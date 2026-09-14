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Infraestructuras educativas

El AMPA del colegio Azahara denuncia numerosos daños en el centro y el Ayuntamiento de Córdoba asegura que está previsto el arreglo

Hacemos Córdoba reclama un plan de mantenimiento para los colegios de la ciudad y llevará la petición al Pleno del jueves

Imagen de algunos de los daños de la clase cedida por el AMPA del colegio.

Imagen de algunos de los daños de la clase cedida por el AMPA del colegio. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El AMPA Villa Azahara del CEIP Azahara, en Villarrubia, ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Córdoba que actúe ante el deterioro que presenta una de las aulas del centro, mientras Hacemos Córdoba ha denunciado que existen 88 incidencias pendientes de resolver en los colegios públicos de la capital. Por su parte, el Ayuntamiento ha informado a Diario CÓRDOBA que personal de Infraestructuras ya ha acudido al colegio y que la actuación está planificada.

La asociación de madres y padres ha asegurado que durante la primera semana de septiembre, antes del comienzo del curso, solicitó a la Delegación de Infraestructuras la reparación, resanado y pintado del aula de 6.º de Primaria, donde ha denunciado la existencia de humedades, grietas, desconchones y pintura levantada.

Según el AMPA, las humedades están relacionadas con la falta de mantenimiento de las cubiertas y de las instalaciones de climatización situadas sobre estas, un problema que, sostiene, llevan tiempo reclamando. Las familias han lamentado que las clases hayan comenzado sin que se haya acometido todavía la intervención y han reclamado que se cumplan compromisos adquiridos anteriormente con el centro.

Imágenes remitidas por el AMPA donde pueden verse los daños.

Imágenes remitidas por el AMPA donde pueden verse los daños. / CÓRDOBA

Hacemos llevará al Pleno la falta de mantenimiento de colegios

La protesta del CEIP Azahara ha sido recogida también por Hacemos Córdoba, que llevará al próximo Pleno municipal la situación del mantenimiento de los colegios públicos. La coalición reclamará al gobierno de José María Bellido que resuelva las 88 incidencias que permanecen pendientes y facilite a cada colegio una previsión sobre la ejecución de las actuaciones.

El grupo ha señalado precisamente al centro de Villarrubia como uno de los ejemplos recientes y sostiene que durante el verano no se han acometido actuaciones relacionadas, entre otras cuestiones, con el repintado y las humedades.

Hacemos ha reclamado además que el mantenimiento de los colegios deje de funcionar únicamente «a golpe de incidencia» y ha pedido al Ayuntamiento un plan preventivo con revisiones periódicas y criterios objetivos de prioridad. La coalición cita entre las principales necesidades de los centros públicos las sombras, el arbolado, la climatización, las cubiertas, los patios, los aseos o las instalaciones eléctricas.

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Frente a las críticas sobre el CEIP Azahara, fuentes municipales han señalado a este periódico que la Delegación de Infraestructuras ya ha estado en el centro para comprobar la situación y que la actuación necesaria se encuentra planificada.

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