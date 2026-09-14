La huella de carbono de la Mezquita de Córdoba baja un 15,4% en un año y se sitúa en las 93 toneladas

El Cabildo Catedral de Córdoba ha presentado este lunes el informe de medición de la huella de carbono de la Mezquita en el año 2025. Los resultados del estudio realizado por Greening Consulting para conocer el impacto ambiental y establecer nuevas líneas de actuación que permitan avanzar en materia de sostenibilidad determinan que el año pasado se redujo en un 15,4% (unos 16.929 kilogramos de dióxido de carbono) la huella de carbono asociada a la actividad que genera la gestión del monumento.

En total, la huella de carbono generada en el año 2025 por la gestión de la Mezquita fue de 93,01 toneladas de CO₂. En comparación con los datos del estudio obtenidos en el 2024, cuando se realizó dicho informe por primera vez siguiendo la misma metodología, se ha reducido la huella de carbono en 17 toneladas, pues un año antes el resultado fue de 109,94 toneladas.

La huella de carbono generada por el monumento en el 2024 equivalía a la de 24 personas en España en un año, un impacto que los expertos consideraron "muy bajo". En el 2025, la reducción supone una huella de carbono generada equivalente a unas 20 o 21 personas. Es aproximadamente lo que emiten 20 turismos de gasolina durante un año o a las emisiones de un coche recorriendo cuatro veces la vuelta al mundo, como ha destacado José Juan Jiménez Güeto, canónigo portavoz del Cabildo Catedral.

La electricidad, el principal consumo

El análisis diferencia entre las emisiones directas, denominadas Alcance 1, procedentes del consumo de gas natural, vehículos corporativos, maquinaria y grupo electrógeno; y las emisiones indirectas de Alcance 2, derivadas de la electricidad adquirida para las distintas instalaciones gestionadas por la institución.

Las emisiones directas alcanzaron en 2025 las 17,37 toneladas de CO₂ equivalente, lo que representa un descenso del 2,8% (494 kilogramos de dióxido de carbono) respecto al ejercicio anterior. La disminución se explica fundamentalmente por el menor consumo de gas natural (un 76% del total) y por una reducción de 2.240 kilómetros en el uso de los vehículos corporativos.

Las que más impacto tienen en el análisis son las emisiones vinculadas al consumo eléctrico, que se situaron en 75,64 toneladas de CO₂ equivalente en 2025, es decir, un 17,74% menos que en 2024. Esta reducción responde tanto a una disminución del 5,68% en el consumo eléctrico global como a unos factores de emisión más bajos de las compañías suministradoras.

El combustible supone el 19% del total, mientras que la electricidad representa actualmente alrededor del 81% de la huella de carbono calculada en la gestión de la Mezquita-Catedral, por lo que constituye el principal ámbito sobre el que "seguir trabajando en materia de eficiencia y descarbonización".

Así lo ha explicado David González Cabezas, gerente de sostenibilidad de Greening: "La tendencia es favorable. Aunque no tenemos mediciones comparativas con otros monumentos porque este es único, la meta debe ser autoimpuesta. El objetivo es bajar de nivel en el estudio y evaluar cada una de las actividades que se están realizando y, de ahí, establecer una meta", ha añadido sobre la cifra de huella de carbono que se quiere obtener.

Neutralidad de carbono en el futuro

El desafío de este estudio es, en palabras de González, alcanzar la neutralidad de carbono, es decir lograr un equilibrio cero entre emisiones netas de gases de efecto invernadero, lo que implica emitir a la atmósfera la misma cantidad de carbono que se absorbe o elimina por otras vías. Se trata de un objetivo que se persigue a largo plazo mientras "se van consolidando los resultados en el tiempo".

La idea es, en función de los datos, "ir tomando decisiones hacia la eficiencia" a partir de nuevos recursos. Entre las prioridades planteadas figuran el impulso de buenas prácticas y la formación ambiental del personal, la renovación progresiva de luminarias y equipos por soluciones de mayor eficiencia energética, el análisis de alternativas relacionadas con las energías renovables y la mejora de los sistemas de recopilación de información ambiental.

El estudio señala, además, como próximo reto avanzar en la recopilación de información que permita incorporar progresivamente las emisiones de Alcance 3, correspondientes a otras emisiones indirectas que no han podido ser cuantificadas en el inventario de 2025. Por ejemplo, el impacto medioambiental que tendría la visita de cada turista que visita la Mezquita-Catedral, un estudio que se ve afectado por amplios factores difíciles de determinar.

"Lo verdaderamente importante es que este estudio nos permite identificar con mucha mayor precisión dónde tenemos margen de mejora. No se trata de realizar acciones aisladas, sino de incorporar progresivamente una cultura de sostenibilidad a nuestra forma de gestionar. Queremos que la conservación del patrimonio, la calidad de la experiencia de quienes nos visitan y la responsabilidad ambiental avancen de la mano", ha recalcado José Juan Jiménez Güeto.