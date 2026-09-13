Reina Carvajal: el marino de Puente Genil que permanece en la memoria colectiva 80 años después de su trágico final

Ochenta años después de una de las tragedias más recordadas de la historia reciente de la Armada española, Puente Genil volverá la mirada hacia uno de sus marinos más ilustres: el capitán de corbeta Francisco Reina Carvajal, fallecido junto a los 43 integrantes de la dotación del submarino C-4 en junio de 1946, al hundirse la embarcación sumergible.

La figura del militar pontanés y las circunstancias que rodearon aquel trágico accidente serán protagonistas el próximo jueves 17 de septiembre, a partir de las 20.30 horas, en la conferencia titulada Recordando una tragedia. 80 años del hundimiento del submarino C-4, que se celebrará en la sala cultural expositiva del mercado de abastos de Puente Genil. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La ponencia correrá a cargo de Diego Quevedo Carmona, oficial retirado de la Armada, historiador naval y consejero delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval, reconocido investigador de la historia marítima española y autor de diversos trabajos y publicaciones relacionados con la Armada.

Una tragedia ocurrida en aguas de Mallorca

El accidente tuvo lugar el 27 de junio de 1946, durante unas maniobras navales en aguas de Mallorca. El submarino C-4 salió a la superficie y fue abordado accidentalmente por el destructor Lepanto. El impacto provocó el hundimiento prácticamente inmediato del sumergible, sin que ninguno de sus 44 tripulantes pudiera sobrevivir.

Entre ellos se encontraba Francisco Reina Carvajal, nacido en Puente Genil en 1911, quien había desarrollado una destacada trayectoria en la Armada española antes de encontrar la muerte con apenas 35 años.

Francisco Reina Carvajal, capitán del submarino C-4, natural de Puente Genil. / CÓRDOBA

Reina Carvajal ingresó en la Marina en 1930, ocupando el número dos de su promoción. Entre los episodios destacados de su carrera figura su participación en el primer viaje alrededor del mundo del buque Juan Sebastián Elcano, antes de continuar su trayectoria vinculada especialmente al arma submarina.

Tiene una calle en su pueblo

Durante la Guerra Civil ejerció como segundo jefe del submarino General Mola, acumulando unas 4.200 horas de inmersión y siendo distinguido con la Medalla Militar Colectiva. Posteriormente ascendió a capitán de corbeta y fue destinado como profesor de la Escuela de Armas Submarinas en la base de Baleares.

Su última misión estuvo relacionada precisamente con las tareas de desactivación y voladura de las minas submarinas que permanecían en las costas españolas tras la Segunda Guerra Mundial. Fue durante aquella etapa cuando perdió la vida al frente del C-4.

La huella de Francisco Reina Carvajal permanece vinculada a la memoria colectiva de Puente Genil. El municipio cuenta con una vía dedicada a su nombre, calle Capitán de Corbeta Reina Carvajal, como reconocimiento a quien fue uno de sus vecinos más destacados. La documentación histórica local recoge igualmente que, tras el hundimiento del C-4, el Ayuntamiento acordó dedicarle esta calle en su recuerdo.

Un acercamiento a las nuevas generaciones

Ahora, coincidiendo con el 80 aniversario del hundimiento, la Delegación de Cultura propone recuperar aquella historia desde una perspectiva histórica y humana, no solo para recordar las circunstancias del accidente, sino también para acercar a las nuevas generaciones la trayectoria de un pontanés que dedicó su vida a la Armada y que murió en acto de servicio.

La conferencia permitirá, por tanto, reconstruir uno de los episodios más dramáticos de la historia naval española del siglo XX y, al mismo tiempo, rescatar del recuerdo la figura de Francisco Reina Carvajal, el capitán de corbeta pontanés que aquel 27 de junio de 1946 desapareció bajo las aguas junto a toda la tripulación del C-4.