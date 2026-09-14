Miguel Peris, Comercio del Año de Córdoba 2026: «El comercio local no tiene que resignarse, tiene que salir a pelear y a proponer»

-Cumplen 40 años y en su caso son ya 30 años dedicado al comercio. Cuando entra aquí, ¿qué siente?

-Lo primero es que me encanta mi trabajo. No me cuesta nada venir a mi puesto. Pero también siento un poco de pena al recordar los años tan buenos que ha vivido el comercio. Ahora se ve menos público en las calles y menos afluencia en general, principalmente en los barrios. Eso te da un poquito de nostalgia, pero también mantengo siempre la ilusión de que podamos mantenernos y de que vuelva a aflorar ese comercio de antaño, de cercanía, que todavía hay mucha gente que aprecia y valora. Es verdad que las nuevas generaciones están cambiando sus hábitos y nosotros lo estamos notando.

-¿Qué recuerdos tiene de los primeros años del negocio?

-Yo ya venía aquí con mis padres desde pequeño. Me traían a la tienda primitiva que montaron y me ponían a atender. Me acuerdo perfectamente de buscar tallas a las mujeres de la ropa interior que estaba en oferta. Son mis primeros recuerdos de la tienda. Lo curioso es que yo nunca pensé que terminaría incorporándome al negocio de ropa. Para mí, durante una época, venir a la tienda se había convertido casi en un castigo y llegó un momento en que no quería. Cuando entré de verdad en el negocio, mis primeros comienzos fueron limpiando escaparates y abriendo cajas en el almacén. Siempre pensé que para entrar en un negocio había que empezar desde abajo y me lo autoimpuse.

—Fue poco a poco cogiendo las riendas del negocio.

—Sí. Lo que pasa es que sales de la universidad con un componente mucho más financiero y después te das cuenta de cómo funciona realmente una empresa de este tamaño. Aquí eres el contable, el relaciones públicas, el responsable de recursos humanos, el comprador, el vendedor... Yo me di cuenta de que la parte puramente financiera no era lo que más me gustaba. A mí lo que me gusta es la tienda, el componente comercial y el trato con las personas. Tenemos tiendas en otras zonas y, por ejemplo, las dos del centro funcionan muy bien, especialmente la de caballero, que es la que yo llevo más. Sin embargo, yo me he quedado aquí, en el barrio, porque me gusta mucho el trato de barrio y esa relación más cercana con la gente. En el centro hay también un cliente más de paso.

—¿Cuál es actualmente la situación de la marca?

—Es complicada, porque hoy en día la gente no valora tanto la calidad como el precio. El componente principal en la venta es muchas veces el precio, por encima de la calidad. Nosotros siempre hemos intentado ofrecer calidad a un precio razonable y eso es lo que seguimos haciendo. Aproximadamente el 85% de lo que compramos es producto nacional. Eso hace muy difícil competir contra el producto que viene de Asia, que puede no tener la calidad que nosotros intentamos ofrecer, pero sí un precio inferior. Es verdad que nosotros podemos estar un 5% o un 10% por encima de otras firmas, pero nuestros costes también son superiores y trabajamos con márgenes bastante ajustados.

"Siempre pensé que para entrar en un negocio había que empezar desde abajo y me lo autoimpuse"

—¿Hemos perdido como consumidores la capacidad de valorar la ropa? ¿Es una cuestión de poder adquisitivo, de las multinacionales o de cambios de hábitos?

—Yo creo que es todo (Ríe). Nuestro cliente sabe lo que va a encontrar cuando entra aquí, un producto de buena calidad a un precio razonable. Evidentemente, no va a encontrar un traje por 20 euros. Nuestros trajes pueden estar, por ejemplo, en unos 140 euros, que creemos que es un precio muy razonable para la calidad que damos. Además, ofrecemos servicio de sastrería y arreglos. De aquí sale la persona con su traje adaptado y asesorada por gente que lleva muchísimos años trabajando en esto. El cliente que viene aquí sabe a lo que viene. Creo que el cambio empezó a notarse especialmente a partir de la crisis de 2008 o 2009. Ahí hubo una criba importante en las marcas y la gente empezó a consumir otras firmas que tenían nombre, pero eran más económicas. Aquellas marcas que antiguamente eran consideradas más exclusivas y por las que se pagaba mucho dinero fueron sustituyéndose por otras con precios mucho más bajos y también, en muchos casos, con calidades inferiores. Nosotros hemos intentado mantener nuestro nivel.

—¿Se puede luchar contra esa transformación del mercado?

