Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presupuestos del Ayuntamiento de CórdobaIntercazaCercadilla abre sus puertasPasarela del Parque de LevanteMuere un senderista cordobésBatalla de las FloresProductividad de los funcionariosViajes del ImsersoAdif accidente de AdamuzFallecido por el Virus del NiloPlanta de biometano de BaenaSalvador Fuentes DeoleoSondeo del CISÚnico intocable del Córdoba CFHuella de carbono de la MezquitaMiguel Peris, comercio del añoInicio del curso de FP140 años de la Cámara de ComercioCalor en Córdoba
instagramlinkedin

Patrimonio cultural

Córdoba quiere elevar la Batalla de las Flores a Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

El Pleno prevé aprobar este jueves la petición a la Junta para reconocer una de las celebraciones que abre el Mayo Festivo

Una imagen de la Batalla de las Flores 2026 por las calles de Córdoba.

Una imagen de la Batalla de las Flores 2026 por las calles de Córdoba. / Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar este jueves una declaración institucional -lo que implica la unanimidad de todos los partidos- para solicitar a la Junta que declare Fiesta de Interés Turístico de Andalucía a la Batalla de las Flores. La declaración supondría un reconocimiento oficial de la Junta a su relevancia turística, singularidad y arraigo popular. La figura está regulada por el Decreto 116/2016 y pretende distinguir fiestas que tienen capacidad para atraer visitantes y contribuir a la imagen turística de Andalucía.

La Batalla de las Flores de Córdoba es una de las celebraciones tradicionales que sirve de pórtico al Mayo Festivo. Se celebra normalmente el último domingo de abril o el primero de mayo y consiste en una cabalgata de carrozas decoradas que recorre el Paseo de la Victoria y la avenida República Argentina.

Un momento de la Batalla de las Flores 2026.

Un momento de la Batalla de las Flores 2026. / MANUEL MURILLO

Su elemento característico es precisamente la batalla entre las carrozas y el público: quienes van en ellas -tradicionalmente muchas mujeres vestidas de flamenca- lanzan claveles a los espectadores, que los recogen y se los devuelven. El resultado es un continuo intercambio de flores durante el recorrido.

La organización está vinculada a la Federación de Peñas Cordobesas, que prepara las carrozas. Estas suelen estar ornamentadas con motivos florales y recreaciones de elementos característicos de Córdoba, sus monumentos, jardines o arquitectura. El propio Ayuntamiento presenta la celebración como el "umbral de mayo", porque anuncia la sucesión de grandes fiestas primaverales de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Un momento de la Batalla de las Flores 2026.

Un momento de la Batalla de las Flores 2026. / MANUEL MURILLO

¿Qué se necesita para que una fiesta sea declarada de Interés Turístico de Andalucía?

Para que una fiesta sea declarada de Interés Turístico de Andalucía necesita, entre otras cosas, una tradición arraigada, estable en el tiempo y con participación de la población, según el Decreto 116/2016 de la Junta. También se necesitan 25 años de antigüedad ininterrumpida, acreditar una afluencia turística importante en una jornada de la fiesta y demostrar repercusión más allá del ámbito local. Además, debe tener elementos originales o singulares, el entorno debe disponer de una oferta suficiente de alojamientos y servicios turísticos en un radio de 15 kilómetros y deben realizarse acciones periódicas de promoción turística.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  2. La Guardia Civil de Córdoba registra en ocho meses casi tantos depósitos de armas como en todo 2025
  3. Inmaculada Román, directora de la cárcel de Córdoba: 'La introducción de sustancias y objetos prohibidos a través de drones es un desafío
  4. La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
  5. El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
  6. Una salida legal ante la insolvencia: un empresario de Córdoba queda liberado de 37.257 euros de deuda
  7. El Seprona esclarece el incendio que calcinó 189 hectáreas de Cerro Muriano (Córdoba) y obligó a desalojar a casi 300 personas
  8. Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Muere un senderista de Córdoba tras sufrir una caída en el Mulhacén

Adif pide ampliar la investigación del accidente de Adamuz más allá de la soldadura y anuncia peritos propios

El PP denuncia que la ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba sigue sin licitarse y exige explicaciones al Gobierno

El AMPA del colegio Azahara denuncia numerosos daños en el centro y el Ayuntamiento asegura que está previsto el arreglo

Comienzan las reservas del Imserso en Córdoba: este martes, el día marcado en rojo para cerrar los viajes más buscados

Comienzan las reservas del Imserso en Córdoba: este martes, el día marcado en rojo para cerrar los viajes más buscados

Ayudas para la rehabilitación de fachadas en el casco histórico de Córdoba: presupuesto, fechas y requisitos

Ayudas para la rehabilitación de fachadas en el casco histórico de Córdoba: presupuesto, fechas y requisitos

El Ayuntamiento de Córdoba avanza sus presupuestos para 2027: 533 millones de euros y la vivienda como prioridad

El Ayuntamiento de Córdoba avanza sus presupuestos para 2027: 533 millones de euros y la vivienda como prioridad
Tracking Pixel Contents