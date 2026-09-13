La obra de emergencia de la variante de Las Angosturas de Priego de Córdoba durará cinco meses

La Junta de Andalucía ya iniciado las obras de emergencia para la reparación del tramo de la variante de Las Angosturas afectado por el tren de borrascas del pasado invierno, que tendrán una duración aproximada de cinco meses.

Así se lo han traslado a los afectados la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Movilidad, Carmen Granados; el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, y la presidenta del Grupo Cinco y vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, a los vecinos de La Vega y empresarios del polígono industrial afectados por esta actuación, que provocará el corte de únicamente el 20% del trazado de la misma y no de los casi cinco kilómetros previstos en un principio, por lo que el 80% de la vía permanecerá operativa para el tráfico rodado.

Según se indicó en dicha reunión por los representantes institucionales, entre las prioridades centrales en la planificación de este proyecto está reducir al máximo las molestias y afecciones al tráfico, así como perjudicar lo mínimo posible la actividad económica de las industrias del polígono y los desplazamientos diarios de los residentes. Para ello, se ha diseñado un plan de tráfico y accesos provisionales pensado para preservar la conectividad de la zona en todo momento, con medidas para asegurar la fluidez y la seguridad vial, destacando la autorización del giro a la izquierda en dirección a Jaén en el antiguo trazado de A-333, para facilitar un acceso ágil y directo al polígono industrial de La Vega.

Asimismo, de forma complementaria, ya se está acometiendo la construcción de un nuevo enlace directo al polígono desde la propia variante, que está previsto que entre en servicio a finales de septiembre o comienzos de octubre.

Ya se está construyendo un nuevo enlace directo al polígono industrial de La Vega

En cuanto a la solución técnica planteada para solucionar el deslizamiento de tierras de gran envergadura que se ha producido en el tramo de la variante que coincide con el polígono de La Vega, se llevará a cabo la ejecución de entre 445 o 450 metros lineales de pilote, con una profundidad aproximada de unos 20 metros de profundidad, distribuidos en tres pantallas, tanto en la parte superior de la carretera como en la parte inferior, con el objetivo de consolidar el terreno y eliminar el riesgo que, en mayor o menor medida, pueda ir generando.

Para proceder a estos trabajos, será necesario el corte parcial del último kilómetro de la variante, previa o posteriormente a la ejecución del desvío provisional que ya se ha iniciado, para dar salida al tráfico que proceda o se dirija a Priego por el polígono industrial.

La actuación, incluida en el Plan Andalucía Actúa, que puso en marcha el Gobierno andaluz para reparar los daños sin precedentes ocasionados por el tren de borrascas de los meses de enero, febrero y marzo de 2026 en la red de carreteras de titularidad autonómica, superará los 4,7 millones de euros, cantidad en la que se incluye tanto la ejecución de las pantallas de pilotes, con otras intervenciones complementarias de drenaje, reposición del firme afectado y la correspondiente señalización.

Cabe recordar que el tramo en el que se llevarán a cabo las obras entraba en servicio el 5 de mayo de 2025, después de casi tres años de trabajos y una inversión por parte de la administración autonómica que superó los 13,2 millones de euros. Precisamente en la zona afectada, un terreno arcilloso proclive a los corrimientos de tierra, ya se produjeron en el invierno de 1996, tan solo dos años después de la inauguración de esta zona industrial de 113.000 metros cuadrados de superficie, importantes deslizamientos, provocando que toneladas de tierra y lodo empujaran sobre las naves que lindan con el camino agropecuario de la Cruz de la Vega.