—(Resopla) Aquí estamos. En caballero, sinceramente, creo que seguimos estando en un nivel muy alto. Donde estamos sufriendo algo más es en señora. La mujer ha descubierto plataformas como Shein y otras similares, que venden poniendo el precio por encima de todo. Y eso nos afecta especialmente porque históricamente la mujer ha tenido mucho peso en nuestro negocio. Además, la forma de vestir ha cambiado. La mujer ahora busca prendas más ligeras y otro tipo de producto. Nosotros nos estamos adaptando también, pero es difícil competir contra la entrada de producto asiático y contra las aplicaciones, pero intentamos evolucionar.

—¿Se sienten frente a una ola contra la que podéis hacer poco?

—No. Nosotros venimos de la nada, de una familia humilde y siempre hemos tenido que luchar para llegar hasta donde hemos llegado y se trata de seguir haciéndolo. Somos gente luchadora y tenemos que adaptarnos a los tiempos. Si las clientas ya no quieren un vestido de 300 euros, nos adaptamos y buscamos firmas con vestidos o trajes a 120 euros. Pero siempre manteniendo la calidad. Podemos ajustar precios, márgenes y muchas cosas, pero el nivel de calidad no queremos bajarlo. Si intentamos competir directamente en la gama más baja, ahí sí estamos perdidos. Ese no puede ser nuestro terreno.

Miguel Peris atiende a un cliente en su tienda. / Manuel Murillo

—Otros comerciantes se quejan de que las grandes firmas los obligan a vivir prácticamente en una rebaja permanente.

—Sí, te fuerzan. Pero nosotros siempre hemos sido muy guerrilleros con los precios e intentamos competir. Por ejemplo, tenemos camisas de algodón con confecciones muy buenas en torno a los 34 o 39 euros. Creemos que es un precio más que razonable teniendo en cuenta la calidad. De ahí hacia abajo ya tienes que empezar a reducir calidades. Hay personas que compran prendas de una calidad tan baja que les duran una temporada. A veces existe una contradicción: las mismas personas que defienden que hay que cuidar el medio ambiente colaboran con un modelo de consumo en el que compran una prenda, se la ponen tres veces y la tiran. Comprar en tiendas de cercanía es colaborar con el medio ambiente porque ofrecemos un producto que dura y que no vas a tirar inmediatamente. Además, aportas a la economía española porque compramos a empresas de aquí que dan trabajo a trabajadores de aquí y pagamos nuestros impuestos aquí.

—Muchas veces se apela al compromiso social con el comercio local: comprar aquí porque trabaja tu vecino. Pero ¿qué se le puede decir a quien responde que en un sitio algo le cuesta ocho euros y en otro 25?

—Si la gente no tiene dinero y la economía familiar no llega, contra eso nosotros no podemos luchar. Ahí ya entramos en cuestiones que les corresponden al Gobierno y a otras administraciones. No puedo bajar la calidad de mi producto hasta determinados niveles. ¿Cuántas camisas tendría que vender yo a nueve euros si posiblemente ya las compro por bastante más? Es imposible.

—Antes hablaba de la situación del comercio en los barrios. ¿Es más delicada que en el centro?

—Sí, especialmente en zonas como La Viñuela. Uno de los grandes problemas que tenemos los comerciantes es el clima, tenemos aproximadamente cinco meses de calor asfixiante. No nos dan las condiciones adecuadas para poder competir con los centros comerciales. Si se quiere mantener el comercio de cercanía, las administraciones tienen también que poner medio.. En la Feria, por ejemplo, la gente estaba encantada con sistemas de microclima y los toldos. ¿Por qué no puede hacerse algo similar en las zonas comerciales?

"En el momento en que se pierda el valor del asesoramiento y todo el mundo mire solo el precio, estaremos perdidos"

—A eso se suman la subida de los costes laborales, eléctricos y de los alquileres.

—Claro. Cuando firmas un contrato de alquiler a muchos años, el precio se va actualizando con el IPC. El problema es que el consumo baja mientras todo lo demás sube. Nosotros venimos de niveles de venta importantes y seguimos siendo una empresa relevante en facturación, pero mantener una empresa cuando todos los costes suben y el consumo baja cada vez es más difícil. Y hay otro factor: el clima también está alterando las temporadas de venta. Yo antes podía cambiar la temporada el 1 de septiembre. Ahora puedo llegar perfectamente al 10 de octubre sin hacer el cambio completo.

—¿Sienten que están en un callejón sin salida?

