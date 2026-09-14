Isma Ruiz, el último bastión del Córdoba CF en medio de la tormenta

En mitad de uno de los arranques más turbulentos que se recuerdan en el Córdoba CF a nivel defensivo, con incógnitas abiertas prácticamente en cada parcela del campo y aún con el eco del reciente revés ante el Almería en El Arcángel (0-2), el conjunto blanquiverde busca agarrarse a sus escasos brotes verdes. Algunos llegan a través de momentos concretos de buen juego, otros mediante la pegada mostrada en determinadas citas y unos pocos, además, tienen nombre y apellidos. Quizá uno por encima del resto. Porque, una vez más, Isma Ruiz se ha convertido en el principal sostén del plan de Iván Ania.

El centrocampista de Gójar es, hasta la fecha, la única pieza que permanece inalterable en un equipo que no aún no da con la tecla. Los números lo avalan: es el único futbolista de toda la plantilla que ha disputado pleno absoluto en lo que va de campeonato, con cinco titularidades y 450 minutos sobre el césped. Un dato que adquiere todavía más valor entre permutas bajo palos, agitación en la defensa y delantera, y también ahora modificaciones en la sala de máquinas.

Palabra de capitán

La importancia del granadino trasciende, además, lo estrictamente futbolístico. En el inicio de su cuarta temporada en El Arcángel, Isma Ruiz ha sido elegido como uno de los cuatro capitanes del Córdoba CF, junto a Carracedo, Carlos Albarrán y Álex Martín.

Su peso dentro del vestuario quedó patente tras la derrota frente al Almería, cuando apeló a la unidad del grupo: «Estamos dolidos con el resultado, pero siempre hay que apoyarse, hay que animarse y hay que intentar sacar esto hacia delante como sea posible», señalaba el mediocentro el pasado sábado.

El propio Isma también puso el foco en una de las cuestiones que más están penalizando al equipo en este arranque de Liga: la eficacia en las áreas. Así lo explicó tras el derbi ante los de García Pimienta. «En la segunda parte, no hemos entrado bien. Lo que en este partido ha sido definitivo ha sido la pegada. Han tenido sus ocasiones y las han aprovechado con mucha eficacia. Nosotros no hemos sido eficaces en nada», lamentó.

Y abundó después en esa idea, sin reparar en las diferencias presupuestarias: «Sabemos que el Almería es un equipo con un presupuesto mucho más alto que el Córdoba CF, pero eso no nos afecta. Da igual el equipo que venga, nosotros seguiremos con nuestro juego. El Almería subió el nivel en la segunda parte, pero a nivel futbolístico, creo que estuvimos mucho mejor. Nos ha faltado esa pegada», insistió.

Isma Ruiz, capitán del Córdoba CF ante el Almería, antes del derbi del pasado sábado. / MANUEL MURILLO

El líder de la sala de máquinas

Más allá de declaraciones, la realidad es que el centro del campo cordobesista arrancó el campeonato ofreciendo buenas prestaciones. Ya en el estreno, pese a la derrota en Burgos, la medular arrancó incluso con hechuras ofensivas, merced de los goles de Eder García y Diarra, mientras que esa buena línea encontró continuidad días después con el triunfo frente al Girona, el único hasta ahora en el casillero blanquiverde.

Sin embargo, el descenso de nivel también ha sido evidente desde entonces. La medular perdió protagonismo en el derbi frente al Granada y, sobre todo, viene de dejar pocas conclusiones en el último par de pleitos: ausente estuvo ante el Sabadell en la Nova Creu Alta y tampoco pudo brillar ahora frente al propio cuadro almeriense.

Esa circunstancia ha llevado a Iván Ania a introducir modificaciones. Ni el mediocentro guipuzcoano ni el hispano-maliense han escapado a esos movimientos, convertidos ahora en sustituidos habituales. Pero entre tanto cambio existe su excepción, con el canterano granadinista asentado como el último reducto hasta la fecha.