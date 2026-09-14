Córdoba se resiste a despedir el verano: máximas de 37 grados y nuevo aviso amarillo en la campiña

El verano se resiste a abandonar Córdoba. A pesar de que el calendario avanza por la tercera semana de septiembre y apenas queda una semana para el final oficial de la estación, la provincia continúa soportando temperaturas que recuerdan más a los meses de julio y agosto. Las máximas alcanzan los 37 grados durante los últimos días y el calor vuelve a ser protagonista este lunes y martes, con un nuevo aviso amarillo activado en la campiña cordobesa durante las horas centrales del día.

La situación meteorológica mantiene así a Córdoba instalada en un ambiente plenamente veraniego cuando el otoño comienza ya a asomar en el calendario. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta, además, a una semana en Andalucía más cálida y menos lluviosa de lo habitual para esta época del año, por lo que el cambio de estación no traerá de momento un alivio significativo de las temperaturas.

Este lunes, 14 de septiembre, los cielos permanecerán poco nubosos o despejados en Córdoba. La estabilidad será la nota dominante durante toda la jornada, sin previsión de cambios importantes en el estado del cielo. De esta forma, el sol volverá a imponerse en una jornada marcada por el ambiente cálido. Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a los últimos días, manteniendo a Córdoba en valores elevados para mediados de septiembre. El viento soplará flojo y variable, aunque por la tarde podrá alcanzar intervalos ocasionalmente moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 18º y 33º, en Pozoblanco entre 16º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 33º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este martes

El calor continuará este martes, 15 de septiembre, sin grandes cambios respecto a la jornada anterior. La Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados en buena parte de la provincia, aunque podrán aparecer nubes de evolución diurna en las sierras cordobesas.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ascenso, por lo que el ambiente seguirá siendo claramente veraniego. Córdoba afrontará así una nueva jornada con valores elevados para las fechas en las que nos encontramos, cuando queda ya menos de una semana para que termine oficialmente el verano. En cuanto al viento, será flojo y variable al comienzo del día y tenderá a tener intervalos ocasionalmente moderados.

La Aemet ha activado el aviso amarillo durante las horas centrales del día en la campiña cordobesa. Con el otoño cada vez más cerca, Córdoba experimenta estos días los últimos coletazos de un verano que se resiste a terminar.

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Los termómetros se situarán en Córdoba entre 18º y 37º, en Lucena entre 19º y 36º, en Pozoblanco entre 17º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 34º.