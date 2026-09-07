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Sucesos

El Seprona esclarece el incendio que calcinó 189 hectáreas de Cerro Muriano (Córdoba) y obligó a desalojar a casi 300 personas

La Guardia Civil detiene a tres personas e investiga a una cuarta, trabajadores y administrador de la empresa titular del vehículo

En el vídeo, tareas de investigación del Seprona de varios incendios en Córdoba. En la imagen, camión de paja que originó el posterior incendio forestal.

En el vídeo, tareas de investigación del Seprona de varios incendios en Córdoba. En la imagen, camión de paja que originó el posterior incendio forestal.

CÓRDOBA

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Córdoba ha detenido a tres personas e investigado a una cuarta por "presuntas responsables" del incendio forestal ocurrido el pasado 24 de julio en Cerro Muriano (Córdoba). En concreto, el fuego se originó en un camión que transportaba pacas de paja y que salió ardiendo a la altura del paraje Torreárboles. La investigación concluyó que el origen de las llamas estuvo en un inversor de corriente/potencia conectado "directamente a la batería del vehículo"; este aparato, además de "no es homologable ni autorizable" en este tipo de vehículos, puede alcanzar "elevadas temperaturas", asegura el instituto armado.

Según explica una nota de prensa de la Guardia Civil, el vehículo circulaba por la carretera N-432 cuando comenzó a arder; ante la situación de altas temperaturas y fuerte incidencia del sol, el fuego se propagó rápidamente al medio natural, generándose un incendio forestal que afectó a 189 hectáreas, 6,5 de estas, en la zona de especial conservación Guadalmellato.

273 personas desalojadas y más de 800.000 euros de coste

El Infoca tuvo que activar el nivel 1 de alerta y desalojar a un total de 273 personas de urbanizaciones de la Sierra de Córdoba por el avance de las llamas, cuya extinción tuvo un coste de más de 800.000 euros, según la valoración del instituto armado, que recuerda que la intensa labor de control y extinción duró varios días y participaron tanto medios aéreos como terrestres.

El Infoca lucha contra un incendio en Cerro Muriano iniciado al arder un camión de paja

Una avioneta del Infoca en las tareas de extinción del incendio de Cerro Muriano investigado por el Seprona. / Manuel Murillo

Una vez apagado el fuego, el Seprona fue el encargado de comenzar la investigación, centrada en determinar las causas. Tras las "múltiples hipótesis analizadas", se descartó que la mercancía o las condiciones del transporte pudieran haber originado el incendio. "El transporte se adecuaba a la normativa aplicaba, sin observarse ninguna circunstancia que permitiera vincular la mercancía transportada con el origen del incendio iniciado en la cabina tractora", explica el comunicado del instituto armado.

Un fallo estructural originó el incendio

Por tanto, los investigadores se centraron en conocer si la propia cabina del camión tuvo un fallo estructural. Con apoyo del Equipo de Investigación de Siniestros de Incendios (ESIN) de la Policía Judicial de la Guardia Civil, se trató de determinar si el punto de inició del fuego "estaba en la instalación de un inversor de corriente/potencia conectado directamente a la batería del vehículo, pudiendo alcanzar este tipo de aparatos elevadas temperaturas".

El Infoca lucha contra un incendio en Cerro Muriano iniciado al arder un camión de paja

Cortes de tráfico y tareas de seguridad vial tras el incendio de Cerro Muriano del 24 de julio. / Manuel Murillo

La causa, un inversor de corriente no homologable

Finalmente, con la continuación de las pesquisas, los agentes confirmaron que, "según la legislación vigente, este tipo de instalación no es homologable, ni autorizable, para esta clase de vehículo de transporte". Tras ello, procedieron a la detención de tres personas y a la investigación de una cuarta, todos ellos "trabajadores y administrador de la empresa titular del camión", como "presuntos responsables de un delito de incendio forestal"-

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Los detenidos e investigado han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, habiéndose remitido igualmente las diligencias instruidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

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