La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente

El Pleno de Córdoba acordará en su sesión de la próxima semana la modificación del régimen de dedicación de concejales del grupo municipal socialista. El cambio viene provocado por la marcha parcial de la concejala Carmen González de Capitulares, que va a trabajar este curso en un colegio de la capital cordobesa. González, que estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Córdoba y es personal en excedencia en UCOidiomas, da el salto a este nuevo proyecto profesional en pleno debate de las primarias socialistas.

Carmen González es desde hace unos años la sempiterna candidata en ciernes del PSOE en Córdoba, pero hasta la fecha la socialista no se ha atrevido a dar ese paso. En esta ocasión y a pesar de que su nombre podría haber reunido el ansiado consenso en las filas socialistas, González tampoco se ha decidido a ser la candidata y ha dado un paso al lado en favor de otros compañeros como Victoria Fernández, José Antonio Romero y Ángel Ortiz, que sí han formalizado su candidatura.

La edil socialista Carmen González. / CÓRDOBA

Número 2 en la lista con Antonio Hurtado

Carmen González ocupó el puesto número 2 en la candidatura del PSOE de 2023 solo por detrás del candidato, Antonio Hurtado, que también fue elegido en primarias. Desde esta semana, la concejala pasará de tener una dedicación del 100% en el Ayuntamiento de Córdoba a tener la mitad, el 50%.

Los cambios en la dedicación de Carmen González afectarán a los concejales Joaquín Dobladez y Ángel Ortiz, que pasarán del 50 al 75% de dedicación. Alicia Moya es la otra concejala del PSOE que está trabajando en exclusiva para el Ayuntamiento durante este mandato.

Concejales de Hacemos Córdoba y el PSOE, antes del pleno. / A. J. GONZÁLEZ

19 concejales de 29 tienen dedicación exclusiva

Desde el inicio del mandato, en junio del 2019, Carmen González ha tenido una dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Córdoba. En Capitulares, de los 29 concejales que conforman el Pleno 16 tienen ese régimen y cobran el 100% del salario de edil, es decir, el 55,2% del Pleno. La ley permitiría haber llegado a 20 concejales. Son el alcalde, siete tenientes de alcalde (todos del PP), tres portavoces, cuatro concejales sin delegación y un concejal delegado. Además, 5 concejales tienen dedicación parcial: dos al 75% y tres al 80%, y 8 más trabajan sin dedicación, por lo que solo cobran dietas por asistencia a plenos y consejos de administración.

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Cambios en el decreto magno

Por otro lado, está previsto que el orden del día del pleno incluya la modificación del decreto magno. El decreto magno es la resolución de la Alcaldía que establece la organización general, las áreas de gobierno y la delegación de competencias de un ayuntamiento. En esta ocasión, se modifica para crear la figura de una nueva directora general de emergencias para Córdoba.