antonio Díaz, ante la sede de la Cámara de Comercio de Córdoba. / AJ González

Este último afirma que «si tengo que resumir el papel de la entidad cameral en una frase sería ‘hemos sido la casa de todas las empresas cordobesas’. Da igual si eras un pequeño comercio de la calle Cruz Conde en 1900, un taller industrial en los años 60 o una startup tecnológica hoy. La Cámara ha sido el punto de encuentro, el defensor de sus intereses y la corporación que les ha ayudado a formarse, a innovar y a salir al mundo. Sin las empresas no hay Cámara y, sin duda, Córdoba no sería la misma sin el trabajo de miles de empresarios que durante 140 años han tirado de esta provincia», reivindica su presidente.

La empresa y la cultura

Uno de los grandes hitos de la Cámara llegó en 1955, cuando inauguró su actual sede de la calle Pérez de Castro, proyectada por los entonces jóvenes arquitectos Rafael de La Hoz y José María García de Paredes. El edificio contó con la colaboración de artistas como el pintor Miguel del Moral. Marcó además la llegada de la arquitectura moderna a Córdoba.

En las décadas siguientes, la Cámara amplió su proyección. Con José Molleja recibió numerosas visitas de autoridades nacionales y extranjeras; Enrique Lovera impulsó el movimiento asociativo empresarial y también la creación de la CECO, de la que fue su primer presidente. Entre otros hitos, con Luis Carreto la Cámara tuvo por primera vez sedes provinciales y reforzó las actividades de comercio exterior. Y tras ese mandato llegó un nuevo salto: el acceso de una mujer, por primera vez en la España peninsular, a la presidencia de una Cámara de Comercio. La empresaria María Dolores Jiménez ha sido la única mujer con esta responsabilidad en Córdoba.

Trabajadores de la Cámara, en sus instalaciones. / AJ González

Objetivos del siglo XXI

En la actualidad, la Cámara centra su labor en la creación de empresas, la competitividad, la innovación, la internacionalización, la formación, el empleo y la mediación y el arbitraje. Dentro de su balance de 2025 sobresalen los últimos pasos para impulsar el Vivero de Empresas 4.0 Laocoonte en pleno centro de Córdoba. El ejercicio cerró con la compra, en diciembre, del inmueble de la calle Montemayor, junto a su sede, donde levantará el nuevo espacio para incubación empresarial y transferencia tecnológica. El proyecto cuenta con una inversión de 1,62 millones de euros, financiada en un 85% por Feder y en el porcentaje restante por la propia Cámara.

Este avance encabezó un nuevo ejercicio marcado por el acompañamiento de la institución al desarrollo empresarial: la Cámara registró 1.366 atenciones a proyectos dentro de su labor en el Punto de Atención al Emprendedor; los programas España Emprende y Emprendedoras, y el Laocoonte Coworking Digital.

Junto a esta línea, en un contexto de récord exportador en Córdoba hay que subrayar su trabajo en comercio exterior, que va desde la gestión de documentación a programas como el Pyme Global (80 participantes) y el Xpande Digital (16), así como la asesoría en comercio internacional, que atendió 592 consultas.

La pyme y el comercio minorista

La innovación y comercio es un tercer eje de actuación y contempla programas y servicios enfocados, entre otras finalidades, a la incorporación de tecnologías y herramientas digitales en las pequeñas y medianas empresas, la sostenibilidad, la competitividad del comercio minorista y la dinamización de centros comerciales abiertos. A estas se suman otras iniciativas en materia de empleo y formación.

Al ser preguntado por los desafíos de la Cámara en el presente, Antonio Díaz afirma que «a finales del siglo XIX, los desafíos eran el ferrocarril, la luz eléctrica o el asociacionismo empresarial básico. Hoy, en pleno 2026, la Cámara de Comercio de Córdoba se plantea objetivos clave centrados en la transformación digital, la proyección exterior de nuestras empresas y la formación, consolidándonos como una corporación útil, moderna y estrechamente ligada al desarrollo social de nuestra provincia y a la competitividad del tejido empresarial».