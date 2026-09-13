Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba: "No sé si volveré a ir en las listas, la idea que tengo ahora es cumplir mi mandato"

-Es el último año del actual mandato, ¿comienza una recta final para dejar cerrada alguna de las cosas iniciadas?

-No hay lugar a dudas. Estamos preparando los presupuestos del año 2027 y tienen que ser una entrega más de lo que ha sido una forma distinta de entender la Diputación, que antes era un cajero automático. Ahora hablamos de una maquinaria bien engrasada que tiene que ser capaz de prestar servicios de calidad a toda la provincia y afrontar nuevos desafíos, como la reindustrialización y el gran problema que tiene España, que es la vivienda.

-¿Hay algo que quiera dejar terminado sí o sí antes de que se convoquen las elecciones?

-Hay dos cosas que para nosotros son fundamentales, pero que no están solo en nuestra mano porque son de carácter estructural. Primero, tenemos que resolver el tema del agua. Es urgente afrontar una propuesta definitiva con el agua y para eso tenemos que tener conectados los tres pantanos del norte, es decir, La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo. El mayor desafío es la obra hidráulica y resolver el tema de la sequía porque vendrá con más intensidad y más frecuencia. Y otro objetivo fundamental es la reindustrialización y aquí tenemos un problema: que todavía está sin contestar por parte del Ministerio de Transición Ecológica el necesario incremento de la energía.

Salvador Fuentes, en su despacho de la Diputación de Córdoba. / Manuel Murillo

-¿Qué cree que va a pasar con La Colada, más allá de lo que entiende necesario?

-La condición para que el problema de La Colada se resuelva es un cambio de Gobierno en España, debe existir otra forma de entender la política mucho más constructiva. Nosotros vamos a recurrir a través de un contencioso-administrativo, en septiembre u octubre. Cuatro años después, nos niegan la concesión de las aguas. Además, hay pruebas administrativas de que el procedimiento no se ha cumplido, más decisiones que ha tomado la CHG que no se ajustan a derecho. Y hay algo que hay que tener muy presente: resulta paradójico que a nosotros nos estén negando la concesión de unas aguas cuatro años después y, paralelamente, la Confederación pretenda cobrarnos las obras que realizó. Esto evidencia el despropósito en el que está instalada la Confederación, donde yo creo que se están moviendo por intereses absolutamente partidistas y no de interés general. No nos pueden negar el agua.

-¿Entonces no hay solución?

-Todo han sido problemas. Si tiras de hemeroteca, llegas a la conclusión de que nunca hubo voluntad por parte del Gobierno de España de resolver ese problema. De momento hemos abierto también en el periodo de alegaciones la posibilidad de conectar Sierra Boyera con Puente Nuevo. Si tenemos tres pantanos en 100 kilómetros cuadrados, no podemos tener ese déficit de agua como el que estamos teniendo. Entonces tendremos que garantizar una conexión, en este caso La Colada, y otra, que sería Puente Nuevo-Sierra Boyera. Y hay otra cosa pendiente de la CHG que no ha cumplido, la ampliación de la potabilizadora de Sierra Boyera, que está preparada para potabilizar 14 pueblos, no 27. Aquí hay un Gobierno que no está compareciendo y es el Gobierno de Pedro Sánchez.

"La condición para que el problema de La Colada se resuelva es un cambio de Gobierno en España"

-También depende del Gobierno de Sánchez el aumento de la capacidad eléctrica.

-Hay varios proyectos muy necesarios, sobre todo en la zona de Maguilla, Peñarroya y Pozoblanco y, por otra parte, Villanueva del Rey de Sevilla, La Lancha y el anillo de Córdoba, porque aquí tenemos un desafío muy importante de cara a 2031, la Base Logística y toda la industria auxiliar que se va a generar en torno a ella. Tenemos gente con mucho interés en el norte, las posibilidades de desarrollo del Guadiato son exponenciales y a eso hay que añadirle la colaboración que estamos manteniendo con la Escuela de Ingenieros de Belmez o todo el desarrollo agroindustrial que puede haber en Pozoblanco. Sabemos que las elecciones generales están al caer y yo creo que va a acabar el mandato de Pedro Sánchez y no va a cumplir con los compromisos que eran estratégicos con la provincia de Córdoba: agua y luz. Por mucho que hagan la Junta de Andalucía, la Diputación o los ayuntamientos, estaremos ahogando las posibilidades de la provincia.

-¿Cómo está afectando esto a la provincia?

