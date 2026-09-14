Desde Maximiano hasta la época cristiana: Cercadilla abre sus puertas para descubrir la historia de Córdoba

Una de las premisas populares y comunes en toda la comunidad científica es que Córdoba desprende historia por todos sus costados. Cercadilla es un claro ejemplo de como uno puede atravesar siglos y milenios de historia con un simple paseo. Desde Maximiano hasta la época califal pasando por el cristianismo, este yacimiento arqueológico abre sus puertas durante ocho días para que cordobeses y visitantes conozcan la historia de Córdoba a través de un lugar único en los libros de historia.

De la mano de la Gerencia de Urbanismo y en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, en la Vía Augusta comienza un viaje en el tiempo que durante toda la semana muestra la grandeza histórica de Córdoba. Todo ello ocurre a la vez que el equipo comandado por el investigador y profesor de la UPO, Rafael Hidalgo, trabaja en la parte de la trichora norte del Palacio de Maximiano Hercúleo. Esta parte constituye el "centro neurálgico del culto cristiano" y fue donde aparecieron el anillo-sello del obispo Sansón y la lápida del obispo Lampadio, dos obispos de Córdoba cuya existencia no se conocía hasta entonces.

El yacimiento arquelógico de Córdoba abre al público durante varios días / A. J. González

Un túnel en el tiempo

El proyecto, según expresa Hidalgo, consta de dos vertientes. La primera, la docente y didáctica, a través de los trabajos llevados a cabo por unos 27 alumnos "muy responsables e implicados" con un "carácter muy internacional", ya que provienen de la UCO, la UPO, la Universidad Roma 3 y la Universidad de Padua. Tal es el nivel de implicación de estos estudiantes, que alguno de ellos repite este año, como Pedro o Alejandro.

Visitantes observando los trabajos arqueológicos realizados por los alumnos. / A.J. González

Estos investigadores amantes del mundo romano, destacan de Cercadilla "su carácter único en el mundo y la diversidad de contextos que ofrece", ya que mientras "uno está excavando, parece que va retrocediendo en el tiempo". Tanto Pedro como Alejandro destacan que, a pesar de los grandes hallazgos romanos y cristianos, los estudios de cerámica de Cercadilla son "una referencia para todo aquel que estudie los arrabales y la cerámica islámica en España o fuera de ella".

Planificar el futuro

La otra parte importante del proyecto es la vertiente científica que su vez podría dividirse en dos campos: uno es el conocimiento puramente científico, pero la otra, aprovecha ese conocimiento poder "interpretar y planificar la futura puesta en valor de Cercadilla, con el objetivo de "reflotarla y darle la vida que se merece".

La jornada de este lunes ha estado guiada por Ana Felipe, que junto a Hidalgo investiga Cercadilla desde 1991. La visita se ha centrado en una breve introducción al yacimiento, para después explicar la secuencia ocupacional del mismo y acabar mostrando los trabajos que están realizando en el Curso Internacional de Metodología de la Investigación Arqueológica.

Un regalo de la historia

Los visitantes se asombraron al ver la extensión del yacimiento justo al salir de la caseta con paneles informativos: "¡Esto es enorme!". Otros, en cambio, son buenos conocedores del yacimiento, como Francisco, un biólogo que no duda en que, al ser "cordobés de pura cepa, para mí su importancia es enorme y trascendental la historia", agradeciendo "todo lo que nos puede regalar Cercadilla."

El profesor y director de los trabajos Rafael Hidalgo mostrando algunos hallazgos. / A.J. González

Mientras desde la estación de trenes se escuchaba la última llamada a la vía 3 dirección Sevilla, Hidalgo exponía a los participantes de la visita una serie de hallazgos de la época cristiana y mozárabe. A la vez que Hidalgo mostraba las rocas encontradas, el alumno del curso, Pedro, apareció con un detector de metales debido a que tenían que sondear la zona al haber encontrado 3 monedas pertenecientes a la época califal. Aquí, tanto profesor como alumno aclararon que "una pequeña dificultad añadida" era que se tenía que utilizar esta herramienta y georradares debido a que "los instrumentos magnéticos y electrónicos no pueden usarse ante la posibilidad de alterar las catenarias de las vías del tren".

Estas visitas seguirán dirigidas por miembros del equipo científico de la excavación y se celebrarán hasta el 19 de septiembre, a las 10.00 horas. Además, los días 25 y 26 de septiembre habrá dos turnos, a las 10.00 y a las 11.30 horas.