Inmaculada Román, directora de la cárcel de Córdoba: "La introducción de sustancias y objetos prohibidos a través de drones es un desafío"

-Su primer destino como jurista de Instituciones Penitenciarias fue Ceuta en el año 2000 y la pregunta es obligada. ¿Cómo observa lo que ocurre estos días?

-Como toda la sociedad, es algo relevante, sí.

-La ex directora de la prisión de Córdoba Yolanda González pidió su reemplazo en mayo de 2025 y en junio llegó usted al cargo. Son dos perfiles que conocen bien el centro y ahora se dan el relevo.

-Asumo el relevo en la dirección del centro penitenciario de Córdoba con el máximo respeto al trabajo previo. Mi trayectoria profesional, primero como subdirectora de tratamiento aquí en el centro penitenciario y después como jurista en el CIS, aporta una visión centrada en las personas, en su proceso de reinserción.

-¿Cómo valora su primer año en esta responsabilidad?

-Ha sido un año de aprendizaje constante y de un profundo respeto por las responsabilidades que asumo. Lo valoro muy positivamente. La calidad humana y el compromiso de la plantilla me han facilitado asumir este reto y estoy muy orgullosa del trabajo que desarrollamos diariamente.

-¿Qué avances destacaría?

-Creo que la ampliación en la intervención tratamental es especialmente significativa en este centro y muy relevante en este año que llevo como directora. Ese impulso de las actividades tratamentales es muy significativo.

-¿Qué son las actividades tratamentales?

-Son actividades que están directamente dirigidas a corregir factores relacionados con la conducta delictiva o problemáticas personales que también se abordan a efectos de que la reeducación y la reinserción posterior sean mucho más positivas y favorables.

-¿Y este trabajo se ha ampliado en el último año?

-Se ha impulsado, sí.

La seguridad y el bienestar de la plantilla son objetivos prioritarios para esta dirección.

-El cambio de dirección llegó después de las protestas de trabajadores por los problemas de seguridad en el centro. ¿Han cesado?

-En los centros penitenciarios se producen dinámicas complejas que obedecen a factores estrictamente coyunturales. Yo, como directora, lo que debo es gestionar el centro en el presente y hacia el futuro, y procurar que el día a día se desarrolle con la máxima normalidad y estabilidad. La seguridad y el bienestar del personal, de la plantilla, son objetivos prioritarios para esta dirección.

-¿En la actualidad ya no hay pitadas de los trabajadores en la puerta de la prisión?

-No, afortunadamente no.

-Los sindicatos suelen denunciar públicamente agresiones por parte de los internos, pero no se difunden estadísticas sobre este problema a nivel provincial. ¿Han aumentado las agresiones o es que ahora, como apuntan algunas fuentes, hay un abanico más amplio de hechos que se consideran agresión?

-En un centro penitenciario hay dinámicas complejas que pueden afectar al régimen. Trabajamos diariamente para prevenirlas y para reducir al mínimo cualquier agresión a los trabajadores y trabajadoras. Pero en esas cifras hay que tener en cuenta que se han modificado los criterios y hay una baremación más exhaustiva que hace que la cifra aumente en el protocolo específico de actuación ante agresiones.

-De su respuesta se deduce que se contabilizan más agresiones que antes.

-Hay más criterios de inclusión que antes, efectivamente.

-¿Es necesario tomar otras medidas de seguridad? ¿Apoya esa reivindicación de los sindicatos?

-Los protocolos en materia de seguridad y las grandes directrices se establecen por la secretaría general de Instituciones Penitenciarias a nivel global para todos los centros. Nosotros tenemos que ejecutar fielmente esas directrices para garantizar el correcto funcionamiento del centro.

El aumento de la población penitenciaria no implica un aumento de la delincuencia.

-Los datos del anuario 2024, el último difundido, indican que Córdoba tenía 1.384 reclusos. A nivel nacional solo le superaba Brians II en Cataluña, con 1.568.

-La distribución de la población penitenciaria se determina por la secretaría general en base a unos criterios de planificación, organización y distribución equitativa. En Córdoba tenemos que tener en cuenta que tenemos un centro de inserción social (CIS) dependiente, que es el Carlos García Valdés. A fecha del viernes pasado (4 de septiembre) tenemos personas privadas de libertad en el centro penitenciario de Córdoba 1.300 y dependientes del centro de inserción social, 248, lo que hace un total de 1.548 personas.

-Las estadísticas de Interior reflejan un aumento del número de internos constante en los últimos años. ¿Esto es reflejo de la sociedad? ¿Hay más delincuencia?

-El aumento de la población penitenciaria no implica por sí un aumento de la delincuencia. Hay distintos factores que motivan que haya un aumento de la población penitenciaria. Por ejemplo, reformas legales, que lo que eran faltas pasan a ser delitos e implican que esa acumulación de penas derive en un ingreso en prisión. Por eso no es homologable aumento de la delincuencia con aumento de la población penitenciaria.