—No. Yo siempre tengo la ilusión de que vamos a tirar hacia adelante y de que, por muy complicado que nos lo pongan, siempre va a haber gente que aprecie la calidad que damos, el precio al que la damos y nuestra implicación con la ciudad. Creo que siempre habrá gente que valore que llevamos aquí muchos años, que seguimos al pie del cañón, que estamos pendientes de las tendencias y de la moda y que intentamos que quien entra aquí encuentre cosas actuales, bonitas y de calidad a un precio razonable.

—¿La estrategia es simplemente resistir o todavía hay margen para crecer?

—Hay margen. El año 2025, por ejemplo, fue complicado para nosotros. Influyeron Internet, los cambios de hábitos y también el clima. Sin embargo, este año estamos sacando unos números muy buenos porque también gestionamos la empresa y nos adaptamos. No hacemos las cosas a lo loco. Intentamos que quede muy poco stock, que la mercancía tenga mucha rotación y seguimos siendo un referente en la provincia, especialmente en ceremonia, tanto de hombre como de mujer. El comercio local no tiene que resignarse, tiene que salir a pelear y a proponer. Intentamos hacerlo siendo pequeños, pero como si fuéramos grandes.

—También ha cambiado muchísimo la moda.

—La evolución es brutal. Antiguamente se llevaban los trajes más anchos, después llegó una época en la que todo iba mucho más entallado y los pantalones muy estrechos, y ahora estamos volviendo a pantalones menos ajustados y trajes algo más amplios. Todo va cambiando y la gente va aceptando esas tendencias. Una de nuestras fortalezas es precisamente que tenemos mucha variedad de patrones, colores y tejidos. Las grandes compañías compran una cantidad enorme del mismo traje y así consiguen precios muy competitivos, nosotros no podemos competir así, pero sí podemos hacerlo ofreciendo variedad. A nivel de sastrería creo que estamos en uno de nuestros mejores momentos.

Miguel Peris coloca ropa en su tienda de La Viñuela. / Manuel Murillo

—Vestimos ahora de manera mucho más informal.

—Muchísimo más. Antes la gente incluso se arreglaba para ir de compras. Hoy el día a día es muchísimo más desenfadado. Pero las redes sociales han tenido también un efecto curioso. Para determinados eventos han recuperado el interés por arreglarse. Piensa, por ejemplo, en la Feria de Sevilla. Vendemos muchísimas americanas y muchísimos trajes porque los jóvenes quieren ir más arreglados a la Feria y siguen esas tendencias. Lo que no quieren es gastarse muchísimo dinero. Ahí intentamos ofrecer un producto digno, que siente bien, con buena calidad, variedad y un precio razonable.

—¿Cómo imagina el comercio local dentro de diez años?

—Creo que el comercio local del centro se va a mantener. El centro seguirá teniendo siempre su público.

—Sin embargo, en el centro cada vez hay una mayor estandarización de las marcas.

—Sí, llevas razón. Especialmente en el multimarca. ¿Cuántos multimarca quedamos ya en Córdoba? Cada vez menos. He visto datos que indicaban que hace unos diez años representaban aproximadamente el 25% del retail y ahora podían estar en torno al 7%. Están desapareciendo muchos. Aun así, creo que siempre quedará un nicho para aquellas personas que valoren la preparación del personal de una tienda multimarca y la atención que ofrecemos. Siempre habrá un cliente que valore el asesoramiento. Ese es nuestro nicho, asesorar, ofrecer cercanía y tener personal preparado. En el momento en que se pierda el valor del asesoramiento y todo el mundo mire exclusivamente el precio, estaremos perdidos. Eso sí podría significar nuestra desaparición. Tenemos que mantenernos mediante el asesoramiento, la calidad, el precio y, principalmente, esa cercanía con el público que te da llevar 30 años a pie de calle.

—¿Y qué futuro ve para el comercio de los barrios?

—Habrá barrios que aguanten mejor que otros. Creo que La Viñuela, aunque ha sufrido un descenso bastante grande, todavía puede aguantar, pero necesita unas condiciones adecuadas. Posiblemente muchas calles vayan derivando cada vez más hacia negocios de servicios. El mercado va evolucionando hacia ahí, aunque evidentemente tampoco puede haber espacio para un número infinito de negocios iguales.

—¿Y ustedes? ¿Se ven aquí dentro de diez años?

—Aguantaremos. Principalmente porque esto me gusta mucho y porque prácticamente no sé hacer otra cosa que no sea trabajar con tiendas y ropa. Veo un futuro en el que nos mantengamos. Luego ya veremos qué ocurre, pero creo que seguiremos aquí. No podemos limitarnos a estar siempre a la defensiva. También tenemos que salir a la ofensiva.