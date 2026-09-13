El Córdoba CF firma el segundo peor arranque defensivo de su historia

El Córdoba CF no da con la tecla. Cinco jornadas, pronto es para cualquier cosa, pero ya es una realidad: con lo puesto, no le da. Tres de 15 puntos en juego avalan esa lectura. Y el derbi ante el Almería, que contrastó fases de buen juego con una importante dosis de inoperancia en las áreas, lo refrendó. También lo hacen los números, sobre todo en clave defensiva: los de Iván Ania han encajado la friolera de 12 goles en apenas cinco citas. Es decir, una media de 2,4 dianas concedidas por encuentro disputado…

Guarismos, de hecho, que ya han supuesto el peor arranque en términos aritméticos desde el desembarco del asturiano en El Arcángel, pero que ahora también conectan directamente con un episodio especialmente oscuro del pasado: solo la 2018-2019, la del descenso a Segunda B y que dejó 13 dianas en contra en cinco duelos, empeora el dato. Y junto a ese capítulo, por darle dimensión, el actual bloque califal y aquel han colocado los dos inicios de campeonato más vulnerables a nivel defensivo -que no en términos de puntuación- de toda la historia de la entidad a lo largo de cualquier categoría.

Un historial adverso

Según datos del portal estadístico BDFutbol, ninguna otra versión del conjunto cordobesista había registrado números tan abultados en su portería dentro de las cinco primeras jornadas de Liga. Es más, solo en otras siete ocasiones se alcanzó la decena. La más reciente de ellas fue en la 2014-2015, la del fugaz regreso a Primera División, cuando los del 'Chapi' Ferrer abrieron con diez goles en ese lapso, repartidos entre el estreno ante el Madrid (2-0), el empate con el Celta (1-1), tablas con el propio Almería (1-1) y las derrotas frente a Sevilla (1-3) y Valencia (3-0).

También culminó dicho ejercicio con descenso, siendo el único, junto a la 2018-2019, que más allá de registrar un arranque frágil en términos defensivos, tampoco logró remontar el vuelo posteriormente.

En este siglo, mismos números se firmaron en la 2010-2011, entonces con Lucas Alcaraz al frente, y en la 2001-2002, pasando de Juan Verdugo a Rafael Alcaide ‘Crispi’ tras los dos primeros cruces.

Hace falta remontarse a la época dorada del Córdoba CF en la élite para volver a encontrar antecedentes similares. De hecho, el tercer puesto de este singular podio lo ocupa la 1967-1968, en la máxima categoría, cuando los de Marcel Domingo iniciaron con goleada en Bilbao (3-0), revés en El Arcángel ante el Atlético de Madrid (0-1), manita en Valencia (5-0), triunfo autoritario frente al Real Betis (3-0) y derrota con el Sabadell (2-1).

Anteriormente, también en Primera, la 1964-1965 arrancó con diez dianas entre las cinco primeras fechas de campeonato. Igual pasó en la 1957-1958, con el club dando sus primeros pasos, entonces en Segunda, mientras que justo una campaña antes, en la 1956-1957, fueron once.

El exblanquiverde Mike Havenaar pugna por Sergio Ramos en aquel Real Madrid-Córdoba CF. / AGENCIAS EFE / REUTERS / AFP

Los mejores arranques

Desde el perfil opuesto, dentro del mismo histórico también destacan algunos episodios especialmente sólidos. El más cercano es el de la 2013-2014, la del último ascenso al primer peldaño del fútbol nacional, cuando el equipo dirigido por Pablo Villa comenzó recibiendo tan solo tres dianas entre el primer puñado de compromisos domésticos.

En la 2011-2012, entonces con Paco Jémez como director de orquesta, en un curso que culminó con la eliminación en Pucela en la fase de promoción a la hoy conocida como LaLiga EASports, también dejó tres.

La misma cifra, para ser exactos, se alcanzó en la mítica 1961-1962, la del primer ascenso blanquiverde a Primera y que, además, culminó con liderato y campeonato para los del mítico Roque Olsen.

Pero el oro en esa clasificación particular es para los cursos 2000-2001 y 1974-1975, cuando el club de El Arcángel solo encajó dos.