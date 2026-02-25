Manuela Pozuelo, responsable de la Copa COVAP: «El éxito no es solo ganar, sino trabajar cada día con disciplina y respeto»

Ya ha arrancado la 13ª edición de la Copa COVAP, ¿qué novedades podemos encontrar en esta nueva edición?

Sí, la 13ª edición de la Copa COVAP ya está en marcha desde el 11 de enero, que arrancamos en Huétor Tájar (Granada). Este año hemos dado un paso más en nuestro enfoque educativo centrándonos en exclusiva en analizar el uso de pantallas en la infancia y en promover una reflexión constructiva. Y es que nuestro principal objetivo con la Copa COVAP no es competir, sino acompañar a los niños y niñas, a sus familias y a los entrenadores y entrenadoras en un proceso de crecimiento integral.

Al promover hábitos saludables basados en la alimentación equilibrada, la práctica deportiva y el bienestar emocional jugamos con el concepto de ‘superpoderes’. Creemos que cada pequeño gesto diario fortalece cuerpo y mente y ayuda a desarrollar valores y capacidades clave, como la fuerza, la resistencia, el control o la conexión, esenciales para crecer de forma sana y convertirse en adultos conscientes.

Tradicional baile de los participantes con las mascotas. / Copa COVAP

En el terreno deportivo, la principal novedad es la incorporación del baloncesto 3x3, una modalidad ágil que se disputa en media cancha con dos equipos de tres jugadores y un solo aro. Hemos sumado esta nueva categoría tras su creciente auge internacional, ya que es deporte olímpico desde Tokio 2020 y su éxito ha quedado patente con la medalla de plata de la selección española femenina en París 2024.

Debido a la inclusión de esta nueva categoría, este año contamos con más equipos que disputan cada sede, y ya acogemos en cada provincia a 48 equipos, divididos en 5 categorías: 16 de fútbol, 4 de baloncesto femenino, 4 de baloncesto masculino, 12 de baloncesto 3x3 femenino y 12 de baloncesto 3x3 masculino.

Jesús Navas, figura referente en el deporte nacional, es el embajador del proyecto. ¿Qué significa contar con un deportista de tal envergadura?

Contar con Jesús Navas como embajador es un orgullo inmenso. Hablamos de un deportista que no solo ha alcanzado la élite, sino que representa valores como la humildad, el esfuerzo constante y el compromiso con su tierra. Para nosotros es fundamental que los menores tengan referentes reales y cercanos. Jesús conecta con ellos porque encarna el mensaje que queremos transmitir: el éxito no es solo ganar, sino trabajar cada día con disciplina y respeto. Su implicación aporta credibilidad y multiplica la capacidad de inspiración del proyecto.

Uno de los partidos disputados durante la Copa COVAP. / Copa COVAP

En esta edición, ¿qué cifras de participación y alcance maneja el proyecto?

En cuanto a cifras, la Copa COVAP mantiene un alcance muy relevante en Andalucía y el balance no puede ser más satisfactorio. La Copa COVAP lleva ya 13 años recorriendo las ocho provincias andaluzas con un objetivo muy claro: fomentar hábitos de vida saludables y contribuir a frenar la obesidad infantil, un desafío que sigue creciendo entre la población más joven. En este tiempo, más de 40 municipios han acogido la iniciativa y hemos logrado transmitir valores positivos a unos 45.000 niños y niñas, además de llegar a cerca de 90.000 familiares y acompañantes. Son cifras que reflejan el alcance real que ha adquirido este proyecto.

Uno de los partidos disputados durante la Copa COVAP. / Copa COVAP

Cada edición reúne alrededor de 4.000 participantes de 10 y 11 años, que no solo disfrutan de la competición deportiva, sino que también reciben formación y herramientas prácticas para adoptar estilos de vida más equilibrados. Aunque, más allá de los números, lo importante es la huella que dejamos en cada participante.

La final de la Copa se celebrará durante los días 6 y 7 de junio, ¿nos podría revelar alguna pista sobre cuál será la sede donde se disputará la final?

