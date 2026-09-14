El Ayuntamiento de Córdoba avanza sus presupuestos para 2027: 533 millones de euros y la vivienda como prioridad

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes las líneas fundamentales del presupuesto municipal de 2027, un paso administrativo necesario para enviar la planificación presupuestaria al Ministerio de Hacienda antes de dar luz verde definitiva a las cuentas locales.

Según ha avanzado la primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Blanca Torrent, el presupuesto consolidado para el año que viene (Ayuntamiento, organismos autónomos, Sadeco, Aucorsa y la Orquesta) será de 533 millones de euros. En 2026, en la planificación inicial, ha recordado Torrent, fue de 517 millones.

El apartado de inversiones, según lo adelantado por Torrent, recogerá más de 31 millones de euros, donde se incluyen las inversiones reales y las transferencias de capital. Solo a inversiones reales, ha concretado la primera teniente de alcalde, se destinarán, de base, 28,9 millones. Como ha insistido Torrent, esos 31 millones "no son un techo de inversión", sino "el punto de partida", es decir, que la cifra podrá ser superior dentro del proyecto definitivo.

La vivienda, un lugar "prioritario"

Si bien se trata más bien de un esbozo de las cuentas de 2027 y no se han concretado proyectos, Torrent sí ha dejado claro que el lugar prioritario de esa hoja de ruta presupuestaria será la vivienda.

Por otro lado, Torrent ha señalado que los ingresos corrientes sumarán 511 millones de euros, lo que supondrá una crecida con respecto a 2026 pese a la "octava bajada fiscal" que aprobará el gobierno de José María Bellido. La subida de los ingresos, ha asegurado, tiene que ver con un incremento de la actividad económica y una "mejor gestión" de los recursos.

Financiación y amortización de deuda

En este avance de las cuentas del año que viene la delegada de Hacienda también ha informado de que irán 15 millones para operaciones de financiación y 11 para amortizar deuda. Para Torrent, lo que demuestran estas cifras es que "el Ayuntamiento tiene capacidad financiera" para realizar inversiones, pero siempre con "prudencia y sostenibilidad".

De momento, la Junta de Gobierno Local todavía debe aprobar el anteproyecto de los presupuestos, que luego precisará de una serie de informes vinculantes. También deberán aprobar sus cuentas los organismos autónomos y luego deberán pasar por el pleno. Torrent ha apuntado que el objetivo es que los presupuestos queden aprobados quizá antes de lo que lo hicieron los de 2026 -refrendados en un pleno en diciembre-, toda vez que el objetivo es que entren en vigor el mismo 1 de enero de 2027.

Blanca Torrent: "España continúa instalada en la incertidumbre presupuestaria"

Torrent también ha destacado que el de 2027 será el octavo presupuesto que el gobierno de Bellido tenga aprobado en tiempo y forma. "Mientras que Córdoba presenta previsiones para 2027, España continúa instalada en la incertidumbre presupuestaria", ha recordado Torrent, pues cabe recordar que el Gobierno central lleva tres años con los presupuestos prorrogados.

La clave, ha incidido la primera teniente de alcalde, es que "la economía cordobesa sigue avanzando" y que el Ayuntamiento sigue generando "actividad, atrayendo proyectos y generando oportunidades".