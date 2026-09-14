Ampliado el plazo de presentación de ofertas para el servicio de ayuda a domicilio de Pozoblanco

La fecha para presentar ofertas al concurso del servicio de ayuda a domicilio en Pozoblanco finalizaba este lunes, 14 de septiembre. Sin embargo, dicho plazo ha sido ampliado en cinco días naturales más, desde la incorporación de nueva información, para que las empresas interesadas puedan optar en igualdad de condiciones a la oferta pública.

La plataforma de contratación del Ayuntamiento de Pozoblanco recoge esta nueva ampliación de cinco días, sustentada en que una vez que se tramitó y publicó el pliego de condiciones del contrato de servicio de ayuda a domicilio no se incluyó el estudio económico relativo a la determinación del precio del contrato, elaborado por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba. Este estudio que sirvió para la determinación del presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato, que supera los 3 millones de euros anuales, no fue incorporado ni puesto a disposición de las personas licitadoras en la documentación del expediente.

El alcalde ha emitido un decreto

El decreto de Alcaldía que establece este nuevo plazo considera que dicho documento resulta especial para que las personas interesadas puedan preparar sus ofertas con pleno conocimiento de los parámetros económicos, por lo que nuevo plazo se aplica a partir del día de la incorporación de la nueva información al expediente.

Ante esta circunstancia se establece como nueva fecha límite de presentación de proposiciones el día 21 de septiembre, publicándose tanto en la plataforma de contratación pública como en la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

El contrato actual finaliza en noviembre

El actual contrato del servicio de ayuda a domicilio se encuentra prorrogado en su segundo año consecutivo y finaliza el próximo 30 de noviembre. El pliego de condiciones administrativas para la licitación del contrato fue aprobado en un pleno extraordinario, ya que el mismo debía estar publicado tres meses antes de que finalizara el actual contrato.

En el pleno se explicó que la urgencia de aprobar este pliego estaba motivada en que es un servicio esencial que no puede quedar desatendido, ya que actualmente se está prestando atención a 465 usuarios en Pozoblanco, además de garantizar la seguridad laboral de sus 125 trabajadores y trabajadoras. La concesión del servicio tiene un valor de más de 3 millones, que, con dos prórrogas anuales, supera los 10 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio.