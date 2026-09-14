Comienzan las reservas del Imserso en Córdoba: Galicia, las islas y la Costa Brava, los viajes más buscados

Terminadas las vacaciones de verano para la mayoría de los cordobeses, comienza ahora una de las épocas turísticas más ilusionantes para las personas mayores de toda España. Este mismo lunes, los jubilados de la provincia de Córdoba han comenzado a reservar sus viajes para el programa del Imserso 2026-2027. Lo han hecho, eso sí, los usuarios que cuentan con preferencia dentro del baremo de puntuación que premia a quienes tienen menos nivel de ingresos, tienen mayor edad, alguna discapacidad o pertenecen a una familia numerosa.

En esta nueva temporada se comercializan 879.213 plazas en todo el país y las reservas se hacen de forma escalonada en función de la comunidad autónoma y de cada provincia. Y Andalucía y Córdoba han sido los primeros en empezar la asignación de estos viajes que comenzarán a realizarse a partir del próximo 1 de octubre. Costa peninsular, costa insular y turismo de escapada o cultural son las tres grandes modalidades de una nueva edición en la que las islas, Galicia y la Costa Brava son los destinos más buscados por los cordobeses.

A la espera de colas

En la primera jornada del programa, son una gran minoría las personas que tienen la oportunidad de reservar su viaje más esperado al contar con preferencia. Como explica Rocío Marín, responsable de la agencia Viajes Marín (calle Córdoba de Veracruz, 1), aproximadamente un 10% del total han tenido permiso para dejar cerrado su viaje del Imserso este lunes en Córdoba. La gran mayoría restante, los no preferentes, protagonizarán este martes 15 de septiembre una segunda jornada en la que los nervios y las largas colas a las puertas de las agencias marcan el gran día del Imserso año tras año.

Jubilados en la agencia de viajes Original Travel para gestionar los viajes del Imserso. / Manuel Murillo

"Lo más buscado este año son los viajes culturales. Las islas también son siempre lo más llamativo. También Galicia y la Costa Brava son muy demandados", recalca Rocío Marín, quien destaca que, como novedad para la edición de este 2026-2027 -que se mantiene del año pasado- es el incremento de 100 euros si las reservas se hacen en temporada alta como puede ser entre los meses de mayo y junio o a partir del mes de diciembre en las Islas Canarias.

Depende del destino, la duración de la estancia, las fechas elegidas y de si el desplazamiento está incluido, los precios oscilan entre los 132 euros cuatro días de turismo de escapada a 564 euros 10 días en Canarias con transporte entre diciembre y febrero. Sea al precio que sea, "las plazas se llenan porque la oportunidad es muy buena", tal y como destaca una de las vendedoras de la agencia B Travel (calle Manuel Sandoval, 1).

Agencia de viajes Original Travel, que gestiona viajes del Imserso en Córdoba. / Manuel Murillo

Destinos nacionales e internacionales

En esta agencia ofertan viajes costeros por Almería, Málaga, Huelva, Murcia, Alicante, Barcelona, Gerona y Tarragona, además de las islas Canarias y Baleares, "entre las más solicitadas". También destinos de turismo cultural a A Coruña, Pontevedra, Barcelona, Gerona o Málaga, entre otras, siendo Galicia "un lugar muy demandado". El programa, a nivel nacional, mantiene una de sus medidas más llamativas y accesibles: 7.447 plazas tienen un precio de 50 euros para pensionistas con menores recursos que cumplan los criterios establecidos.

Tras esta primera jornada de reservas para el Imserso, será este martes cuando la mayoría de las plazas se agoten en Córdoba. Desde las 9.00 abrirán las diferentes agencias de viajes para recibir a centenares de jubilados cordobeses. A partir del 19 de septiembre se podrán solicitar aquellas plazas que quedaran sin comercializar.