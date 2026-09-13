Del 'plan' a los nervios: Carracedo, el termómetro de un Córdoba CF tensionado

El Córdoba CF sabe lo que es transitar por estos escenarios, pero no por eso es menos polvorín. Lo resumió una acción del pasado duelo ante el Almería en El Arcángel (0-2), ni siquiera del propio partido, en la que tanto la tensión de unos como la crispación de otros bulló hacia un punto: el encontronazo final de Christian Carracedo, quizá uno de los más destacados del derbi en lo deportivo, con un sector de la afición al cierre del encuentro. Una imagen, en la que se apreció al «23» blanquiverde visiblemente alterado -presumiblemente por un comentario recibido desde el graderío-, que derivó en una acalorada conversación y, seguidamente, en la mediación de otros integrantes de la plantilla para rebajar los ánimos.

Y es que navega por aguas complejas el bloque califal, que pese a contar con la experiencia de otros tres difíciles arranques de Liga desde el desembarco de Iván Ania en el banquillo, frente a los indálicos se echó a la espalda la cuarta losa en lo que va de campeonato. Solo tres de 15 puntos resumen el difícil momento que atraviesa la parroquia califal, tanto desde el prisma de su afición como en la piel de los propios protagonistas.

También, claro está, la situación pesa. «Somos perfiles de jugadores que pasamos jornada tras jornada de ser el mejor al peor jugador de la historia del club. Yo, desde dentro, quiero transmitir que vamos a ser un bloque muy fuerte, que nos da igual el ruido de fuera», señalaba, de hecho, el propio atacante hace tan solo unas fechas, aunque el avance de la dinámica, lógicamente, ha terminado por erosionar la escena.

El peor arranque de la etapa

En números, el actual inicio de curso ya ha supuesto la puesta de largo menos productiva del Córdoba CF en la época reciente.

La 2023-2024, primera con el asturiano al mando, arrancó al paso de seis de los primeros 15 puntos en juego. Es más, aquella quinta jornada, a domicilio ante el Alcoyano (0-1), supuso el punto de inflexión definitivo que acabó llevando al combinado califal hacia el ascenso meses más tarde.

Cinco de 15 fueron la colecta en el desembarco en Segunda División, dentro de una primera mitad de agenda de ciertos claroscuros. Esa quinta jornada, eso sí, se resolvió con un golpe sobre la mesa: la autoritaria victoria frente al Deportivo de la Coruña, hoy equipo de LaLiga EASports, en El Arcángel (2-0), con dianas del propio Carracedo y Ander Yoldi.

Y hasta la 2025-2026, la pasada campaña, llega el relato, entonces con cuatro puntos -uno más que los actuales- entre las cinco primeras fechas de competición. Una vez más, cumplida la media decena de partidos, con la derrota en Andorra, los de blanquiverde alzaron entonces el vuelo.

Ahora, la tarea pasa por encontrar ese punto de inflexión, aunque sea algo más tarde de lo que venía siendo habitual, para dejar en anécdota -pese a que los puntos cuentan desde el primer día- las turbulencias de este primer mes de campeonato por LaLiga Hypermotion.

Diarra conversa con Carracedo tras el episodio de tensión con la grada. / MANUEL MURILLO

El inicio de Carracedo

En clave individual, tampoco está siendo tarea sencilla el comienzo de su quinta temporada como blanquiverde para Carracedo, elegido este ejercicio como uno de los cuatro capitanes de la plantilla.

Aunque dentro de la irregularidad general, las cifras sí que lo respaldan: es el futbolista con más intervenciones de cara a puerta del equipo. Una asistencia y un gol tiene en su cuenta, repartidos entre los 434 minutos que suma hasta la fecha, dejando un promedio de intervención en goles de uno por cada 217 minutos disputados en la 2026-2027.

Tras la salida de Carlos Marín a lo largo del verano -que justo en este fin de semana debutó con el Albacete-, el hospitalense, aterrizado desde el Linares en el mercado estival de 2022, es el activo que más tiempo acumula en la entidad de El Arcángel, donde tiene contrato hasta 2028.

Y capítulo y tensiones aparte, por sus botas pasan buena parte de las aspiraciones del Córdoba CF de aquí al mes de junio.