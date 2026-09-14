La Formación Profesional crece y se consolida en Córdoba: una nueva residencia, más plazas y mayor demanda empresarial

Durante años, la Formación Profesional (FP) ha cargado con la etiqueta de ser una alternativa a los estudios universitarios. Una percepción que, sin embargo, ha ido quedando atrás. En la provincia de Córdoba, la FP vive un auge que se refleja tanto en el aumento de su oferta como en el número de alumnos que optan por esta vía para formarse y acceder al mercado laboral. La conexión con las empresas, las nuevas demandas de profesionales y la aparición de titulaciones vinculadas a sectores en crecimiento han convertido estos estudios en una opción cada vez más atractiva para los jóvenes -y no tan jóvenes- cordobeses.

Para este curso 2026-2027, más allá de las 19.950 plazas de nuevo ingreso para Formación Profesional que oferta la Consejería de Educación en la provincia cordobesa -la cifra más alta alcanzada hasta la fecha-, también toman impulso las iniciativas privadas educativas que atienden una alta demanda de alumnos que necesitan especializarse para acceder al mercado laboral.

Una gran residencia estudiantil

La gran novedad en este curso la presenta el Campus Córdoba, que a finales de este mes de septiembre inaugurará su residencia para 240 estudiantes universitarios, alumnos de Formación Profesional, opositores, estudiantes internacionales, deportistas y jóvenes desplazados por motivos académicos o profesionales. Todavía sin fecha exacta de estreno, desde la dirección del campus aseguran que estará lista con el inicio del curso en las próximas semanas y que su demanda es "elevadísima", por lo que confían en ocupar un alto porcentaje de las plazas. A falta de que concluyan las últimas obras en la Residencia La Torre, el complejo formativo abrirá sus puertas antes de octubre.

Una habitación de la residencia. / Campus Córdoba

La residencia dispondrá de habitaciones individuales y dobles, todas ellas exteriores y equipadas con baño privado, climatización, televisión, armario y una zona de estudio pensada para facilitar el trabajo diario de los residentes. Incluirá pensión completa de lunes a domingo, además de servicio de limpieza de habitaciones, lavandería, cambio de ropa, conexión wifi de alta velocidad, recepción 24 horas y control de accesos. También contará con una biblioteca con capacidad para 120 personas, salas de estudio y convivencia, una sala de cine, pistas deportivas gimnasio y piscina.

Crecimiento exponencial

Son cada vez más los proyectos que nacen en Córdoba en torno a la Formación Profesional y la residencia de Campus Córdoba es un ejemplo. Su oferta educativa para el curso 2026-2027 también ha aumentado: impartirá 27 titulaciones oficiales de FP de grado medio, superior y cursos de especialización en familias de Hostelería, Comercio y Marketing y Automoción. La novedad es que incluirá dos familias nuevas: Informática e Instalaciones en Aria y la escuela de IA con dos grados superiores; además de la apertura de la escuela de Instalaciones y mantenimiento en colaboración con INDRA.

La oferta, de hecho se duplica de un año para otra con un total de 420 plazas "que se están demandando, algunas formaciones con lista de espera", tal y como destaca la directora general de Campus Córdoba, Patricia Cuevas. Un crecimiento exponencial que responde a las demandas del mercado laboral. Las empresas buscan talento en sus equipos y necesitan perfiles cada vez más especializados y con habilidades prácticas. Las formaciones más buscadas por las empresas en Córdoba son, según el Campus, las relacionadas con industria y las nuevas tecnologías.

"Solemos decir que tu primer día de clase es tu primer día en la empresa. Estamos creciendo en alumnos y en instalaciones y contamos con un profesorado altamente cualificado. La Formación Profesional tiene tres ventajas fundamentales: elevada empleabilidad porque las empresas necesitan cada vez más perfiles especializados; flexibilidad porque permite compatibilizarlo con un puesto de trabajo; y un enfoque práctico gracias a la FP Dual que garantiza al menos un 25% del programa en el entorno laboral (hasta un 40% en Campus Córdoba)", explica Cuevas.

La empleabilidad, la clave

En el instituto de Formación Profesional Medac, que cuenta con tres sedes en Córdoba tras 11 años en la capital, las especialidades con más demanda tienen que ver con la rama sanitaria: Laboratorio, Diagnóstico, Dietética y Nutrición, Farmacia y Parafarmacia o Higiene bucodental "son las que tienen los índices de matriculación más alta". Y en los últimos años, la escuela está experimentando un aumento en materias como Servicio a la comunidad, Informática, Marketing y Comercio.

Será el próximo martes 15 de septiembre cuando inicie el curso en Medac Córdoba con más de 1.000 alumnos ya matriculados, cifra similar a la del anterior curso. "La tendencia es la misma, hemos ido ampliando hasta tener estabilidad", señala Pablo Santaella, director del centro Medac del Open Arena. El éxito de este tipo de formaciones reside en su alto porcentaje de empleabilidad: "Las empresas buscan a gente práctica y preparada con experiencias laborales. En la universidad salen con conocimiento, pero no con ese despliegue de recursos prácticos que te da una FP", argumenta Santaella, quien hace hincapié en "el rendimiento inmediato" que necesitan a día de hoy las empresas, que encuentran en la Formación Profesional su aliado ideal para crecer.