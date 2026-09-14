Adif pide ampliar la investigación del accidente de Adamuz más allá de la soldadura y anuncia peritos propios

Adif Alta Velocidad (Adif-AV) ha solicitado al Tribunal de Instancia de Montoro que el trabajo de los peritos judiciales abarque de forma "global, integral y completa" todas las posibles causas y factores que pudieron provocar o contribuir a la tragedia de Adamuz y que no se concentre únicamente en aspectos concretos de la infraestructura.

El planteamiento figura en un escrito presentado este cuatro de septiembre, después de que el administrador recibiera el pasado día 2 las respuestas emitidas por los peritos judiciales el 23 de julio. Estos profesionales indican que un defecto de nivelación de 6,4 milímetros, detectado meses antes del siniestro, pudo contribuir a la rotura de la vía.

Sin descartar ninguna hipótesis

En las alegaciones remitidas a la plaza 2 de Instrucción de Montoro, Adif recuerda que la pericial acordada por el juzgado tiene como objeto determinar las causas del accidente ferroviario en toda su extensión, sin descartar de inicio ninguna hipótesis.

En este sentido, sostiene que los propios expertos judiciales ya habían advertido de la conveniencia de ampliar el análisis más allá de la soldadura, ya que centrarse exclusivamente en ella podría conducir, según recoge el escrito, a una investigación "incompleta o insuficiente".

Estudios complementarios

"En su escrito de 3 de julio de 2026, los peritos prevén la posible necesidad de realizar estudios complementarios que permitan determinar si en la rotura del carril pudieron concurrir otros factores externos, debiendo incluirse la posibilidad de que fuera el tren descarrilado el que rompiera la vía", afirma el administrador.

Entre los estudios complementarios mencionados por los peritos figura una campaña geotécnica para estudiar el comportamiento de los materiales de la vía en el terreno de la zona afectada.

Adif nombrará sus propios peritos

El administrador indica que "en garantía del derecho de defensa, de igualdad de armas y del principio de contradicción que rigen el proceso penal (...) esta parte anuncia la designación futura de peritos técnicos (...) a fin de que se les autorice para que puedan estar presentes en todas las actuaciones que se practiquen".

Plantea que la investigación incluya una reconstrucción dinámica del accidente, el análisis de los registradores, la interacción entre la vía y el material rodante, las fuerzas entre rueda y carril y el comportamiento conjunto de la infraestructura y del tren. También reclama estudiar de forma integral el Iryo 06189, su mantenimiento, los ejes, suspensiones, registradores y el bogie desprendido, así como los datos de otros trenes que circularon por la línea antes del accidente.

Carril roto, en una imagen posterior al accidente de Adamuz tomada por la Guardia Civil. / CÓRDOBA

Una zona con ausencia de balasto

La petición de Adif coincide con un escrito presentado por una de las acusaciones particulares, que solicita una batería de diligencias dirigidas especialmente a determinar si existía una anomalía previa en la infraestructura en el entorno del punto kilométrico 318+681 y cuál pudo ser su relación con el inicio del descarrilamiento.

Entre otras cuestiones, detalla que "ese Tribunal ha tenido conocimiento del oficio de la UOPJ (Policía Judicial) de Córdoba de 26/8/2026, en el que se pone de manifiesto la existencia de una anomalía apreciada en la vía 01, en el entorno del PK 318+681, consistente en una zona con ausencia de balasto (grava o piedra) encima y entre las traviesas, que da la impresión de encontrarse 'desnudas'".

Explica que "dicha anomalía se ha detectado en grabaciones de fechas anteriores al accidente" y que "la providencia de 1/9/2026 considera expresamente esta cuestión 'útil y pertinente para la instrucción' y acuerda dar traslado a los peritos judiciales para que informen al respecto".

Así las cosas, esta acusación interesa, entre otras actuaciones, que se recabe el historial de mantenimiento de la infraestructura de los cinco años anteriores, los datos brutos de auscultación y las inspecciones ultrasónicas de los carriles. También plantea una pericial específica sobre balasto, plataforma y drenaje, el análisis comparado de grabaciones históricas y la conservación de todos los elementos retirados de la zona.