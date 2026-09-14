Encuesta CIS: El PSOE pierde fuelle por la crisis de Ceuta pero aún aventaja en 5,5 puntos al PP

El PP recorta y se coloca a solo 5,5 puntos porcentuales del PSOE, según el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, el CIS de septiembre otorga al PSOE una estimación de voto del 31%, dos puntos por debajo de lo registrado el mes anterior, mientras que el PP repite en el 25,1% y Vox sube 1,3 puntos hasta anotarse un 16,6%. También cae Sumar, que marca su cota más baja de la legislatura con un respaldo del 5,7%, mientras sube Podemos, con un 3,7%, dejando atrás a se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que baja al 1,8%.

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El muestreo, realizado a partir de 4.042 entrevistas entre el 1 y el 4 de septiembre pasados, es el primero del centro demoscópico público tras el verano y después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio que está marcando toda la agenda política.