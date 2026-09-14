El Córdoba CF y su batalla particular con los derbis andaluces en Segunda

Diferente campaña, buena parte del plantel renovado, pero una tendencia que se mantiene: al Córdoba CF se le vienen atragantando en cierta medida los derbis andaluces desde su regreso a LaLiga Hypermotion. No es una cuestión que dibuje un escenario especialmente alarmante, pero sí una particularidad estadística que vuelve a aparecer en este inicio de curso. De las cinco jornadas disputadas hasta el momento, dos han tenido como protagonista a un rival de la comunidad y ambas terminaron con derrota: 1-3 ante el Granada y 0-2 frente al Almería, los dos, además, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel...

El dato, con todo, conviene ponerlo en contexto. Desde que inició esta nueva etapa en la división de plata, en la temporada 2024-2025, el bloque califal se ha enfrentado en 18 ocasiones a equipos andaluces, con un balance de nueve derrotas, cuatro empates y cinco victorias. Es decir, en la mitad de esos encuentros el conjunto blanquiverde no consiguió puntuar, mientras que en los otros nueve sí logró sumar al menos un punto.

La primera vuelta de esta temporada, además, ya ha dejado atrás dos de los tres derbis autonómicos que tenía reservados. Granada y Almería ya han pasado por El Arcángel, mientras que el Cádiz será el último rival andaluz de esta primera mitad del calendario. El duelo ante los amarillos está fijado para el 29 de noviembre, aunque será en el feudo cadista, ya que su visita a suelo califal no tendrá lugar hasta febrero.

Desde el regreso a Segunda

El origen de esta particular estadística se encuentra, lógicamente, en la temporada del regreso a la categoría de plata. El itinerario comenzó con un 0-0 ante el Málaga en El Arcángel, en el primero de los duelos que aquel Córdoba CF disputó frente a otros equipos recién ascendidos desde Primera Federación.

Después llegó la primera derrota regional, ante el Granada en Los Cármenes (1-0), a la que siguieron otros dos tropiezos prácticamente consecutivos. Primero, en el campo del Cádiz (2-0), y posteriormente en el UD Almería Stadium, donde el conjunto indálico se impuso por un contundente 4-0. Hubo que esperar a la segunda vuelta para que el balance comenzara a equilibrarse. Eso sí, el primer capítulo de esa parte del calendario volvió a saldarse con derrota ante el Almería, esta vez en el Reino (0-3).

La respuesta cordobesista fue contundente. En marzo de 2025, los de Iván Ania dejaron una de sus grandes actuaciones de aquella temporada, con una manita al Granada (5-0). Aquel encuentro, no obstante, quedó también marcado por la primera grave lesión de rodilla sufrida por el atacante Adilson Mendes, que permaneció un año alejado de los terrenos de juego.

A partir de ahí llegaron otras dos victorias autonómicas. Primero, en La Rosaleda frente al Málaga (0-1), y posteriormente ante el Cádiz en El Arcángel (4-2), cerrando así la temporada con un balance que permitió compensar en parte el complicado arranque ante sus vecinos.

El exblanquiverde Antonio Casas, con el ahora futbolista del Córdoba CF Nélson Monte a la derecha, en el empate ante el Málaga en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Un curso después, misma dinámica

La pasada campaña tampoco comenzó especialmente bien en este apartado. De hecho, el Córdoba CF tuvo que esperar hasta la décima jornada para disputar su primer derbi andaluz, saldado con empate ante el Almería en El Arcángel (1-1).

Después llegaron otras dos igualadas. Una en La Rosaleda frente al Málaga (2-2) y otra en Los Cármenes ante el Granada (1-1). Justo después de esta última, sin embargo, apareció el primer revés del curso en los duelos regionales: derrota en casa ante el Cádiz (1-2).

La segunda vuelta volvió a dejar resultados de signo dispar. El Málaga se llevó los tres puntos de El Arcángel (0-1), mientras que el Almería hizo lo propio en su estadio (2-1). Este último encuentro tuvo, además, una relevancia especial en la trayectoria del curso, ya que abrió la histórica secuencia de siete derrotas y un empate en ocho jornadas consecutivas.

Paradójicamente, el Córdoba CF a su vez puso fin a esa mala dinámica con otro derbi andaluz. Fue ante el Cádiz, en el JP Financial Estadio, donde los blanquiverdes se impusieron por 1-3.

Y ya en el tramo final de la competición llegó el último triunfo de aquel curso, también en clave autonómica. El Córdoba CF superó al Granada por 1-0 en El Arcángel, una victoria que mantuvo entonces con vida las opciones de alcanzar el playoff, aunque finalmente no se concretarían -no habría sido accesible, igualmente-, con el posterior revés frente al Albacete en casa.

Lance del Córdoba CF-Granada en El Arcángel de la pasada temporada. / MANUEL MURILLO

Cuatro derbis aún por delante

El mapa de esta temporada es ligeramente diferente. Con el ascenso del Málaga a LaLiga EASports, se han reducido a seis los enfrentamientos autonómicos del equipo califal, dos menos que en los cursos anteriores. De esa media docena, dos ya se han disputado, con sendas derrotas ante Granada (1-3) y Almería (0-2). Quedan, por tanto, cuatro citas regionales por delante y todavía margen suficiente para modificar una estadística que, por ahora, refleja una dificultad recurrente.

El primero de esos compromisos será el 29 de noviembre ante el Cádiz, en el feudo amarillo. Después llegará el turno del Almería, que volverá a cruzarse con el Córdoba CF durante el fin de semana del 24 de enero, esta vez en el UD Almería Stadium.

Ya en febrero se producirán los dos últimos cruces regionales. Primero, el Cádiz devolverá la visita a El Arcángel y, posteriormente, a finales de ese mismo mes, llegará el desplazamiento a Los Cármenes.