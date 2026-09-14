El IES Felipe Solís Villechenous de Cabra ya tiene cartel para conmemorar su 70 aniversario

El IES Felipe Solís Villechenous de Cabra ya tiene cartel anunciador para conmemorar sus 70 años de trayectoria educativa. La obra, realizada por la docente del propio centro Gema Jiménez, ha sido seleccionada como ganadora del concurso convocado por el instituto con la colaboración del Ayuntamiento con motivo de esta efeméride, que tendrá su acto central el próximo mes de octubre.

La presentación del cartel ha contado con la participación del delegado municipal de Educación, Javier Fernández; la directora del centro, Carmen Pérez, y la propia autora de la obra.

El centro es referente educativo en Cabra

El cartel se convierte así en la imagen de una celebración que pretende poner en valor las siete décadas de historia del centro, convertido durante este tiempo en uno de los referentes educativos de Cabra y en una institución especialmente vinculada al desarrollo de la Formación Profesional y la Enseñanza Secundaria.

La presentación constituye la antesala de los actos programados a partir del próximo mes de octubre, cuando el instituto celebrará oficialmente los 70 años de su creación con un programa destinado a recordar su trayectoria, reconocer a quienes han formado parte de su comunidad educativa y reivindicar el papel desempeñado por el centro en la formación de varias generaciones de estudiantes.