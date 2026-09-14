La Junta de Andalucía pide desde Córdoba a sus empleados públicos atender "en menor tiempo" a los ciudadanos

Atender mejor y, sobre todo, más rápido a los ciudadanos. Ese es el reto que la Junta de Andalucía plantea a sus empleados públicos dentro del nuevo modelo de evaluación del desempeño y carrera profesional. Así lo ha señalado este lunes en Córdoba el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, momentos antes de participar en las jornadas provinciales sobre el Decreto 91/2026, celebradas en la Ciudad de la Justicia y organizadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

José Antonio Nieto ha explicado que Córdoba abre un proceso formativo que recorrerá las ocho provincias andaluzas para trasladar a los empleados públicos las novedades derivadas de la Ley de Función Pública de 2023 y de su posterior desarrollo. Entre ellas figuran la carrera horizontal y la evaluación del desempeño, que permitirán mejorar las retribuciones de los funcionarios que avancen en su formación, aumenten su implicación y cumplan los objetivos establecidos

Unos 250 millones de euros para mejorar las condiciones laborales

La Junta prevé movilizar hasta 2030 unos 250 millones de euros de manera progresiva para mejorar las condiciones laborales y salariales de sus empleados públicos. "Pero a cambio le vamos a pedir algo muy evidente: tenemos que tratar mucho mejor, con mucha más calidad y en menor tiempo a los ciudadanos", ha asegurado el consejero. El objetivo, ha añadido, es que al término de la legislatura se hayan reducido "sustancialmente" los plazos de respuesta de la Administración.

Jornadas celebradas este lunes en la Ciudad de la Justicia. / CÓRDOBA

El consejero también ha apuntado que continúan las negociaciones para cerrar el séptimo convenio colectivo del personal laboral de la Junta, después de que el sexto date de 2002.

Inteligencia artificial y soberanía de los datos

A preguntas de los periodistas, José Antonio Nieto ha situado además la inteligencia artificial como una de las herramientas llamadas a mejorar la Administración, aunque ha advertido de los riesgos relacionados con el tratamiento de información sensible.

"Queremos saber dónde están los datos que gestiona la IA", ha señalado el consejero, quien ha defendido la necesidad de avanzar hacia una mayor soberanía digital. "Queremos que los datos propios de la Junta, los datos que los andaluces nos han prestado para que le custodiemos, no caigan en manos que no podemos saber qué uso van a hacer. No queremos que la información sensible de los andaluces esté en centros de datos de China, Estados Unidos o cualquier otro sitio; queremos que esté aquí y que la podamos manejar nosotros", ha afirmado.