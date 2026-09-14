Córdoba quiere elevar la Batalla de las Flores a Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar este jueves una declaración institucional -lo que implica la unanimidad de todos los partidos- para solicitar a la Junta que declare Fiesta de Interés Turístico de Andalucía a la Batalla de las Flores. La declaración supondría un reconocimiento oficial de la Junta a su relevancia turística, singularidad y arraigo popular. La figura está regulada por el Decreto 116/2016 y pretende distinguir fiestas que tienen capacidad para atraer visitantes y contribuir a la imagen turística de Andalucía.

La Batalla de las Flores de Córdoba es una de las celebraciones tradicionales que sirve de pórtico al Mayo Festivo. Se celebra normalmente el último domingo de abril o el primero de mayo y consiste en una cabalgata de carrozas decoradas que recorre el Paseo de la Victoria y la avenida República Argentina.

Un momento de la Batalla de las Flores 2026. / MANUEL MURILLO

Su elemento característico es precisamente la batalla entre las carrozas y el público: quienes van en ellas -tradicionalmente muchas mujeres vestidas de flamenca- lanzan claveles a los espectadores, que los recogen y se los devuelven. El resultado es un continuo intercambio de flores durante el recorrido.

La organización está vinculada a la Federación de Peñas Cordobesas, que prepara las carrozas. Estas suelen estar ornamentadas con motivos florales y recreaciones de elementos característicos de Córdoba, sus monumentos, jardines o arquitectura. El propio Ayuntamiento presenta la celebración como el "umbral de mayo", porque anuncia la sucesión de grandes fiestas primaverales de la ciudad.

Un momento de la Batalla de las Flores 2026. / MANUEL MURILLO

¿Qué se necesita para que una fiesta sea declarada de Interés Turístico de Andalucía?

Para que una fiesta sea declarada de Interés Turístico de Andalucía necesita, entre otras cosas, una tradición arraigada, estable en el tiempo y con participación de la población, según el Decreto 116/2016 de la Junta. También se necesitan 25 años de antigüedad ininterrumpida, acreditar una afluencia turística importante en una jornada de la fiesta y demostrar repercusión más allá del ámbito local. Además, debe tener elementos originales o singulares, el entorno debe disponer de una oferta suficiente de alojamientos y servicios turísticos en un radio de 15 kilómetros y deben realizarse acciones periódicas de promoción turística.