-Estamos teniendo problemas en toda la provincia. Tenemos detectados 11 polos de desarrollo que se distribuyen por todo el espacio provincial con una perspectiva enorme de desarrollo. Pero sin agua y sin suficiente energía no podemos proyectar una agricultura de precisión, la agroindustria, la energía renovable, la industria avanzada, la logística o la minería y las materias críticas en el Guadiato. Es un enorme abanico que puede sustentar el desarrollo de la provincia de Córdoba para no seguir viviendo con el monocultivo del turismo y la ganadería. Necesitamos energía y agua y eso depende de un Gobierno que sea capaz de solucionar los problemas de España y, concretamente de Córdoba, y no lo tenemos. Uno de los principales problemas que tenemos en cuanto a la gestión es la alineación de la gobernanza y quiero decir, con toda la contundencia y con toda la melancolía del mundo, que no hemos encontrado en el Gobierno de España un aliado con los grandes problemas que tiene Córdoba

-Frente a ese monocultivo de campo y turismo está la BLET, ¿está sabiendo la provincia sacarle potencial?

-Se nos abren una serie de campos que son absolutamente increíbles. Estamos hablando de que hay 47 empresas que nosotros hemos detectado en la provincia de Córdoba que pueden practicar la economía dual, es decir, hacer lo que están haciendo actualmente y dedicarse a hacer actividades que requiere la defensa. También estamos trabajando en vincular los diseños curriculares con la BLET y toda la industria auxiliar. No tiene por qué estar todo vinculado a defensa, por ejemplo, estoy hablando del textil, los trajes militares necesitan bordados. Y no podemos perder de vista la logística con la industria de Lucena o el hidrógeno verde. Y en la provincia hay mucha capacidad de adaptación. Pongo siempre un ejemplo que creo que es muy significativo: hay una empresa en Dos Torres donde están creando montajes de precisión de soldadura y están suministrando ahora mismo montajes a medio mundo árabe. Tenemos talento y capacidad, pero tenemos que adaptarnos a esas posibilidades.

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba. / Manuel Murillo

-¿Y hay mano de obra?

-Hay un problema de desajuste laboral. Hay una oferta muy importante en sectores estratégicos de la industria o de la construcción y no hay personal especializado, pero que tampoco lo hay, por ejemplo, para el cuidado de mayores. Necesitamos generar formación y lo vamos a hacer a través de un convenio para formar auxiliares y especialistas en ayuda a domicilio.

-La posible venta de Deoleo ha despertado el interés de distintos grupos empresariales. ¿Cuál es su postura en este asunto?

-Nuestra postura es clara: Deoleo debe estar vinculada al sector productor español. La posible participación de Dcoop representa una oportunidad histórica para integrar marcas como Carbonell, Koipe y Hojiblanca, reforzar el peso de nuestros productores y defender la calidad, la lucha contra el fraude y el liderazgo español en el aceite de oliva.

Para Córdoba, supondría además un impulso estratégico de solvencia y futuro para la planta de Alcolea, reforzando nuestra posición en un sector fundamental para la provincia.

-Comentaba antes que ya trabaja en los presupuestos del año que viene.

-Sí, tenemos que ser capaces de aunar esfuerzos y las relaciones con la oposición son buenas, pero también estamos ante unas municipales, son fechas delicadas. Ya pasó con las andaluzas, teníamos que sacar partidas y proyectos con urgencia y no pudimos por las elecciones. Pero tengo mucha confianza en el sentido común y voy a llamar a la puerta de todos los grupos políticos.

-¿Cuáles serán las partidas más importantes?

-El Plan Invierte, más inversiones y no tanto gasto corriente. Estamos haciendo también unos proyectos de empleo social que son muy interesantes. Y como ya he dicho, obra hidráulica. Seguiremos en la senda de las inversiones hidráulicas, para la recogida de residuos sólidos o la rehabilitación de los parques de bomberos. Iremos a unos presupuestos ambiciosos pero sin renunciar a seguir con lo que tenemos. Tenemos 2.500 kilómetros de carretera que tenemos que seguir adecentando y vamos a contemplar como prioridad la transformación industrial. Queremos estar muy al lado los polígonos industriales, orientarlos en los desafíos de logística o de hidrógeno verde. Y por supuesto, vivienda.

"Voy a llamar a la puerta de todos los grupos políticos para los presupuestos de 2027"

-¿Qué planes tiene en materia de vivienda?

