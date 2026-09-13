Un documental recoge la recreación, 75 años después, de 'El Paso antiguo' de Iznájar

Iznájar vivía este domingo una jornada muy especial con motivo de la recreación y grabación de El Paso antiguo, una de las expresiones etnográficas más significativas de la Subbética que volvía a escenificarse en su escenario original setenta y cinco años después.

Las imágenes obtenidas serán el soporte audiovisual del documental que se está realizando sobre esta representación que constituye una raíz fundamental de la identidad de la Semana Santa iznajeña y que tiene sus orígenes en el siglo XVII.

La calle Ricardo Pavón acogió a los actores, público y organizadores

Para ello, la calle Ricardo Pavón acogía desde muy temprano a los actores, público (que acudió portando su propia silla de anea para dar autenticidad al paisaje cultural y los modos de vida tradicionales), comisión organizadora y equipo técnico, que se encargaron en todo momento de coordinar la recreación de escenas como El Hombre del Cántaro, el Prendimiento o Jesús ante el Sanedrín que más de siete décadas después -ya que la última representación tenía lugar en 1951- volvían a cobrar vida.

Recreación y grabación de 'El Paso antiguo' este domingo, en Iznájar. / R. C. C.

El proyecto, en el que también han colaborado distintos colectivos de la localidad, forma parte del proyecto Trenzar la Memoria, impulsado por el Ayuntamiento de Iznájar y el Ministerio de Cultura.

Recreación y grabación de 'El Paso antiguo' este domingo, en Iznájar. / R. C. C.

El documental sobre El Paso antiguo, junto a otras dos piezas sobre los cánticos de la Aurora y el cante tradicional, conocido como chacarrá, se estrenarán el próximo mes de octubre, en el transcurso de un congreso sobre este tipo de patrimonio cultural inmaterial que se celebrará en Iznájar.