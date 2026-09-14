Intercaza estrena un rincón gastronómico en una edición dedicada a la perdiz roja

Córdoba volverá a situarse en el escaparate nacional de la caza con una Intercaza que llega con novedades y toda su superficie expositiva cubierta. La 27ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Ocio Activo y Medio Ambiente se celebrará del 18 al 20 de septiembre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC).

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha destacado este lunes que septiembre es "el momento más oportuno" para una cita que reúne gastronomía, armería, cetrería, pesca, turismo activo, naturaleza, asociaciones e innovación. "Es un mundo muy grande que genera muchos recursos", ha afirmado.

La feria contará con 68 expositores y tendrá a la perdiz roja como protagonista en homenaje a los cazadores de los pueblos pequeños. Entre las novedades incorpora un rincón gastronómico para mostrar cómo las piezas de caza pueden transformarse en productos de restauración y generar valor añadido en los pueblos. Además, el 17 de septiembre se celebrará la gala de los Premios Podenquero, unos reconocimientos que organiza Todomontería y que se entregarán en el Palacio de la Merced.

Entre otras cifras, este lunes se ha recordado durante la presentación del evento que Córdoba suma más de 1.400 cotos, más de 18.200 licencias de caza y más de 200 licencias de rehala. El delegado de Desarrollo Económico de la Diputación, Félix Romero, ha reivindicado que "queremos una feria donde se venda, se contrate y se genere negocio".

El delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta, Daniel García-Ibarrola, ha recordado que el sector cinegético aporta 3.500 millones de euros al PIB andaluz. De su parte, Francisco Javier Cano, vicedelegado de la Federación Andaluza de Caza, ha resaltado el "gran valor social" de esta actividad, en tanto que el concejal de Tradiciones en el Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha definido a Intercaza como "la feria cinegética más importante de España".

Salvador Fuentes se dirige a los asistentes en la presentación de Intercaza este lunes. / CÓRDOBA

Actividades para todos los públicos

La entrada a Intercaza será gratuita. El viernes y el sábado abrirá de 11.00 a 21.00 horas y el domingo, de 10.00 a 15.00. Esta feria dispondrá de cinco espacios con actividades de manera ininterrumpida y contará con una zona infantil de 240 metros cuadrados, con monitores, seguridad y diferentes turnos de actividades.

Tras su inauguración, se podrá disfrutar de una exposición de rehalas de la Asociación de Rehalas de Córdoba; exhibiciones de perros de rastreo y muestra; y talleres de arco. Este mismo día, se llevarán a cabo Talleres de aventura y naturaleza. Cabuyería, estrellas y nidos, una exposición de barco de pesca y actividades o talleres de elaboración de aceite de romero.

Ya el sábado 19 destaca la presentación del Cuaderno, propietarios de rehalas, la ponencia de Antonio Escribano La Carne de Caza: salud y sabor, además de un showcooking y degustación de carne de caza de la mano de Conchi Molina, del restaurante Café Español de Villanueva del Rey. Igualmente, se podrá disfrutar de exhibiciones simuladas de caza con hurón a cargo de Huroneros Alhambra y talleres de pesca para los más pequeños, entre otras.