Los sindicatos exigen "recuperar el poder adquisitivo perdido" de los docentes en Córdoba

Un total de 75.525 estudiantes iniciarán este martes sus estudios en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, así como Artes Plásticas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza. Un curso 2026-2027 que empieza con 291 alumnos menos que el anterior y con diversas reivindicaciones sindicales a pesar del acuerdo alcanzado en verano de 2025 por la Junta y los sindicatos CSIF, UGT y ANPE para la incorporación de medidas pactadas en el marco normativo.

CSIF reconoce los avances logrados tras el acuerdo del 16 de julio de 2025 y espera que se traduzca "en mejoras perceptibles". El responsable de educación del sindicato en Córdoba, Antonio Pachón, destaca la bajada de las ratios a 22 alumnos en los niños de tres años que tendrá repercusión en Secundaria en casi una década si se mantienen los bajos índices de natalidad. "Con la bajada de natalidad, se puede bajar la ratio de forma progresiva", explica Pachón, quien apunta también a la mejora "de los recursos estructurales para atender a la diversidad".

Un profesorado "insatisfecho"

La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza de Córdoba (ANPE) considera que la cuestión salarial no está cerrada y mantiene entre sus prioridades la "recuperación del poder adquisitivo perdido" y la mejora de las retribuciones, junto con otras reivindicaciones relacionadas con el reconocimiento y las condiciones profesionales del colectivo docente. Junto a los avances conseguidos, el sindicato mantiene también importantes reivindicaciones en el ámbito estatal, entre ellas el desarrollo del Estatuto Docente y de una "verdadera" carrera profesional, la recuperación del poder adquisitivo, la jubilación anticipada voluntaria y la mejora del sistema de ingreso en la función pública docente con garantías de transparencia, objetividad y seguridad jurídica.

El secretario provincial de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Córdoba, Juan Carlos Varo asegura que, a pesar de que se empezarán a regular medidas como el permiso al "año sabático", el teletrabajo y la reducción de dos horas lectivas para el profesorado mayor de 55 años tras el acuerdo firmado con la Junta en 2025, los docentes están "insatisfechos". El motivo tiene que ver con la situación salarial, que "sigue siendo de las principales cuentas pendientes de los sindicatos".

Desde el sindicato exigen otras medidas como "que el profesorado tenga menos papeleo y más tiempo para dedicarse a enseñar" y que se firme una normativa "más contundente que proteja a los docentes y tenga un efecto disuasorio sobre las personas que agreden al profesorado" ante "el incremento de las agresiones" de los últimos años. El sindicato, además, hace especial incidencia en el hecho de que se paguen las tutorías de Bachillerato y que cuenten como trabajo docente diario. Además, piden que las guardias cuenten también como horas lectivas.

Por su parte, desde CCOO reclaman que el aumento de la plantilla docente de la Junta "se debe traducir en que los profesores especialistas no deban compartir centros". Según la central sindical, en la educación para niños con necesidades especiales "es donde más recortes hay". El motivo, como explica Guerra, es que, "mientras los profesionales crecen un 10% en esta materia según la Junta, el alumnado con necesidades crece un 50% aproximadamente".