Inmaculada Román, directora de la prisión de Córdoba, en sus instalaciones del Alcolea. / Manuel Murillo

-En cualquier caso, en el día a día de la prisión, a más población más exigente será el control del centro, ¿verdad?

-En función de la población que hay, claro, la forma de trabajar se tiene que intensificar. Pero contamos con una plantilla altamente cualificada con la que podemos abordar el número de internos que residen actualmente dependientes del centro penitenciario y del CIS.

-¿En la actualidad está cubierta la plantilla?

-Ahora mismo está prácticamente cubierta. Tenemos una carencia en el área sanitaria, pero prácticamente están cubiertos los puestos de trabajo al 100%.

-Marruecos, Colombia, Rumanía y Argelia son los países cuyos súbditos tienen más ingresos en prisión a nivel nacional en 2024, estos son los países extranjeros con más presencia en la población reclusa de Córdoba?

-Sí. La diversidad es un factor que nosotros analizamos con atención, pero no deja de ser un dato de carácter administrativo que no es prioritario en la gestión del centro. Lo prioritario es la persona. Su situación procesal, sus necesidades terapéuticas, su itinerario de reinserción, porque el tratamiento es individualizado al margen de la nacionalidad que tengan los internos o las internas.

-Algunos sindicatos destacan la mayor complejidad del trabajo en el centro por la presencia de internos de diferentes nacionalidades que estarían formando guetos o grupos rivales, ¿se observa esta situación en los últimos años?

-En los centros penitenciarios se pueden producir agrupaciones y rivalidades, pero que no están necesariamente vinculadas a la nacionalidad. Desde el área de vigilancia se realiza una labor extraordinaria junto con tratamiento para prevenir cualquier conflicto y mantener la normalidad.

-El Informe general de Instituciones Penitenciarias alude asimismo a la presencia de presos pertenecientes a bandas armadas. Una vez que todos los presos de ETA se hallan en Navarra y País Vasco, ¿recibe la prisión de Córdoba reclusos de Estado Islámico?

-Por razones de seguridad, yo no le puedo precisar si están presentes o ausentes, o las características, el perfil de determinados internos.

-En 2024, el cordobés fue uno de los cinco centros españoles donde una media de 15 personas al año participaron en el programa de Intervención en procesos de radicalización violenta de carácter yihadista, el Dalil.

-El programa Dalil forma parte del catálogo de programas de la secretaría general y se ejecuta en los centros en función de la demanda existente. Actualmente, no se desarrolla en el centro penitenciario de Córdoba. Creo que la última edición fue en el 2024, sí.

-La cárcel de Córdoba cuenta además con iniciativas para el tratamiento de adicciones, el programa Clica y el proyecto Olivo, para mayores de 60 años. ¿Por qué se eligen estas actuaciones?

-La intervención de la comunidad terapéutica mixta, el programa Clica o el proyecto Olivo responden a necesidades reales de la población reclusa que tenemos en el centro. La intervención que hace la comunidad terapéutica mixta está orientada a modificar factores relacionados con la actividad delictiva como la adicción o la falta de control de impulso. El programa Clica está pensado para dotar de herramientas en competencias digitales a personas que no las tienen, tan necesarias en la actualidad. El proyecto Olivo responde a un colectivo muy concreto, las personas mayores que están privadas de libertad, para acompañarlos durante el proceso de internamiento. Entonces, facilitar esta intervención, tanto a la población masculina como a la femenina, garantiza un acceso equitativo a los recursos de rehabilitación. Es muy importante para nosotros.

Todas las personas tienen capacidad de redirigir su destino cuando se les dota de las competencias y de las herramientas necesarias.

-Otra iniciativa que llama mucho la atención es el taller de confección industrial, donde se elaboran materiales necesarios para el propio centro.

-Los talleres productivos se gestionan por la entidad estatal Trabajo penitenciario y formación para el empleo, y son un pilar fundamental en el centro penitenciario. En concreto, el taller textil, que desarrolla su labor conforme a criterios profesionales, su cliente es la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, que abastece al resto de centros penitenciarios, al nuestro y al resto.

-¿Desde Córdoba se hace el textil para todos los centros penitenciarios de España?

-En Córdoba y en otros centros, pero nosotros somos uno de ellos. El montante principal es lo que nosotros llamamos ropa plana, sábanas, colchas y cortinas, y en menor medida ropa de trabajo para los internos e internas que trabajan en los talleres productivos de nuestra prisión y de otras prisiones de España. Con este taller lo que hacemos es que dotamos de herramientas, formamos a los internos e internas, ellos reciben una remuneración por su trabajo, cotizan a la Seguridad Social y adquieren competencias laborales que luego le van a ser útiles para su vida en libertad.

-¿Qué otros programas destacaría?

