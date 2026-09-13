El marco de Montilla-Moriles supera ya los 32 millones de kilos de uva durante la vendimia 2026

La vendimia 2026 en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha superado ya los 32,3 millones de kilos de uva. Los datos provisionales facilitados por el Consejo Regulador el pasado jueves, a los que ha tenido acceso CÓRDOBA, sitúan la cosecha de este año casi un 70% por encima de la de 2025, lo que supone una recuperación de 13,2 millones de kilos con respecto a la desastrosa campaña de 2025, marcada por una fuerte incidencia del mildiu que, a la postre, se tradujo en un aforo de poco más de 19 millones de kilos.

Del volumen provisional contabilizado hasta el pasado jueves, casi una tercera parte (10,4 millones de kilos) se ha destinado a las distintas paseras de la comarca, donde los racimos permanecen extendidos al sol para favorecer la deshidratación del fruto y aumentar la concentración natural de sus azúcares antes de la elaboración de los tradicionales vinos dulces.

En Montilla, Bodegas La Aurora suele ser la encargada de dar el pistoletazo de salida al asoleo de la uva con la instalación de su pasera en uno de los márgenes de la antigua travesía de la carretera nacional N-331. A esta actividad se suma Bodegas Galán Portero, una firma con setenta años de historia y especializada precisamente en la elaboración y crianza de vinos dulces Pedro Ximénez acogidos a la DOP Montilla-Moriles.

El aforo provisional permite dejar atrás el mínimo de las dos últimas décadas

Junto a ambas firmas, entre los principales productores de vino dulce del marco figuran Bodegas del Pino, de Montalbán, y Bodegas San Acacio, de Montemayor. En el ámbito de la producción ecológica sobresale Bodegas Robles, que instala su pasera en el Lagar de Los Dolores, situado en Moriles Altos.

Viñedo del marco Montilla-Moriles. / José Antonio Aguilar

El aforo provisional de 32.301.947 kilos permite a Montilla-Moriles dejar atrás, al menos de momento, el mínimo de las dos últimas décadas, registrado el pasado año. El incremento provisional respecto a la última campaña es de casi el 70 por ciento, aunque la comparación con una serie histórica más amplia obliga a matizar el alcance de esta recuperación.

El aforo medio de cosecha registrado en las dos últimas décadas se sitúa en 39 millones de kilos

Y es que la media de las veinte últimas campañas -comprendidas entre 2006 y 2025- se sitúa en unos 39 millones de kilos, por lo que el volumen provisional de este año todavía queda aproximadamente un 17 por ciento por debajo de esa referencia.

La tendencia de las cosechas en los últimos años es descendente

La evolución de las cosechas muestra importantes oscilaciones, pero también una tendencia descendente durante los últimos años. En 2006 se recogieron en el marco vitivinícola cordobés 46,2 millones de kilos; en 2007, 41,8 millones; y en 2008, 38,9 millones.

A su vez, en 2009 la producción volvió a elevarse hasta 45,7 millones. El año 2010 dejó 56 millones de kilos y, tras los 44,7 millones de 2011 y los 27,6 millones de 2012, la cosecha de 2013 alcanzó los 64 millones de kilos, el mayor registro de toda la serie facilitada por el propio Consejo Regulador.

Cubierta vegetal en un viñedo de Montilla-Moriles. / CÓRDOBA

A partir de entonces continuaron las oscilaciones, pero sin volver a alcanzarse aquellos niveles. La campaña de 2014 terminó con 47,5 millones de kilos; la de 2015, con 42 millones; la de 2016, con 40,4 millones; y la de 2017 descendió hasta los 33,5 millones. En 2018 hubo un repunte hasta 44,7 millones de kilos de uva, mientras que en 2019 se contabilizaron 38,9 millones y, en 2020, se alcanzaron 36,4 millones.

La reducción, especialmente visible en el último lustro

La reducción se ha hecho especialmente visible en el último lustro. Montilla-Moriles registró 30,6 millones de kilos en 2021; 29,1 millones, en 2022 y 26,1 millones, en 2023. La vendimia de 2024 ofreció un ligero repunte, hasta los 28,1 millones, antes del fuerte desplome de 2025, cuando la producción cayó a 19 millones. De este modo, el aforo provisional de 2026 supera ya las cosechas completas de los cinco ejercicios comprendidos entre 2021 y 2025, pero aún se encuentra por debajo de los 36,4 millones que se molturaron en 2020.

Un trabajador en la vendimia de Montilla-Moriles. / José Antonio Aguilar

La excepcional caída de cosecha registrada en 2025 estuvo condicionada por el mildiu, un hongo parásito originario de América que puede causar daños severos en todos los órganos de la planta cuando encuentra condiciones climáticas favorables. En apenas unos días puede afectar gravemente a un viñedo, dejando racimos vacíos y hojas debilitadas, por lo que constituye una de las enfermedades criptogámicas más temidas por los viticultores.