-Tenemos que hacer vivienda muy útil, muy sostenible, pero también muy asequible. Y en aquellos pueblos donde no tengamos necesidad de hacer vivienda, pues haremos rehabilitación. Y donde haya que comprar suelo, pues compraremos suelo. Tenemos que recuperar el espíritu de Rafael de la Hoz, que hizo una vivienda muy asequible, muy funcional y a un precio muy digno. Yo sé que depende también de corrección de reglamentos técnicos, pero hoy la VPO vale tan cara como la privada. Quiero llegar a un acuerdo con los arquitectos para diseñar un modelo de vivienda asequible para jóvenes y mayores y buscar las fórmulas de las cooperativas. Lo que queremos es un modelo de vivienda que se haga muy rápido, que sea digna y asequible. Y todo mediante un plan que movilice 100 millones de euros de todas las administraciones donde la Diputación se compromete a poner 10 millones anuales a partir de 2027.

-Volviendo a la cercanía de las elecciones, ¿teme que todo lo que se haga ahora se interprete en clave electoral?

-Ya dijimos que estábamos ante un tacticismo político que nos preocupaba con los presupuestos, aunque al final lo supimos resolver. Hubo partidos políticos que hicieron una estrategia electoral de lo que era una necesidad cuando se registraron las borrascas de principios de año. Hubo muy poca empatía pese a tener un proyecto que daba mucha seguridad jurídica, mucha seguridad contable y que abordaba asuntos pendientes. Sí creo que la cercanía de unas elecciones municipales agravará la situación. Yo confío en que el sentido común prime, por lo menos en lo básico, que saquemos las cuentas adelante y que seamos capaces de reforzar el papel de la Diputación como maquinaria de transformación de la provincia a nivel social y económico.

-¿Va a volver a ir en las listas?

-Pues no sé. Yo ahora mismo la idea que tengo es cumplir mi mandato e intentar dejar lo mejor posible todo lo que nos planteamos como un nuevo libro de estilo de la política y de la forma de entender la provincia de Córdoba. Vamos a intentar dejar una Diputación muy operativa y que sea capaz de afrontar desafíos importantes.

Fuentes, durante un momento de la entrevista. / Manuel Murillo

-¿Qué Diputación espera dejar?

-Las empresas son vitales y tenemos que hacerlas competitivas. Hay que seguir apostando por inversiones en materia hidrológica, donde ya llevamos 74 millones de euros y vamos a llegar a los 100. Epremasa tiene que afrontar el reto del residuo sólido urbano y el desafío del quinto contenedor y Eprinsa tiene que abordar el proceso de la aplicación de la inteligencia artificial. Y luego están los bomberos. Tuvieron un desafío muy grande con Adamuz y entendíamos que había que normalizar la situación de esa plantilla e incorporar nuevos operativos. Lo estamos haciendo, estamos inyectando una cantidad de recursos muy importante en bomberos. Ya no estamos ante incendios de naves o de casas, sino que podemos enfrentarnos a desafíos muy importantes y tenemos que tener preparados. Los 11 parques necesitan de una remodelación y de actuaciones urgentes. Y por último, en tema de recaudación, el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local es un modelo a seguir y debe servir, para entre otras cosas, cubrir la carencia de cajeros. En definitiva, son cosas que tenemos que dejar bien engrasadas para que la maquinaria funcione de manera automática.

-¿Cómo va la reducción y concentración de sedes?

-Vamos a reducir espacios porque tenemos una Diputación muy dispersa. Eso requiere un planteamiento nuevo. Ya estamos trabajando en los colegios provinciales, donde esperamos acabar la primera fase en diciembre, y luego iremos a una segunda fase. Por otro lado, el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) necesita unas instalaciones adecuadas. Queremos tener el proyecto del nuevo edificio del IPBS antes de que acabe el año y la arquitectura y el modelo de distribución de espacios serán muy alto nivel. La sede actual, que está en Buen Pastor, se dividiría en dos, una parte para poner a la venta y otra para el Patronato de Turismo.

-¿Y el proyecto para el parking del palacio?

-Puedo adelantar que en la parte del callejón no van a entrar coches y eso se va a quedar como una calle abierta y luego habrá un parking subterráneo. Va a ser un proyecto muy ambicioso, con esa calle y un modelo multifuncional de parque y otra parte para actos. Pero lo último no nos preocupa porque ya tenemos el Centro de Ferias del Parque Joyero. La Diputación tiene que ser la Diputación, no un palacio de ferias. En cualquier caso, la prioridad es la nueva sede del IPBS y la reforma de los colegios provinciales.

"La sede actual del IPBS, que está en Buen Pastor, se dividiría en dos, una parte para poner a la venta y otra para el Patronato de Turismo"

-¿Y el proyecto del complejo medioambiental de Montalbán?

Es ahora mismo el icono más importante que tiene Epremasa, además de equilibrar sus cuentas y adaptarlas a la economía circular de manera muy ambiciosa, con una gestión público-privada que yo creo que es ejemplar. Vamos a dedicar al complejo de Montalbán cinco millones de euros. Tiene que ser emblemático.