-Tenemos programas de atención integral a la salud mental, que yo creo que es bastante significativo, de atención específica a mujeres que han sufrido o se han visto envueltas en algún episodio de violencia de género. Tenemos programas especializados para prevenir la agresión sexual, violencia de género, delitos violentos, de carácter económico. Córdoba es un referente a nivel de intervención tratamental y sirve de modelo y ejemplo para otros centros.

Inmaculada Román, en la prisión de Córdoba. / Manuel Murillo

-Una actividad llamativa es la formación de los presos como auxiliares en adicciones y salud mental. ¿Esto es una forma de que ellos participen en el buen funcionamiento del centro?

-Efectivamente. Es un programa de ayuda mutua y de mediación entre iguales. Se les dota de herramientas a los internos e internas que lo desarrollan para apoyar a compañeros que tienen problemas de adicción o de salud mental. Y al mismo tiempo, ellos adquieren competencias personales y profesionales que le van a ser útiles en su proceso de reinserción.

-En la actualidad, se encuentra abierto un procedimiento judicial para investigar a un funcionario que, presuntamente, pudo estar involucrado en una trama de venta de permisos y favores penitenciarios. ¿Este tipo de casos dan una mala imagen del centro?

-Es un tema que está en el marco de un procedimiento judicial y no puedo hacer ninguna valoración ni declaración al respecto. Pero como institución, manifiesto que tenemos el máximo respeto a las resoluciones de los tribunales de Justicia y colaboramos firmemente en todo lo que se nos requiere.

-La Guardia Civil ha detectado el empleo de drones para hacer llegar droga u objetos prohibidos a la prisión. ¿Siguen teniendo el problema?

La introducción de sustancias y objetos prohibidos a través de drones es un desafío tecnológico reciente que afecta a la globalidad de los centros. En el centro penitenciario de Córdoba, para prevenir esta amenaza realizamos una vigilancia activa, los funcionarios de vigilancia interior realizan ahí una labor extraordinaria y tenemos una estrecha colaboración y coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

-¿El problema se mantiene?

-El problema existe, sí.

-Todo esto parece una tarea difícil de abarcar, ¿qué le anima a ser directora de la cárcel?

-Soy de formación jurista, como le he dicho, pero me encanta trabajar con las personas, escucharlas, atenderlas y si en algo puedo colaborar a que mejore la convivencia y se reinserte a las personas privadas de libertad, para mí ese es el motor fundamental. La plantilla del centro es buenísima, con una calidad humana impresionante y eso te anima a continuar.

Queremos reforzar los programas terapéuticos, la formación, los talleres productivos y el acceso a los recursos educativos.

-¿Qué retos se han fijado para 2026?

-Lo que queda de 2026, que ya es poquito, pues mantener la modernización en la gestión, que es importante porque agiliza los trámites, y estabilizar o equilibrar seguridad y tratamiento para conseguir la reinserción de las personas privadas de libertad. Queremos reforzar los programas terapéuticos, la formación, los talleres productivos y el acceso a los recursos educativos. Queremos prevenir esas nuevas formas de introducción de sustancias y objetos prohibidos y, por supuesto, mantener un entorno laboral estable, seguro y digno. Esos son los retos fundamentales.

-¿Qué estudian los internos en la prisión de Córdoba?

-Estudian educación básica, los forman para Secundaria, son los exámenes libres de acceso a Secundaria, Bachillerato y estudios universitarios a través de la UNED, además de cursos de Formación Profesional. Los datos de alumnos de Primaria, Secundaria y Bachiller del curso 2025-2026, sobre una estimación de unos 1.300 internos, son: alumnos de Primaria 546, el 42% del total de la población penitenciaria; alumnos de Secundaria, 249, el 19,15%, y alumnos de Bachiller, 33, el 2,53%.

-Cómo es la reinserción de los internos , ¿tienen cifras?

-Datos estadísticos no tenemos, pero mire, la reinserción real existe. Existe cuando una persona que está privada de libertad consigue un título académico oficial. Cuando supera sus adiciones en los módulos terapéuticos, cuando se le dota de competencias laborales y se inserta en el mercado laboral. El proceso es exigente, pero contamos con una plantilla altamente cualificada para acompañarlos. Tenemos la firme convicción de que todas las personas tienen capacidad de redirigir su destino cuando se les dota de las competencias y de las herramientas necesarias.

-¿Hay casos en los que mantengan algún contacto, por ejemplo laboral, con ex presidiarios ya reinsertados?

-Una vez que ellos salen en libertad, son excarcelados en libertad definitiva, el seguimiento y el vínculo ya se rompe. Córdoba es una ciudad pequeña y sí sabemos que hay mucha gente que les va bien, afortunadamente. Están trabajando, han conseguido trabajos más estables que los que tenían y sí, algunas referencias tenemos, pero no porque haya vínculo laboral con ellos.