Salvador Fuentes, en la presentación de Intercaza: "Espero la complicidad del Gobierno para que Deoleo sea más andaluz que nunca"

"Andalucía y España se juegan el futuro de su aceite de oliva". El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha reclamado este lunes la implicación del Gobierno de España ante la posible venta de Deoleo y ha defendido que el futuro del grupo aceitero debe quedar vinculado a Andalucía y España.

Salvador Fuentes ha destacado la dimensión de una compañía propietaria de marcas como Carbonell, Bertolli o Carapelli, con una cifra de negocio de unos 821 millones de euros, 29 marcas, alrededor de 600 empleados y presencia comercial en 68 países. En este contexto, ha puesto especialmente el foco en Estados Unidos, un mercado que considera estratégico y con importantes perspectivas para el aceite de oliva español.

"No es una operación mercantil cualquiera", ha advertido Salvador Fuentes, quien sostiene que dejar Deoleo en manos españolas permitiría reforzar a los productores, defender el liderazgo nacional en el aceite de oliva y mejorar su comercialización internacional.

Entre los grupos o entidades que han mostrado interés en la operación ha citado a Coricelli, Acesur y Dcoop, y ha señalado a esta última cooperativa (con fábrica en Alcolea) como "una oportunidad histórica" para miles de productores andaluces y españoles. "El futuro de Deoleo tiene que ser un futuro andaluz y español", ha insistido.

En la presentación de la feria cinegética Intercaza y a preguntas de los periodistas, el presidente de la Diputación se ha referido a las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha calificado de "bastante prudentes", y ha reclamado la implicación del Ejecutivo: "Espero la complicidad del Gobierno de España para que Deoleo sea más español que nunca o, por no decir, más andaluz que nunca".