Es un placer confirmar que la Fase Final de la Copa COVAP, que se llevará a cabo durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, tendrá como escenario las instalaciones de Las Delicias de la Fundación Unicaja en la localidad malagueña de Ronda. Este enclave privilegiado cuenta con una extensión de 25 hectáreas dedicadas exclusivamente al ocio y al tiempo libre, avaladas por más de 50 años de historia.

Uno de los partidos disputados durante la Copa COVAP. / Copa COVAP

Actualmente, el complejo es un referente absoluto y ofrece un entorno inmejorable que combina una residencia de hospedaje propia con instalaciones deportivas de primer nivel. Además de contar con piscina y una infraestructura tecnológica avanzada para dar cobertura a todas las necesidades del evento, la sede ofrece una propuesta de multiaventura que incluye actividades arbóreas, tirolina, rocódromo y un circuito de educación vial. Estamos convencidos de que la calidad y versatilidad de Las Delicias proporcionarán el marco perfecto para que los finalistas disfruten de una experiencia deportiva y educativa inolvidable.

Va a ser un espectáculo ver a tantos niños y niñas disfrutando en un entorno tan especial.

Por otro lado, ¿cuáles son los tres valores principales que definen el ADN de la Copa COVAP?

Si tuviera que resumir el ADN de la Copa COVAP en tres valores, diría que son la educación, el respeto y el trabajo en equipo. Educación porque todo el proyecto está concebido como una herramienta formativa. Respeto porque promovemos el juego limpio, la convivencia y la aceptación de la diversidad dentro y fuera del campo. Y trabajo en equipo porque entendemos el deporte como una escuela de cooperación, donde cada persona aporta y aprende de los demás. Estos valores no son un lema; son el eje sobre el que diseñamos cada actividad.

Uno de los partidos disputados durante la Copa COVAP. / Copa COVAP

De hecho, en la Copa COVAP también otorgamos el trofeo ‘Siempre con Respeto’, un reconocimiento especial que concede la organización a aquellos equipos que destacan por su comportamiento ejemplar y por encarnar los valores del deporte, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En la transmisión de estos valores, ¿qué papel desempeñan los padres y entrenadores?

En la transmisión de esos valores, las madres y padres, así como las entrenadoras y los entrenadores desempeñan un papel esencial. Los menores aprenden mucho más de lo que ven que de lo que se les dice. Por eso trabajamos directamente con ellos en sesiones específicas, para ofrecerles herramientas que les ayuden desde el respeto y fomentando un entorno positivo. Cuando familia y cuerpo técnico reman en la misma dirección, el impacto educativo se multiplica. La Copa COVAP no pretende sustituir su labor, sino reforzarla.

Charla del psicólogo con los niños participantes. / Copa COVAP

La Copa COVAP está vinculada a la alimentación. ¿Cómo se integra la educación nutricional en este torneo?

La educación nutricional no es solo un complemento, sino una de las principales señas de identidad que definen la esencia de la Copa COVAP. Entendemos que el bienestar de los menores debe abordarse de forma transversal, por lo que, durante las jornadas en cada provincia, integramos un ambicioso programa pedagógico que va mucho más allá del terreno de juego.

Mientras los jóvenes juegan, un equipo de expertos ofrece a las familias las charlas pedagógicas bajo el título ‘Familias digitales, hábitos saludables’, donde se aportan recomendaciones prácticas y herramientas para gestionar correctamente el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos, favoreciendo así rutinas diarias más equilibradas en el hogar. Esta labor se refuerza con la intervención de psicólogos profesionales, quienes imparten a los participantes las sesiones ‘Descubriendo tu superpoder digital’, un espacio diseñado específicamente para trabajar con los niños y niñas el uso responsable y consciente de la tecnología.

Charlas de nutrición a las familias. / Copa COVAP

Nuestro objetivo prioritario es que los menores asocien de forma natural el deporte con los hábitos de vida saludables, interiorizando que el autocuidado y la alimentación equilibrada son pilares fundamentales de su desarrollo personal. En definitiva, la Copa COVAP es mucho más que una competición deportiva, es un proyecto educativo consolidado que, tras trece años de trayectoria, sigue creciendo con el firme propósito de contribuir a la formación integral de los menores andaluces a través del deporte y los valores positivos.