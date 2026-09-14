El PP denuncia que la ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba sigue sin licitarse y exige explicaciones al Gobierno de España

La senadora del Partido Popular por Córdoba Cristina Casanueva ha denunciado la “paralización absoluta” del proyecto de ampliación y reforma del Museo Arqueológico de Córdoba y ha reclamado al Gobierno central que aclare cuándo prevé licitar e iniciar las obras.

Casanueva sostiene que, cuatro años después de ponerse en marcha el proyecto, los trabajos continúan sin comenzar pese a que inicialmente su redacción debía completarse en un plazo de doce meses. “Vamos camino de los 48 meses, mientras las obras ni siquiera han comenzado”, ha criticado.

La senadora ha asegurado que el Grupo Popular ha presentado durante la legislatura más de una veintena de preguntas y solicitudes de información para conocer la evolución de esta actuación.

El proyecto básico, redactado desde 2023

Según ha explicado Casanueva, el proyecto básico está redactado y pagado desde 2023 y resulta necesario para solicitar la licencia de obras al Ayuntamiento y tramitar las correspondientes autorizaciones ante la Junta de Andalucía.

La representante del PP ha recordado que en 2024 el Gobierno apuntó a la solicitud de la licencia y a la licitación de las obras a finales de aquel año. Sin embargo, según denuncia, ninguno de esos pasos se ha producido todavía.

Casanueva ha cuestionado además la sucesión de informes administrativos que, de acuerdo con las respuestas recibidas por su grupo, estarían retrasando el expediente. Ha citado el control de calidad, un informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y otro de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

“En febrero ya se nos comunicaba que estaba pendiente de ese informe y, ocho meses después, seguimos exactamente igual”, ha señalado.

Preocupación por el encarecimiento

La senadora ha advertido también de que los retrasos pueden incrementar el coste final del proyecto como consecuencia de la inflación y del aumento del precio de los materiales de construcción.

El PP reclama al Gobierno que detalle qué informes continúan pendientes, por qué no se ha solicitado aún la licencia de obras y qué calendario maneja para licitar e iniciar la actuación.

Casanueva considera que la demora afecta no solo a la propia infraestructura museística, sino también a la conservación y puesta en valor de los restos arqueológicos y al potencial cultural y económico asociado al proyecto.

“El Museo Arqueológico conserva piezas fundamentales de toda la provincia y merece una actuación a la altura de su importancia”, ha defendido la senadora, quien ha exigido que el proyecto deje de acumular retrasos y avance hacia la licitación de las obras.